Ăn trưa ngon miệng với món cá trắm kho dưa chua!

Cá kho dưa chua bằng nồi áp suất, thịt cá mềm rệu, thấm gia vị siêu thèm
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CÁ TRẮM KHO DƯA
Nguyên liệu:
- Cá trắm cắt khúc
- Thịt ba chỉ
- Dưa cải bẹ chua
- Riềng, sả, gừng, hành tím, ớt
- Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu, nước màu/ đường thắng nước màu
Cách làm:
- Thịt ướp cùng gừng, hành, ớt, gia vị
- Riềng xay/ thái lát, gừng, hành, sả thái lát
- Rang thịt cho săn và ra mỡ, có thể cho vào chút dầu ăn để rang.
- Tiếp đến cho: dưa + riềng, hành, sả, gừng, ớt vào xào cho ngấm thơm.
- Tiếp đến cho cá vào cùng gia vị: nước mắm + muối + nước màu + tiêu. Đun và lật cá 2 mặt cho cá thấm màu đẹp, đun riu lửa.
- Lót dưới đáy nồi là thịt mỡ để đun ra mỡ mềm ngon.
- Dùng nước đun sôi nóng cho vào nồi ngập cá để giúp cá có màu đẹp và nhừ ngon.
- Đun cho cá sôi lên, vớt bọt sau đó đậy nắp áp suất lại chọn chế độ HẦM
- Kết thúc chế độ Hầm thì xả van hơi và mở nắp áp suất.
- Thay bằng nắp phụ bằng thuỷ tinh của nồi. Sau đó chọn chế độ nấu bất kỳ: xào/hầm/nấu soup/nấu đậu,...
- Đun cho sôi và cạn nước khô se cá thì món cá kho vừa nhừ ngon mà thịt cá rất chắc
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi