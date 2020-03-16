Chỉ cần thuộc lòng cách chọn sườn heo tươi ngon này, bạn sẽ có ngay phần sườn ngon, không hề bị dai hay mua phải thịt cũ, cực hiếm người biết.

Với cách chọn sườn heo tươi ngon này, chỉ cần nhìn sơ qua miếng thịt bạn đã có thể phân biệt đâu là phần sườn ngon, đâu là phần thịt đã để lâu ngày.

Thấy sườn có dấu hiệu này chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người - Ảnh minh họa: Internet

Sườn có màu đỏ đậm

Chẳng cần quá kỳ công, chỉ cần nhìn vào màu sắc của miếng sườn bạn cũng có thể biết được đâu là phần sườn mới, đâu là phần thịt đã để lâu ngày.

Sườn mới sẽ có màu đỏ tươi, phần mỡ có có màu hồng nhạt. Ngược lại, nếu có màu đỏ đậm hoặc trắng tái thì miếng sườn ấy đã để lâu ngày, bạn chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người.

Cách chọn sườn heo tươi ngon, gian thương dù muốn cũng không thể bán thịt ôi cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện mùi hôi

Sau khi đã kiểm tra màu sắc của miếng sườn, bạn đừng quên kiếm tra mùi của thực phẩm này. Sườn lợn tươi sẽ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của thịt lợn sống. Nếu miếng sườn có mùi hôi, khó chịu thì chúng đã sắp bị hỏng.

Thịt bị lõm, không đàn hồi là miếng thịt ôi - Ảnh minh họa: Internet

Không có độ đàn hồi

Hãy ấn nhẹ tay vào miếng sườn, nếu là sườn mới, ngon thì phần thịt ấn vào sẽ có độ đàn hồi. Ngược lại, nếu bị lõm, không trở về trạng thái ban đầu thì phần thịt ấy không ngon.

Nếu thấy dấu hiệu này, dù có cho không bạn cũng đừng lấy kẻo tiền mất tật mang.

Miếng sườn ôi do đã để lâu ngày và bị đông lạnh nên sẽ ngậm nước và khá ướt - Ảnh minh họa: Internet

Miếng sườn quá ướt

Thịt lợn tươi ngon khi cầm vào sẽ hơi dính tay, miếng thịt khô và không bề bị ướt hay chảy nước. Trong khi đấy, miếng sườn ôi do đã để lâu ngày và bị đông lạnh nên sẽ ngậm nước và khá ướt khi chạm tay vào.

Với những mẹo chọn thực phẩm trên, hy vọng bạn sẽ có được phần nguyên liệu tươi ngon, an toàn cho bữa cơm của gia đình.

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