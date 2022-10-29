Trộn hỗn hợp bia và muối: nhiều vấn đề trong gia đình được giải quyết nhanh chóng không ngờ

Nhiều chị em sẽ không ngờ chỉ cần trộn bia và muối lại với nhau lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề, mang lại nhiều lợi ích cho gia đình.

Làm sạch vòi nước

Đổ bia ra bát và thêm muối rồi khuấy đều. Cho dung dịch này vào bình xịt. Như vậy là đã có một chất tẩy rửa an toàn, hiệu quả.

Xịt hỗn hợp này lên các vòi nước trong nhà đang bị bám cặn bẩn và chờ 1-2 phút. Sau đó, dùng khăn lau sạch là vòi nước lại sáng bóng như với.

Để tăng hiệu quả, bạn có thể trộn muối với một ít bia để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên những chỗ có vết bẩn cứng đầu.

Trong bia có chứa thành phần hòa tan cặn bẩn. Trong khi đó, hạt muối giúp tăng ma sát và giúp việc làm sạch hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch vết dầu

Bếp hay gạch ốp tường bếp thường ngày đều tiếp xúc với khói dầu nên rất dễ bị dầu mỡ bám vào và không dễ để lau chùi. Ngoài dùng chất tẩy rửa chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể dùng dung dịch bia và muối ăn để làm sạch những vết dầu mỡ này.

Bia có thể hút dầu, còn muối ăn ở dạng hạt có thể làm tang độ ma sát nên nó có thể dễ dàng lấy đi những vết dầu mỡ bám ở bếp và tường gạch nhà bếp. Việc bạn cần làm xịt dung dịch đó lên bề mặt bếp, sau đó dùng giẻ lau sạch đi là bếp đã sạch sẽ, bóng loáng rồi.

Làm sạch tủ lạnh để loại bỏ mùi hôi

Lau tủ lạnh của bạn bằng chất tẩy rửa mạnh mẽ này, hiệu quả như xà phòng rửa bát và an toàn! Sau khi lau chùi, tủ lạnh trông sáng sủa và thoáng sạch, đặc biệt có mùi bia rất thơm.

Làm nước tưới cây

Bạn chỉ cần thêm một chút muối vào bia rồi khuấy đều và lấy nước này đi tươi cây. Bia có chứa nhiều dưỡng chất như protein, axit amin có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Muối có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn, xua đuổi muỗi, tránh cho cây bị sâu bệnh phá hoại.

Lưu ý, khi sử dụng bia và muối để tưới cây, bạn phải pha loãng với nước và chỉ cho một lượng muối nhỏ rồi mới tưới cho cây.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tron-hon-hop-bia-va-muoi-nhieu-van-de-trong-gia-dinh-duoc-giai-quyet-nhanh-chong-khong-ngo-518719.html