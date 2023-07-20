Thợ lâu năm bật mí cách lắp đặt cục nóng điều hòa vừa tiết kiệm tiền triệu điện mỗi tháng mà máy lạnh luôn mát rười rượi như mới mua

Điều hòa có hai bộ phận chính là cục nóng và cục lạnh. Cục lạnh sẽ được lắp trong nhà. Trong khi đó, cục nóng sẽ được lắp ở ngoài trời. Cục nóng sẽ chịu nắng mưa trong suốt thời gian dài. Nhiều người lo lắng nếu để như vậy cục nóng có nhanh hỏng hay không, có cần lắp thêm mái che nắng mưa cho bộ phận này hay không.

Có nên che chắn cho điều hòa khi trời mưa? Điều hòa có hai bộ phận chính là cục nóng và cục lạnh. Cục lạnh sẽ được lắp trong nhà. Trong khi đó, cục nóng sẽ được lắp ở ngoài trời. Cục nóng sẽ chịu nắng mưa trong suốt thời gian dài. Nhiều người lo lắng nếu để như vậy cục nóng có nhanh hỏng hay không, có cần lắp thêm mái che nắng mưa cho bộ phận này hay không.

Theo một chuyên viên kỹ thuật về máy lạnh và điều hòa của một trung tâm điện máy lớn, cục nóng điều hòa có thể chịu được mưa, thậm chí là mưa lớn. Tuy nhiên, người dùng không nên lắp điều hòa quá thấp (quá gần mặt đất) để tránh trường hợp mưa lớn gây ngập nước khiến điều hòa không thể hoạt động được.

Về cơ bản, cục nóng bắt buộc phải lắp ngoài trời vì bộ phận này có chức năng giải phóng nhiệt được hấp thụ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất đã tạo ra được cục nóng có chất lượng và hiệu suất làm việc cao, có khả năng chống chọi với các kiểu thời tiết bên ngoài.

Việc che chắn cục nóng điều hòa quá kín có thể ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của cục lạnh, làm thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Chúng ta nên tạo không gian thông thoáng xung quanh cục nóng để bộ phận này có thể tỏa nhiệt tốt nhất. Không cần bảo vệ bộ phận này quá cẩn thận để không khí lưu thông nhanh, ngăn hơi ẩm bị giữ lại, tránh làm hỏng các chi tiết quan trọng ở bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Khi trời mưa, các gia đình có thể sử dụng điều hòa như bình thường. Việc này có tác dụng hạn chế không khí ẩm trong nhà, giúp nhà khô ráo và mang lại cảm giác thoải mái. Ngoài ra, các đồ đạc trong nhà, các thiết bị điện tử khác cũng tránh được tình trạng ẩm mốc, hư hỏng.

Cách lắp cục nóng điều hòa đúng cách



Lắp đặt cục nóng điều hòa sai cách có thể dẫn đến tình trạng rỉ sét, chạy sai chức năng, làm chảy nước, dò gas, giảm tuổi thọ của sản phẩm…, gây tổn thất cho người sử dụng về tiền bạc và thời gian.

Phần cục nóng điều hòa tuy thường không được chú ý nhiều, nhưng lại là bộ phận quan trọng nhất của chiếc điều hòa. Một chiếc điều hòa hoạt động ổn định hay không phụ thuộc rất nhiều vào cục nóng, vì vậy lắp cục nóng điều hòa ở vị trí ra sao vô cùng quan trọng.

Lắp đặt cục nóng điều hòa sai cách có thể dẫn đến tình trạng rỉ sét, chạy sai chức năng, làm chảy nước, dò gas, giảm tuổi thọ của sản phẩm…, gây tổn thất cho người sử dụng về tiền bạc và thời gian. Khi lắp đặt cục nóng điều hòa cần lưu ý chọn vị trí, thiết kế đường ống, chọn ống, giá treo, bảo ôn…

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cục nóng thấp hơn cục lạnh là tốt nhất, nếu cao hơn hãy yêu cầu nhân viên kỹ thuật thiết kế bẫy dầu cho tốt, khoảng cách cao hơn không quá 8 mét. Khoảng cách đường ống giữa cục nóng và cục lạnh từ 3 đến 7 mét ống là tốt nhất.

Khoảng cách cục nóng sát tường tối thiểu 5 cm, khoảng cách hai bên hông của máy là tối thiểu 25 cm cho mỗi bên, trong khi khoảng cách tường đối diện với cục nóng phải tối thiểu 60 cm. Không nên đặt cục nóng trực tiếp xuống đất.

Vì cục nóng có máy nén, và quạt có công suất cao do vậy dễ gây tiếng ồn và gây ra rung động. Do vậy, không nên chọn vị trí là giữa bức tường, hãy chọn các vị trí góc tường, cạnh bức tường và giá treo phải được cố định vào bức tường chắc chắn.

Như đã nêu trên, vị trí đắc địa để đặt cục nóng điều hòa chính là những nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tốt nhất là có thêm mái che. Ngoài ra, người dùng nên chú ý tránh lắp đặt quạt ở nơi có gió thổi thẳng trực tiếp vào vì như vậy sẽ gây ra sức cản lớn cho quạt, làm lãng phí điện năng.

Đồng thời cần tránh để cục nóng điều đối kháng gió với các thiết bị điện tử khác, đặc biệt là cục nóng điều hòa khác; không lắp cục nóng ở nơi có gió thổi mạnh hoặc nhiều bụi rác, lá rụng.

Vị trí đặt cục nóng thấp hơn cục lạnh là tốt nhất, nếu cao hơn hãy yêu cầu nhân viên kỹ thuật thiết kế bẫy dầu cho tốt, khoảng cách cao hơn không quá 8 mét. Khoảng cách đường ống giữa cục nóng và cục lạnh từ 3 đến 7 mét ống là tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng cách cục nóng sát tường tối thiểu 5 cm, khoảng cách hai bên hông của máy là tối thiểu 25 cm cho mỗi bên, trong khi khoảng cách tường đối diện với cục nóng phải tối thiểu 60 cm. Không nên đặt cục nóng trực tiếp xuống đất.

Vì cục nóng có máy nén, và quạt có công suất cao do vậy dễ gây tiếng ồn và gây ra rung động. Do vậy, không nên chọn vị trí là giữa bức tường, hãy chọn các vị trí góc tường, cạnh bức tường và giá treo phải được cố định vào bức tường chắc chắn.