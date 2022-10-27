Bí quyết luộc rau củ ngon giòn, xanh tươi không bị đen - đặc biệt vẫn giữ được chất dinh dưỡng

Nhiều người có thói quen ngâm rau trong nước hoặc nước muối để loại bỏ bụi bẩn và các chất độc hại (nếu có). Tuy nhiên, việc ngâm rau quá lâu lại không tốt. Một số loại rau ngâm lâu rất dễ bị nát. Đặc biệt, ngâm những loại rau đã cắt nhỏ trong nước sẽ làm các vitamin hòa tan vào nước, các chất dộc hại có thể ngấm ngược trở lại vào rau.

Vì vậy, bạn nên rửa rau thật sạch. Có thể ngâm nước muối 5-10 phút rồi vớt ra. Sau khi rửa sạch rau mới cắt nhỏ (nếu cần).

Khi luộc rau, bạn có thể cho một chút dầu ăn vào nồi nước luộc. Dầu ăn sẽ phủ một lớp mỏng bên ngoài, giúp rau của bạn xanh và bóng hơn.

Đồng thời, lớp dầu ăn còn có thể giúp rau xanh lâu hơn mà không bị đổi màu. Tuy nhiên nước luộc sẽ có váng mỡ, tùy theo khẩu vị của gia đình mà có thể sử dụng hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Vặn lửa lớn để nấu nước sôi thật to

Thông thường mọi người nghĩ rằng chỉ cần sau khi nước sôi mới cho rau vào thì rau sẽ không bị chín rục. Tuy nhiên thực tế rau sau khi luộc để tầm 5 phút là sẽ bắt đầu xuống màu. Lý do chính là vì bạn đã không đợi nước sôi to rồi mới cho rau vào.

Khi nước chỉ mới vừa sôi, vội cho rau vào sẽ khiến nước bị giảm nhiệt độ và phải mất một lúc mới sôi lại được. Vì vậy, hãy vặn lửa lớn, đợi nước sôi to hãy cho rau vào, khi đó nước sẽ tiếp tục sôi rất nhanh sau đó, bạn chỉ cần vớt rau ra là xong.

Ảnh minh họa: Internet

Vớt rau ngâm vào nước đá

Sau khi chín, bạn có thể vớt rau luộc ngâm ngay vào bát nước đá. Cách này sẽ giúp rau giòn, giữ được màu xanh tự nhiên.

Rau luộc xong nên ăn càng sớm càng tốt. Để lâu cũng khiến rau bị giảm dinh dưỡng và không đẹp mắt.

Cho thêm muối vào nước luộc rau

Muối ngoài việc làm cho món rau luộc của bạn đậm đà hơn, còn có thể giúp giữ cho rau sau khi luộc xong có màu xanh bắt mắt. Khi nước sôi, thêm ít muối vào để giữ màu cho rau. Tỷ lệ hợp lý là một thìa nhỏ muối trên mỗi nửa lít nước luộc.

Cho nước luộc ngập hết phần rau

Bạn không nên tiết kiệm nước và gas khi nghĩ rằng cho ít nước sẽ mau sôi hơn vì đằng nào cũng bỏ đi phần nước luộc. Tuy nhiên điều này có thể vô tình làm hỏng món rau luộc của gia đình bạn.

Đó là vì khi cho lượng nước không đủ ngập hết rau, phần rau bị nhô lên trên sẽ không thể chín đồng thời cùng phần rau dưới nước, như vậy sẽ khiến rau chín không đều.