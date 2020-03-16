Sườn có dấu hiệu này, dù có cho không cũng đừng dại lấy kẻo rước bệnh vào người

Mẹo vặt trong bếp 16/03/2020 21:56

Chỉ cần thuộc lòng cách chọn sườn heo tươi ngon này, bạn sẽ có ngay phần sườn ngon, không hề bị dai hay mua phải thịt cũ, cực hiếm người biết.

Với cách chọn sườn heo tươi ngon này, chỉ cần nhìn sơ qua miếng thịt bạn đã có thể phân biệt đâu là phần sườn ngon, đâu là phần thịt đã để lâu ngày.

cach chon suon heo tuoi ngon 1

Thấy sườn có dấu hiệu này chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người - Ảnh minh họa: Internet

Sườn có màu đỏ đậm

Chẳng cần quá kỳ công, chỉ cần nhìn vào màu sắc của miếng sườn bạn cũng có thể biết được đâu là phần sườn mới, đâu là phần thịt đã để lâu ngày.

Sườn mới sẽ có màu đỏ tươi, phần mỡ có có màu hồng nhạt. Ngược lại, nếu có màu đỏ đậm hoặc trắng tái thì miếng sườn ấy đã để lâu ngày, bạn chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người.

cach chon suon heo tuoi ngon 2

Cách chọn sườn heo tươi ngon, gian thương dù muốn cũng không thể bán thịt ôi cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện mùi hôi

Sau khi đã kiểm tra màu sắc của miếng sườn, bạn đừng quên kiếm tra mùi của thực phẩm này. Sườn lợn tươi sẽ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của thịt lợn sống. Nếu miếng sườn có mùi hôi, khó chịu thì chúng đã sắp bị hỏng.

cach chon suon heo tuoi ngon 3
Thịt bị lõm, không đàn hồi là miếng thịt ôi - Ảnh minh họa: Internet

Không có độ đàn hồi

Hãy ấn nhẹ tay vào miếng sườn, nếu là sườn mới, ngon thì phần thịt ấn vào sẽ có độ đàn hồi. Ngược lại, nếu bị lõm, không trở về trạng thái ban đầu thì phần thịt ấy không ngon.

Nếu thấy dấu hiệu này, dù có cho không bạn cũng đừng lấy kẻo tiền mất tật mang.

cach chon suon heo tuoi ngon 4
Miếng sườn ôi do đã để lâu ngày và bị đông lạnh nên sẽ ngậm nước và khá ướt - Ảnh minh họa: Internet

Miếng sườn quá ướt

Thịt lợn tươi ngon khi cầm vào sẽ hơi dính tay, miếng thịt khô và không bề bị ướt hay chảy nước. Trong khi đấy, miếng sườn ôi do đã để lâu ngày và bị đông lạnh nên sẽ ngậm nước và khá ướt khi chạm tay vào.

Với những mẹo chọn thực phẩm trên, hy vọng bạn sẽ có được phần nguyên liệu tươi ngon, an toàn cho bữa cơm của gia đình.

Khi xào mì, đổ mì trực tiếp vào chảo là sai, thêm 2 bước này đảm bảo có ngay món mì xào dai ngon

Khi xào mì, đổ mì trực tiếp vào chảo là sai, thêm 2 bước này đảm bảo có ngay món mì xào dai ngon

Thay vì đổ ngay mì vào chảo như thông thường, bạn hãy học ngay cách xào mì ngon dưới đây để có được thành phẩm dai ngon, sợi mì không hề bị dính vào nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chọn thực phẩm mẹo chọn sườn ngon mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?