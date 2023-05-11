Tất tần tật bí quyết dùng chảo inox sáng bóng, chống dính tuyệt đối: Mẹ nội trợ nhất định nên lưu!

Theo đó, mọi thể loại đồ ăn chiên bằng chảo inox đều có thể lướt mượt mà trên mặt chảo, chống dính tuyệt đối. Nếu các mẹ thường lo khó sử dụng chảo để chiên và còn hoài nghi về cách sử dụng này thì hãy tham khảo ngay nhé.

Việc nồi chảo chống dính không bền, lớp chống dính bong ra rất độc hại, chảo chống dính cần được thay mỗi 6 tháng rất hao tổn kinh tế… Việc từ bỏ chảo chống dính mới đây được rất nhiều mẹ nội trợ đã quan tâm.

Sau khi mua chảo và rửa sạch, sử dụng mỡ lợn để “bóc tem” giúp chảo sáng bóng. Rán mỡ lợn là cách tôi chảo đơn giản và hiệu quả, giúp chảo “già” hơn và chống dính tốt hơn. Chỉ rửa mỡ xong thả vào chảo, bật bếp rồi rán là được.

Dùng mỡ lợn tôi chảo trong những lần đầu tiên.

Tôi ở đây có nghĩa là TÔI LUYỆN, tức là luyện nó với nhiệt độ cao để nó già dặn hơn với tác động của nhiệt/ lửa. Giống như người ta tôi cốc thủy tinh bằng cách luộc nóng dần lên thì cốc quen nhiệt độ, sẽ đỡ bị vỡ. Dùng cách rán mỡ để tôi chảo, vì mỡ sôi cực kỳ nóng, nó giúp tôi luyện sức chịu nhiệt cho chảo. Nếu ko tôi bằng mỡ, người ta có thể quẳng vào lò nóng để tôi luyện bằng nhiệt.

2/ KỸ THUẬT CHIÊN RÁN CHỐNG DÍNH VỚI CHẢO INOX

Chảo inox trước khi chiên thì cần đun chảo cho nóng già, cứ đun ở nhiệt độ chiên bình thường hoặc cao hơn nhiệt độ chiên rán bình thường 1 chút cho nhanh hơn cũng được. Đun khoảng trên 1 phút thì vẩy chút nước vào chảo, nếu thấy hạt nước LĂN TRÒN, hoặc NẢY trên mặt chảo là chảo đã đạt đến độ già cần thiết. Nếu hạt nước xèo xèo BÁM VÀO ĐÁY CHẢO là chưa được, cần đun thêm.

Khi chảo già đúng độ, mình vẩy nước vào, sẽ tạo thành những hạt nước tròn nhảy múa và lăn khắp mặt chảo, giống như mình đánh rơi chuỗi hạt.

Sau khi chảo già đúng độ, mình hạ nhiệt nhỏ đi 1 chút rồi đổ mỡ/ dầu ăn vào, đun nóng già. Cách làm này tạo ra hiệu ứng Leidenfrost hay còn gọi là “hiệu ứng băng giá”. Mặt chảo nóng làm bay hơi gần như ngay lập tức phần dưới của giọt nước, tạo thành một túi khí, đẩy nước/ đồ ăn ở trạng thái lơ lửng, không dính được vào mặt chảo.

3/ VỆ SINH CHẢO

Chỉ cần ngâm rồi rửa nhẹ nhàng bằng giẻ rửa bát là ổn. Tuy nhiên, mọi người đừng vội chà sát, hay tìm cách tẩy rửa cầu kỳ. Em đã phát hiện ra chỉ 1 thao tác duy nhất giúp chảo sáng bóng như cũ: bôi 1 chút dầu ăn.

Mọi người nhỏ khoảng 3-4 giọt dầu ăn lên chảo, dùng giấy lau đều dầu lên mặt chảo. Lau đến đâu, chao ôi nó lại sáng bóng đến đó, phải gọi là bóng loáng không tì vết, như chưa từng bị bóc tem .

Lấy giấy ăn lau đều khắp mặt chảo

Lấy giấy ăn lau đều khắp mặt chảo.

Ảnh minh họa: Internet

Tada!!! Biến hình!!! Phải gọi là biến hình. Chảo đẹp như mới, không hề có dấu vết loang lổ cầu vồng mốc xanh mốc trắng.

Rán gì cũng không dính

Giờ em đã không dùng đến chảo chống dính nữa, thật là 1 cuộc cách mạng!!! Nếu nó bền mấy chục năm như nồi chảo của bố mẹ em ngày xưa vẫn dùng, thì hẳn là mình sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền cho chảo chống dính!

Mọi người thử xem nha.

Nguồn và ảnh: Hoang Thoa