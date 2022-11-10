Đừng dại dột uống cà phê ngay khi mới ngủ dậy kẻo rước họa vào thân!

Đối với nhiều người, một tách cà phê nóng bốc khói vào buổi sáng là phần không thể thiếu trong lịch trình hàng ngày. Nhưng một chuyên gia đã cảnh báo không nên có thói quen này bởi nguy cơ gây rối loạn nội tiết tố của bạn.

Việc uống cà phê có thể làm tăng cường sản xuất hormone Cortisol, vì vậy, một số người cho rằng uống cà phê ngày sau khi thức dậy khi lượng Cortisol trong cơ thể đã cao sẵn có thể gây hại cho sức khỏe .

Nồng độ Cortisol tự nhiên trong cơ thể lên cao nhất vào khoảng thời gian vừa thức dậy, suy giảm dần trong ngày và lên cao trở lại trong giai đoạn đầu của giấc ngủ.

Nhà trị liệu dinh dưỡng Olivia Hedlund cho biết việc uống cà phê khi bụng đói có thể đẩy cơ thể vào trạng thái căng thẳng cao độ.

Vị chuyên gia người Australia giải thích: "Bạn đang làm rối loạn nội tiết tố của mình. Cà phê có tính axit gây khó chịu cho dạ dày vào buổi sáng. Loại nước uống này còn khiến cơ thể rơi vào phản ứng căng thẳng, sản sinh ra cortisol - hormone chống stress, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết".

Đó là lý do một số người cảm thấy bồn chồn khi họ uống cà phê vào buổi sáng. Mặc dù ngon, cà phê có thể tác động mạnh tới bạn, đặc biệt phụ nữ.

Không ít người còn cảm thấy phấn khích như có thể chinh phục cả thế giới sau khi uống cà phê.

Nhớ lại những trải nghiệm của bản thân, chuyên gia Hedlund cho biết cô từng uống nhiều cà phê khi bụng đói: "Tôi cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh của thế giới. Sau đó, tôi có một loạt mụn nội tiết tố và tự hỏi tại sao. Đó là do cơ thể đang căng thẳng".

Nhưng nếu bạn vẫn cần cà phê buổi sáng cho một ngày tỉnh táo, chuyên gia Hedlund chia sẻ một giải pháp.

"Hãy ăn một chút gì đó trước khi uống cà phê. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt nếu bạn đang bị mất cân bằng hormone hoặc có các vấn đề về đường ruột", cô nói thêm.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện cà phê có ảnh hưởng khác nhau đến nam giới và nữ giới. Một phân tích trên 21.000 người Na Uy cho thấy một số loại cà phê có thể gây hại cho tim của bạn. Nguy cơ mắc bệnh ở nam và nữ khác nhau.

Theo đó, uống cà phê pha từ espresso - ví dụ Americano và Flat White - dẫn đến sự gia tăng cholesterol ở nam giới, gần như gấp đôi mức tăng ở nữ giới. Bởi vậy, đàn ông nên chọn uống cà phê phin.

Cà phê chứa các hợp chất chủ yếu là cafestol và kahweol, làm tăng cholesterol. Cholesterol cao, chủ yếu do ăn thực phẩm béo, béo phì, hút thuốc, uống rượu, lười vận động, có thể gây tắc nghẽn mạch máu và gây ra đột quỵ hoặc bệnh tim.

Tuy nhiên, một số phân tích khác cũng ghi nhận, uống cà phê ở mức độ vừa phải đem lại nhiều lợi ích. Cà phê chứa caffeine, polyphenol, chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.