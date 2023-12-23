Hỗn hợp bột giặt trộn đường không ngờ lại mang vô vàn lợi ích thần kỳ: Đuổi muỗi gián hiệu quả, vết ố vàng trên khăn được tẩy sạch trong tích tắc

Mẹo vặt trong bếp 23/12/2023 05:00

Đường trộn với bột giặt mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho chị em nội trợ, cùng khám phá ngay nhé.

Đuỗi muỗi và đuổi gián

Nếu muốn đuổi muỗi, bạn cho dung dịch đã pha vào chai nhựa được cắt bỏ phần thân và đặt chúng ở các vị trí góc nhà, góc giường, góc bếp… những nơi xuất hiện nhiều muỗi. Vì muỗi rất thích mùi thơm này nên dung dịch này sẽ thu hút chúng bay vào chai nhựa, đến khi ăn phải dung dịch có chứa kiềm, chúng lập tức bị tiêu diệt ngay. Tuy nhiên, vì dung dịch này rất dễ bay hơi ngoài không khí nên định kỳ hằng tuần chị em phải thay mới để đảm bảo đạt hiệu quả khi sử dụng.

Hỗn hợp bột giặt trộn đường không ngờ lại mang vô vàn lợi ích thần kỳ: Đuổi muỗi gián hiệu quả, vết ố vàng trên khăn được tẩy sạch trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn đuổi gián thì thay vì đặt trong chai nhựa như cách làm nói trên, bạn hãy cho chúng vào bình xịt và xịt khắp các ngóc ngách trong nhà hoặc dùng giẻ nhúng vào dung dịch ấy và lau những nơi gián từng đi qua. Vì gián thở qua hệ thống ống khí trên bề mặt da và chất kiềm trong bột giặt sẽ làm bít hệ thống ống khí này khiến gián khó có thể sống được. Từ đó, gián sẽ không còn dám bẻn mảng lại gần các khu vực này nữa.

Tẩy khăn bị ố vàng 

Đối với những loại khăn hoặc quần áo bị ố vàng, bạn có thể dùng hỗn hợp bột giặt và đường để thay cho nước tẩy. Chỉ cần ngâm chiếc khăn hoặc chiếc áo bị ố  vàng vào hỗn hợp đường và bột giặt từ 1-2 tiếng rồi giặt sạch, vết ố vàng sẽ hoàn toàn biến mất.

Hỗn hợp bột giặt trộn đường không ngờ lại mang vô vàn lợi ích thần kỳ: Đuổi muỗi gián hiệu quả, vết ố vàng trên khăn được tẩy sạch trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch khăn lau tay, giẻ lau bàn bếp

Sau một thời gian sử dụng, giẻ lau bàn bếp sẽ bám vào một ít dầu hoặc bụi bẩn, ố vàng. Bạn có thể dùng dung dịch bột giặt và đường để làm sạch chúng.

Đầu tiên, bạn ngâm nó vào dung dịch trong 5 phút (nếu là vết bẩn vừa mới bám vào thì có thể mang đi giặt ngay lập tức), dầu và bụi bẩn trên giẻ sẽ bở ra, có lợi cho việc làm sạch. Sau đó bạn chỉ cần vò nhẹ, xả lại bằng nước sạch là giẻ đã được giặt sạch rồi.

Loại bỏ mùi hôi ở cống

Bột giặt có mùi thơm lại có tác dụng tẩy rửa rất tốt nên bạn có thể dùng để khử mùi hôi cống. Đổ hỗn hợp xuống cốc thoát nước không những có thể làm sạch một số vết bẩn trong đường ống mà còn khử sạch mùi hôi bên trong. Cách này thích hợp với mọi đường ống thoát nước trong nhà. 

Hỗn hợp bột giặt trộn đường không ngờ lại mang vô vàn lợi ích thần kỳ: Đuổi muỗi gián hiệu quả, vết ố vàng trên khăn được tẩy sạch trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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