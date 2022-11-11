Tổng hợp 6 thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu kẻo không những không ngon mà còn rước họa

Mẹo vặt trong bếp 11/11/2022 13:30

Nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng sử dụng là những ưu điểm mà nồi chiên không dầu mang lại, có thể nói trong hiện tại các bà nội trợ ai cũng trang bị loại dụng cụ nấu nướng này trong gian bếp của mình. Thế nhưng, chị em cũng nên lưu ý rằng không phải loại thực phẩm nào cũng có thể cho vào nồi chiên, nhất là 6 loại thực phẩm dưới đây.

Ngũ cốc thô

Một số loại ngũ cốc như gạo, mỳ Ý có thể sẽ rất giòn sau khi cho vào nồi chiên không dầu. Tuy nhiên những loại thực phẩm này cần được nấu chín trước khi cho vào nồi chiên không dầu.

Vì cơ chế nấu nướng của nồi chiên không dầu là nấu chín bằng khách làm khô thực phẩm nên nếu bạn nấu một món ăn cần nước bằng loại nồi này thì món ăn của bạn sẽ không ngon.

Cho dù nồi có bộ phận để đổ nước vào bên trong nồi đi chăng nữa thì cũng không đủ nóng để đun sôi nước và nấu chín ngũ cốc của bạn.

Thực phẩm nguyên miếng/nguyên con

Thực phẩm có kích thước lớn thường khó vừa với lòng nồi chiên không dầu. Ngay cả khi miếng thịt có vừa với lòng nồi thì việc nấu cả miếng lớn cũng không đảm bảo thịt chín đều. Phần thịt ở gần bộ phận làm nóng sẽ dễ bị cháy, còn phần ở xa thì chỉ vừa chín tới.

Vì không khí bên trong nồi chiên không dầu cần có chỗ để lưu thông, bạn nên cắt thực phẩm thành những miếng có kích thước vừa phải rồi mới nấu.

Tổng hợp 6 thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu kẻo không những không ngon mà còn rước họa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhão

Các loại thực phẩm nhão như các phần nhân thịt được trộn từ thịt, trứng gà, sữa, hay bị nhúng qua bột ướt,... Nếu không được làm đông trong tủ lạnh, hay chưa được chiên sơ qua mà cho vào nồi chiên không dầu ngay sẽ khó tạo hình, không có được độ giòn như mong muốn.

Chính vì thế mà bạn hãy nhúng qua với một lớp bột mì, bột chiên để tạo độ khô cho thực phẩm và cũng giúp thực phẩm nhão được định hình tốt hơn. Ngoài ra, với cơm, xôi bạn cũng không nên dùng với nồi chiên không dầu vì làm cho thực phẩm dễ dính vào lòng nồi, khó vệ sinh.

Các loại gạo, mỳ

Cơ chế nấu nướng của nồi chiên không dầu là nấu chín bằng cách làm khô thực phẩm. Do đó, bạn không nên nấu những món cần nước như cơm, mì trong nồi chiên không dầu.

Rau tươi

Khi cho rau tươi vào nồi chiên không dầu, bạn nên lựa chọn các loại rau có độ nặng như bông cải, bí ngòi,... thì các phần nhiệt của nồi chiên sẽ làm chín sản phẩm.

Còn với các loại rau tươi mỏng như xà lách, rau cải,... thì vì phần lá của rau khá mỏng nên sẽ dễ dẫn đến tình trạng rau bị héo lại, cháy khét và mất đi màu sắc xanh bắt mắt của rau.

Tổng hợp 6 thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu kẻo không những không ngon mà còn rước họa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Tương tự như với thực phẩm nhão, thì phô mai nếu bạn không đông lạnh trước hoặc không được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ như bột làm bánh, thì khi gặp sức nóng sẽ bị chảy ra, dính vào lòng nồi và tạo thành một mớ hỗn độn.

Bên cạnh đó, việc làm này không chỉ khiến món ăn không ngon, mà khi vệ sinh cũng mất nhiều thời gian hơn nữa.

5 phương pháp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm

5 phương pháp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm

Để loại bỏ hết lượng thuốc trừ sâu trên rau củ, đảm bảo an toàn an toàn sức khỏe thì ngoài việc ngâm nước và trụng sơ qua nước sôi, bạn có thể kham khảo thêm những mẹo dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo bếp nồi chiên không dầu thực phẩm không cho vào nồi chiên không dầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?