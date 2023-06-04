Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này

Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể xay bằng máy xay sinh tố . Việc lạm dụng nó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và độ bền của máy.

Máy xay sinh tố là một đồ dùng vô cùng hữu ích trong căn bếp của nhiều gia đình. Sử dụng máy xay giúp thuận tiện hơn trong việc sơ chế, chế biến thực phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả. Ngoài ra còn giúp chúng ta có thể kết hợp nhiều thực phẩm thành một món, vừa tiện dụng, vừa bổ dưỡng.

Sau đây là những loại thực phẩm không nên cho vào máy xay sinh tố.

Máy xay có thể làm vỡ kết cấu dinh dưỡng vốn có trong khoai tây.

Khoai tây có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Đối với những người thích khoai tây nghiền, máy xay sinh tố sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để chế biến. Tuy nhiên, khi khoai tây tiếp xúc với chuyển động nhanh của lưỡi dao, chúng có thể giải phóng nhiều tinh bột hơn nữa.

2. Hạt cà phê

Lưỡi dao trong máy xay sẽ bị mòn, chất lượng bột cà phê cũng sẽ không được mịn như mong muốn.

Không ít người thay vì mua bột cà phê thì lại lựa chọn mua cà phê nguyên hạt về rồi tự tay rang xay để có thể pha chế tùy theo ý thích. Và để làm được điều này thì máy xanh sinh tố chính là công cụ hữu hiệu và đỡ tốn thời gian nhất trong việc làm nhuyễn hạt cà phê.

Tuy nhiên, nếu như bạn thường xuyên làm như vậy trong một thời gian dài thì chắc chắn lưỡi dao bên trong máy xay sẽ bị mòn đi. Từ đó, việc xay cà phê sẽ trở nên lâu hơn so với ban đầu, không được mịn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hương vị của cà phê.

Trong trường hợp bạn là một người yêu thích cà phê do tự tay mình pha chế thì hãy mua loại máy pha cà phê riêng biệt với lưỡi xay tốt và phù hợp hơn. Loại máy này vừa giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo được hương vị cho cà phê.

3. Trái cây để đông lạnh

Cho thực phẩm đông lạnh vào máy xay sinh tố sẽ khiến chúng không được xay nhuyễn một cách đồng đều.

Trái cây tươi ngon có thể sử dụng máy xay sinh tố để làm nhiều loại thức uống dinh dưỡng cho cả nhà, tuy nhiên nếu là trái cây để lạnh (trong tủ đá) thì bạn không nên cho vào máy xay nhé. Bởi các loại trái cây đông lạnh này có độ cứng cao, rất dễ làm hỏng dao xay và làm cho động cơ của máy hoạt động kém hiệu quả. Cách tốt nhất là bạn nên giã đông trái cây trước, sau đó tiến hành xay như bình thường.

4. Trái cây sấy khô

Sử dụng máy xay để xay hoa quả sấy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xay và động cơ của máy.

Đứng thứ 3 trong danh sánh những loại thực phẩm nên hạn chế cho vào mày xay đó chính là trái cây khô, bởi đây là loại thực phẩm có độ bám dính khá cao.

Đặc biệt, có một số loại trái cây khô như cà chua khô, chuối sấy, dâu tây sấy,… thường chứa rất nhiều chất xơ.

Nếu bạn sử dụng máy xay để xay chúng, phần xơ này sẽ bám dính vào lưỡi dao và làm hỏng dao, thậm chí nếu bạn xay quá nhiều cùng một lúc còn có thể gây ra tình trạng cháy khét, hỏng máy xay.

Để xay những loại trái cây khi này, bạn không nên cho luôn vào một cách trực tiếp mà hãy làm mềm chúng các thực phẩm này trước để có thể xay nhỏ an toàn và hiệu quả.

5. Thực phẩm quá nóng

Thực phẩm nóng có thể khiến cho hơi nước trong cối xay bốc lên, bung nắp và thậm chí gây ra hiện tượng phát nổ, nguy hiểm cho người dùng.

Bạn nên tránh cho vào máy xay sinh tố bất cứ thực phẩm gì quá nóng. Việc cho thực phẩm nóng vào máy xay sẽ tạo ra hơi nước, áp suất dư thừa, nghiêm trọng hơn sẽ khiến máy phát nổ, nguy hiểm đến tính mạng.

6. Bột

Việc lạm dụng máy xay để nhào bột sẽ khiến các thành phần không đủ kết dính, hòa quyện.

Nhiều người nghĩ rằng máy xay sinh tố đa năng có thể giúp làm rất nhiều chức năng bao gồm cả nhào bột làm bánh. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm bởi nếu bạn cho bột vào máy xay để nhào, không những không nhào được mà còn làm cho bột dính vào cối xay, lưỡi dao xay, rất khó vệ sinh sạch sẽ.