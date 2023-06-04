Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này

Mẹo vặt trong bếp 04/06/2023 18:57

Một vài thực phẩm có thể làm giảm tuổi thọ máy xay, hoặc phá vỡ kết cấu dinh dưỡng của món ăn mà chúng ta nên biết.

Máy xay sinh tố là một đồ dùng vô cùng hữu ích trong căn bếp của nhiều gia đình. Sử dụng máy xay giúp thuận tiện hơn trong việc sơ chế, chế biến thực phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả. Ngoài ra còn giúp chúng ta có thể kết hợp nhiều thực phẩm thành một món, vừa tiện dụng, vừa bổ dưỡng.

Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể xay bằng máy xay sinh tố. Việc lạm dụng nó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và độ bền của máy.

Sau đây là những loại thực phẩm không nên cho vào máy xay sinh tố.

1. Khoai tây

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 1
Máy xay có thể làm vỡ kết cấu dinh dưỡng vốn có trong khoai tây.

Khoai tây có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Đối với những người thích khoai tây nghiền, máy xay sinh tố sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để chế biến. Tuy nhiên, khi khoai tây tiếp xúc với chuyển động nhanh của lưỡi dao, chúng có thể giải phóng nhiều tinh bột hơn nữa.

2. Hạt cà phê

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 2
Lưỡi dao trong máy xay sẽ bị mòn, chất lượng bột cà phê cũng sẽ không được mịn như mong muốn.

Không ít người thay vì mua bột cà phê thì lại lựa chọn mua cà phê nguyên hạt về rồi tự tay rang xay để có thể pha chế tùy theo ý thích. Và để làm được điều này thì máy xanh sinh tố chính là công cụ hữu hiệu và đỡ tốn thời gian nhất trong việc làm nhuyễn hạt cà phê.

Tuy nhiên, nếu như bạn thường xuyên làm như vậy trong một thời gian dài thì chắc chắn lưỡi dao bên trong máy xay sẽ bị mòn đi. Từ đó, việc xay cà phê sẽ trở nên lâu hơn so với ban đầu, không được mịn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hương vị của cà phê.

Trong trường hợp bạn là một người yêu thích cà phê do tự tay mình pha chế thì hãy mua loại máy pha cà phê riêng biệt với lưỡi xay tốt và phù hợp hơn. Loại máy này vừa giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo được hương vị cho cà phê.

3. Trái cây để đông lạnh

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 3
Cho thực phẩm đông lạnh vào máy xay sinh tố sẽ khiến chúng không được xay nhuyễn một cách đồng đều.

Trái cây tươi ngon có thể sử dụng máy xay sinh tố để làm nhiều loại thức uống dinh dưỡng cho cả nhà, tuy nhiên nếu là trái cây để lạnh (trong tủ đá) thì bạn không nên cho vào máy xay nhé. Bởi các loại trái cây đông lạnh này có độ cứng cao, rất dễ làm hỏng dao xay và làm cho động cơ của máy hoạt động kém hiệu quả. Cách tốt nhất là bạn nên giã đông trái cây trước, sau đó tiến hành xay như bình thường.

4. Trái cây sấy khô

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 4
Sử dụng máy xay để xay hoa quả sấy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xay và động cơ của máy.

Đứng thứ 3 trong danh sánh những loại thực phẩm nên hạn chế cho vào mày xay đó chính là trái cây khô, bởi đây là loại thực phẩm có độ bám dính khá cao.

Đặc biệt, có một số loại trái cây khô như cà chua khô, chuối sấy, dâu tây sấy,… thường chứa rất nhiều chất xơ.

Nếu bạn sử dụng máy xay để xay chúng, phần xơ này sẽ bám dính vào lưỡi dao và làm hỏng dao, thậm chí nếu bạn xay quá nhiều cùng một lúc còn có thể gây ra tình trạng cháy khét, hỏng máy xay.

Để xay những loại trái cây khi này, bạn không nên cho luôn vào một cách trực tiếp mà hãy làm mềm chúng các thực phẩm này trước để có thể xay nhỏ an toàn và hiệu quả.

5. Thực phẩm quá nóng

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 5
Thực phẩm nóng có thể khiến cho hơi nước trong cối xay bốc lên, bung nắp và thậm chí gây ra hiện tượng phát nổ, nguy hiểm cho người dùng.

Bạn nên tránh cho vào máy xay sinh tố bất cứ thực phẩm gì quá nóng. Việc cho thực phẩm nóng vào máy xay sẽ tạo ra hơi nước, áp suất dư thừa, nghiêm trọng hơn sẽ khiến máy phát nổ, nguy hiểm đến tính mạng.

6. Bột

Máy xay sinh tố rất đa năng nhưng tuyệt đối không nên dùng cho 6 loại thực phẩm này - Ảnh 6
Việc lạm dụng máy xay để nhào bột sẽ khiến các thành phần không đủ kết dính, hòa quyện.

Nhiều người nghĩ rằng máy xay sinh tố đa năng có thể giúp làm rất nhiều chức năng bao gồm cả nhào bột làm bánh. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm bởi nếu bạn cho bột vào máy xay để nhào, không những không nhào được mà còn làm cho bột dính vào cối xay, lưỡi dao xay, rất khó vệ sinh sạch sẽ.

 

Thiết bị 'ngốn' điện hơn cả điều hòa, là nguyên nhân khiến tiền điện trong nhà tăng 'chóng mặt'

Thiết bị 'ngốn' điện hơn cả điều hòa, là nguyên nhân khiến tiền điện trong nhà tăng 'chóng mặt'

Đa số chúng ta điều nghĩ rằng, điều hòa mới là thứ "ngốn" điện nhất trong nhà. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã chỉ ra món đồ quen thuộc này mới thứ khiến hóa đơn tiền điện cuối tháng tăng cao chót vót.

Xem thêm
Từ khóa:   máy xay sinh tố cách sử dụng máy xay sinh tố sử dụng máy xay đúng cách

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 51 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 42 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 51 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?