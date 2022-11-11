Tổng hợp 6 thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu kẻo không những không ngon mà còn rước họa

Một số loại ngũ cốc như gạo, mỳ Ý có thể sẽ rất giòn sau khi cho vào nồi chiên không dầu . Tuy nhiên những loại thực phẩm này cần được nấu chín trước khi cho vào nồi chiên không dầu.

Cho dù nồi có bộ phận để đổ nước vào bên trong nồi đi chăng nữa thì cũng không đủ nóng để đun sôi nước và nấu chín ngũ cốc của bạn.

Vì cơ chế nấu nướng của nồi chiên không dầu là nấu chín bằng khách làm khô thực phẩm nên nếu bạn nấu một món ăn cần nước bằng loại nồi này thì món ăn của bạn sẽ không ngon.

Thực phẩm nguyên miếng/nguyên con

Thực phẩm có kích thước lớn thường khó vừa với lòng nồi chiên không dầu. Ngay cả khi miếng thịt có vừa với lòng nồi thì việc nấu cả miếng lớn cũng không đảm bảo thịt chín đều. Phần thịt ở gần bộ phận làm nóng sẽ dễ bị cháy, còn phần ở xa thì chỉ vừa chín tới.

Vì không khí bên trong nồi chiên không dầu cần có chỗ để lưu thông, bạn nên cắt thực phẩm thành những miếng có kích thước vừa phải rồi mới nấu.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhão

Các loại thực phẩm nhão như các phần nhân thịt được trộn từ thịt, trứng gà, sữa, hay bị nhúng qua bột ướt,... Nếu không được làm đông trong tủ lạnh, hay chưa được chiên sơ qua mà cho vào nồi chiên không dầu ngay sẽ khó tạo hình, không có được độ giòn như mong muốn.

Chính vì thế mà bạn hãy nhúng qua với một lớp bột mì, bột chiên để tạo độ khô cho thực phẩm và cũng giúp thực phẩm nhão được định hình tốt hơn. Ngoài ra, với cơm, xôi bạn cũng không nên dùng với nồi chiên không dầu vì làm cho thực phẩm dễ dính vào lòng nồi, khó vệ sinh.

Các loại gạo, mỳ

Cơ chế nấu nướng của nồi chiên không dầu là nấu chín bằng cách làm khô thực phẩm. Do đó, bạn không nên nấu những món cần nước như cơm, mì trong nồi chiên không dầu.

Rau tươi

Khi cho rau tươi vào nồi chiên không dầu, bạn nên lựa chọn các loại rau có độ nặng như bông cải, bí ngòi,... thì các phần nhiệt của nồi chiên sẽ làm chín sản phẩm.

Còn với các loại rau tươi mỏng như xà lách, rau cải,... thì vì phần lá của rau khá mỏng nên sẽ dễ dẫn đến tình trạng rau bị héo lại, cháy khét và mất đi màu sắc xanh bắt mắt của rau.



Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Tương tự như với thực phẩm nhão, thì phô mai nếu bạn không đông lạnh trước hoặc không được bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ như bột làm bánh, thì khi gặp sức nóng sẽ bị chảy ra, dính vào lòng nồi và tạo thành một mớ hỗn độn.

Bên cạnh đó, việc làm này không chỉ khiến món ăn không ngon, mà khi vệ sinh cũng mất nhiều thời gian hơn nữa.