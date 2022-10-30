Muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài, chị em nội trợ cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch 100%

Mẹo vặt trong bếp 30/10/2022 08:04

Với công thức luộc thịt dưới đây bạn sẽ có một ăn thơm ngon, không lo tồn dư chất tăng trọng ảnh hưởng sức khỏe.

Cách chọn thịt lợn ngon

Khi đi mua thịt lợn, đừng bao giờ nhắm mắt nói: “Cho em 5 lạng thịt thăn”, hay “Cho em 3 lạng thịt ba chỉ” mà hãy quan sát thật kỹ để lựa chọn thịt lợn sạch theo cách sau:

Tuyệt đối đừng mua thịt nếu có 1 số dấu hiệu dưới đây:

– Lợn bị bơm nước thì thịt sẽ có màu nhạt, thịt nhãi, thớ cơ bở, rỉ ra nhiều nước hơn so với thịt bình thường. Thấy dấu hiệu này các bà nội trợ không nên mua.

Không nên mua miếng thịt ít mỡ, mỏng 1 cách ngạc nhiên vì rất có thể đây là thịt bị tiêm chất tạo nạc, ăn vào người sẽ đe dọa sức khỏe.

Muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài, chị em nội trợ cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch 100% - Ảnh 1

– Chị em nội trợ cũng nên tránh mua những miếng thịt có màu đỏ đậm, bởi có thể do lợn trước khi mổ đã bị tiêm thuốc an thần nên máu đọng trong tế bào có màu thẫm hơn.

Khi chọn mua, các chị hãy dùng tay ấn vào miếng thịt tạo thành vết lõm. Nếu nhấc tay ra, miếng thịt trở lại hình dáng bình thường chứng tỏ đây là thịt ngon, đảm bảo chất lượng.

Muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài, chị em nội trợ cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch 100% - Ảnh 2

Cách để sơ chế thịt đúng cách

Thịt lợn chứa rất nhiều protein nhưng khi bạn ngâm thịt lợn trong nước nóng thì một lượng lớn protein sẽ bị mất. Đồng thời, khi cho thịt vào nước đun sôi để chần thịt cũng sẽ làm cho thịt biến tính co lại càng làm cho thịt hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn, do đó thịt càng trở nên độc. Cách chính xác để xử lý thịt sống là rửa nhanh bằng nước sạch hoặc rửa thịt bằng nước pha ít muối hòa tan.

Cách làm đúng và hiệu quả nhất chính là: Ngâm thịt vào nước muối loãng để loại bỏ các chất bẩn, hơn nữa sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn.

Hoặc bạn cũng có thể cho thịt vào nồi nước lạnh và đun trên bếp cho đến khi sôi. Trong quá trình này, nếu thấy nước luộc thịt nổi bọt bạn nên vớt bỏ vì đó là những độc tố trong thịt được đẩy ra ngoài.

Nếu nghiêm túc áp dụng theo các bước trên trước khi nấu ăn, chắc chắn bạn chẳng phải lo lắng quá nhiều vì độ an toàn của thịt lợn.

Muốn thịt lợn tự đào thải độc tố ra ngoài, chị em nội trợ cứ làm theo cách này, đảm bảo thịt sạch 100% - Ảnh 3

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