5 phương pháp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm

Mẹo vặt trong bếp 10/11/2022 17:28

Để loại bỏ hết lượng thuốc trừ sâu trên rau củ, đảm bảo an toàn an toàn sức khỏe thì ngoài việc ngâm nước và trụng sơ qua nước sôi, bạn có thể kham khảo thêm những mẹo dưới đây.

Nước muối

Rửa rau quả bằng nước muối gần như là một phương pháp phổ biến. Rửa rau bằng nước muối nhạt 1% - 3% không chỉ loại bỏ được một số loại thuốc trừ sâu mà còn loại bỏ được các loại côn trùng ẩn náu trong các khe kẽ hoặc các đường gân trên mặt sau của lá. Chẳng hạn như cải thảo, bắp cải và các loại rau khác, bạn có thể dùng tay tách các loại rau này thành từng lá trước khi nấu, sau đó ngâm trong nước muối một thời gian.

Khi ngâm rau tốt nhất nên để nó chìm đều dưới nước để rau tiếp xúc hoàn toàn với nước muối. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau sẽ từ từ mất tác dụng sau khi ngâm trong nước. Sau đó, rửa rau nhiều lần bằng nước sạch cho đến khi không còn thấy váng dầu trên bề mặt nước.

5 phương pháp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm trong giấm

Sử dụng giấm cũng loại bỏ được dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ. Cứ 4 bát nước thì thêm 1 bát giấm, hòa lẫn vào nhau rồi ngâm rau củ trong 20 phút.

Ngoài việc loại bỏ thuốc trừ sâu thì giấm còn giết chết nhiều vi khuẩn. Tuy nhiên, đối với một số loại trái cây như quả mọng thì không nên ngâm giấm, vì nó có thể ảnh hưởng đến lớp vỏ mỏng của quả mọng.

Baking soda

Một phương pháp tuyệt vời để làm sạch các loại trái cây, rau quả có chứa dư lượng thuốc trừ sâu một cách tự nhiên và hiệu quả.

Cho vào thau chuyên dùng rửa rau quả 5 ly nước lớn (khoảng 1.5 lít nước), thêm vào thau 4 thìa nhỏ baking soda rồi khuấy đều hỗn hợp.

Sau đó, ngâm rau củ và trái cây vào dung dịch này và giữ nguyên hỗn hợp trong vòng 15 phút. Sau cùng, dùng khăn lau khô trái cây là có thể dùng được. Đối với các loại rau, chỉ nên ngâm hỗn hợp trong vòng 5 - 7 phút rồi rửa lại với nước sạch.

5 phương pháp loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm nước vo gạo

Trước khi nấu cơm mỗi gia đình thường vo gạo nhiều lần bằng nước sạch. Đừng đổ nước vo gạo đi nhé, bạn có thể dùng nước vo gạo để rửa rau vì nước vo gạo có tính axit, thuốc trừ sâu trên rau cũng có tính axit. Nước vo gạo sau khi vo sẽ phân hủy từ từ và hết tác dụng nên có thể giảm bớt các chất độc hại trong rau.

Ngoài ra nước vo gạo có độ nhớt nhất định và có thể hấp thụ một số thuốc trừ sâu, hóa chất bám trên bề mặt thực phẩm. Hơn nữa, nước vo gạo không chứa các hóa chất khác nên thực sự an toàn hơn khi dùng nước vo gạo để làm sạch rau quả. Rửa trái cây dạng hạt như dâu tây, dâu tằm, nho với nước vo gạo, hiệu quả rất tuyệt vời!

Bột nghệ

Do đặc tính khử trùng mạnh mẽ, nghệ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ vi trùng và thuốc trừ sâu trên rau củ hiệu quả. Bạn chỉ cần cho 5 thìa nhỏ bột nghệ vào một chậu nước sôi (tùy vào lượng hoa quả cần ngâm), khuấy đều và để chậu nước nghệ nguội hẳn. Sau đó, cho trái cây và các loại rau vào ngâm trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại lần nữa với nước sạch là được.

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