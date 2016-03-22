Luộc gà không cần nước thơm ngon gấp ngàn lần cách luộc thông thường

Để có món gà luộc trên, bạn có thể thực hiện theo hai cách sau:

Cách thực hiện:

- Gà làm sạch, rửa sơ qua với nước muối để khử mùi hôi,sau đó để ráo.

- Rắc muối hột đã chuẩn bị vào nồi, sao cho muối hột phủ kín đáy nồi để thịt gà không chạm vào đáy. Bạn có thể dùng nồi cơm điện, hoặc nồi có nắp kín để giữ hơi nước tốt nhất.

- Cho gà vào nồi, đặt thịt gà trên lớp muối hột vừa rắc vào đáy nồi, bạn có thể để nguyên con hoặc chặt đôi gà tùy mục đích sử dụng. Tuy nhiên, nếu chặt miếng thì gà sẽ nhanh chín và chín đều hơn.

- Bật bếp, nấu với lửa nhỏ khoảng 20 - 25 phút thù theo độ lớn của con gà, khi nào nồi gà dậy mùi thơm hãy kiểm tra thử xem gà đã đạt tới độ chín mềm bạn cần chưa.

- Tắt bếp, gắp gà ra đĩa. Để gà nguội bớt, chặt miếng vừa ăn và thưởng thức.

Lưu ý: Trong khi luộc bạn không nên mở nắp ra kiểm tra quá nhiều lần, như vậy không chỉ làm món gà lâu chín mà còn làm mất đi vị đậm đà của món ăn này.

Cách 2: Luộc gà bằng tỏi

Nguyên liệu:

- 1 con gà

- Khoảng 300 gram tỏi

Cách thực hiện:

- Gà rửa sạch, để nguyên con.

- Tỏi bóc vỏ, chia làm 2 phần: Một phần bào mỏng lót dưới đáy nồi, phần còn lại nhồi vào bụng gà.

- Cho gà đã nhồi tỏi vào nồi đã lót tỏi dưới đáy, nấu với lửa nhỏ khoảng 25 phút.

- Khi gà chín sẽ không hề bị ám mùi tỏi mà lại thơm nức mùi thơm đặc trưng của gà luộc, không những thế tỏi còn giúp cho mùi hôi của gà biến mất,

- Bạn lấy gà ra, chặt miếng vừa ăn và thưởng thức.

Lưu ý: Nếu muốn đổi vị bạn có thể nhồi gừng, riềng hay các loại lá như chanh, lá bạc hà…vẫn rất ngon và rất tốt cho sức khỏe.