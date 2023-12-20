Cứ đến dịp Tết đến xuân về là mọi người lại đua nhau đi chọn và cắm hoa Lay Ơn. Đây là loài hoa có dáng đẹp và có thể chơi được lâu suốt dịp Tết nên rất được ưa chuộng.

Thân hoa Lay Ơn có dạng trụ tròn, không phân nhánh, thớ theo sợi. Lá hoa có màu xanh lục hình lưỡi kiếm, có chiều dài từ 15-20cm. Bông hoa có dạng hình phễu, nhụy hoa nằm dưới đáy phễu, nở từ dưới lên trên. Mỗi bông hoa Lay Ơn thường có 5 cánh mỏng xếp chồng lên nhau, quả của hoa nằm bên trong và có nhiều hạt.

Hoa Lay Ơn hay còn được gọi là hoa Dơn , thuộc chi Gladiolus. Loài hoa này có nguồn gốc từ châu Phi nhưng lại rất phổ biến tại các nước phương Tây vào những năm 1745. Trải qua thời gian cho đến nay hoa Lay Ơn đã xuất hiện tại Việt Nam và được rất nhiều người ưa chuộng để cắm vào dịp lễ Tết.

Người ta ưa chuộng cắm hoa Lay Ơn vào ngày Tết, đó là bởi hình dạng vuốt nhọn của cành lá có tác dụng tốt cho phong thủy, giúp trừ tà ma, xua tan điềm xấu và đem lại những điều tốt lành cho gia chủ. Ngoài ra, sắc đỏ của hoa đem lại nhiều may mắn cho năm mới, màu đỏ cũng là màu đặc trưng của Tết.

Mẹo cắm hoa Lay Ơn đẹp

Hoa Lay Ơn đẹp và rực rỡ nhưng thường rất nhanh bị thối gốc. Đây là vấn đề khiến nhiều chị em băn khoăn vì lo ngại sau 2 - 3 ngày bình Lay Ơn bị héo rũ sẽ là điểm không lành trong năm mới.

- Bình cắm hoa Lay Ơn phải được rửa thật sạch bằng xà phòng để loại bỏ hết vi khuẩn còn sót lại từ trước.

Cách cắm hoa Lay Ơn đẹp. Ảnh: Internet

- Lau khô bình hoa sau đó đặt ở nơi có nắng để đảm bảo bình khô, sạch bong sáng bóng.

- Trong quá trình thay nước mỗi ngày bạn cũng nên súc rửa bình để đảm bảo môi trường tốt nhất cho hoa.- Hoa Lay Ơn mua về bạn cắt bỏ phần gốc dài. Nên cắt theo đường vát chéo để giúp hoa hút nước tốt nhất.

- Nên cắt gốc hoa dưới vòi nước chảy, cách làm này sẽ giúp cho cột nước trong ống mạch của hoa Lay Ơn hoạt động liền mạch, không bị gián đoạn. Nhờ đó mà nước được chuyển tới lá, bông hoa đều đặn giúp duy trì độ tươi.

Cách cắm hoa Lay Ơn lâu tàn. Ảnh: Internet

- Không nên để quá nhiều lá. Bạn nên cắt bỏ phần lá gần dưới cuống hoa bởi nó chính là một trong những nguyên nhân làm thối cành đồng thời là vật cản khiến nước khó được vận chuyển tới các bộ phận khác của hoa.

- Cành Lay Ơn sau khi cắt xong phải được cắm ngay vào nước. Nắm được “thời gian vàng” cắm hoa sẽ giúp cho cành Lay Ơn luôn ở trong trạng thái đủ nước, không sợ héo.

- Với hoa Lay Ơn thì bạn nên sử dụng thuốc tím hoặc các loại thuốc có tác dụng ức chế vi sinh vật như sulfat đồng hay nước javen.

Thêm vài giọt thuốc tím khi cắm hoa. Ảnh: Internet

- Bạn nhỏ vài giọt vào lọ hoa rồi khuấy đều cho tan. Chú ý, loại thuốc tím được sử dụng nồng độ 0.05g/lít. Tránh dùng quá nhiều mà phản tác dụng.

Nước cốt chanh hoặc giấm: Những loại nước có tính axit sẽ giúp diệt khuẩn, giữ cho hoa tươi lâu hơn.

Cách lựa chọn hoa Lay Ơn đẹp

Để có được một bình hoa Lay Ơn đẹp đẽ hoàn hảo nhằm cắm trang trí cho ngôi nhà của mình, bạn có thể tham khảo cách lựa chọn hoa như sau:

- Chọn các cành hoa dơn tươi, không dập nát.

- Các bông hoa trên cùng một cành phải tươi, các nụ to và trùng màu với nhau.

- Chọn cành nhiều hoa, nhiều nụ, các nụ đều nhau.

Hoa bung nở đều, đẹp. Ảnh: Internet

- Để hoa tươi lâu, bạn cần phải chọn lựa kỹ ngay từ bước mua hoa. Bạn nên chọn mua hoa tươi mới nhổ tại ruộng về còn nguyên củ, nếu hoa đã bị cắm vào nước đá hoặc trữ lạnh thì không nên mua, vì chúng sẽ không nở hoặc nở không đẹp.

Cách cắm hoa Lay Ơn

Nguyên liệu:

- Cành hoa Lay Ơn: 10-20 cành

- Xốp cắm hoa (bọt biển): 1 miếng to

- Băng dính, kéo, dao, bình cắm hoa tùy kích cỡ.

Cách cắm hoa:

- Đầu tiên, đổ nước ngập ½ bình hoa rồi đặt miếng xốp vào giữa miệng bình hoa sao cho miếng xốp nằm ở trên miệng bình.

- Dùng dao cắt cho miếng xốp vừa vặn, sau đó dùng băng dính cố định miếng xốp với bình hoa.

- Chọn những cành thẳng đứng để cắm vào trung tâm miếng xốp, còn những cành cong hơn cắm đều sang bên cạnh và hướng dần ra phía ngoài đến khi kín miếng xốp.

- Sử dụng những lá hoa Lay Ơn còn thừa khi cắt tỉa để cắm đè lên miếng xốp nhằm che đi phần xốp bị hở. Hoặc bạn có thể sử dụng các loại lá khác tùy theo sở thích trang trí.