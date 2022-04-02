Ăn trưa ngon miệng với món cá trắm kho dưa chua!

Cá kho dưa chua bằng nồi áp suất, thịt cá mềm rệu, thấm gia vị siêu thèm

CÁ TRẮM KHO DƯA

Nguyên liệu:

Cá trắm cắt khúc

Thịt ba chỉ

Dưa cải bẹ chua

Riềng, sả, gừng, hành tím, ớt

Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu, nước màu/ đường thắng nước màu

Cách làm:



- Thịt ướp cùng gừng, hành, ớt, gia vị

- Riềng xay/ thái lát, gừng, hành, sả thái lát

- Rang thịt cho săn và ra mỡ, có thể cho vào chút dầu ăn để rang.

- Tiếp đến cho: dưa + riềng, hành, sả, gừng, ớt vào xào cho ngấm thơm.

- Tiếp đến cho cá vào cùng gia vị: nước mắm + muối + nước màu + tiêu. Đun và lật cá 2 mặt cho cá thấm màu đẹp, đun riu lửa.

- Lót dưới đáy nồi là thịt mỡ để đun ra mỡ mềm ngon.

- Dùng nước đun sôi nóng cho vào nồi ngập cá để giúp cá có màu đẹp và nhừ ngon.

- Đun cho cá sôi lên, vớt bọt sau đó đậy nắp áp suất lại chọn chế độ HẦM

- Kết thúc chế độ Hầm thì xả van hơi và mở nắp áp suất.

- Thay bằng nắp phụ bằng thuỷ tinh của nồi. Sau đó chọn chế độ nấu bất kỳ: xào/hầm/nấu soup/nấu đậu,...

- Đun cho sôi và cạn nước khô se cá thì món cá kho vừa nhừ ngon mà thịt cá rất chắc

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-trua-ngon-mieng-voi-mon-ca-tram-kho-dua-chua-459684.html