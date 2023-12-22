Dọn dẹp bàn ghế đón Tết không còn là nỗi lo, cứ lấy những thứ này lau đồ gỗ sáng bóng như mới

Mẹo vặt trong bếp 22/12/2023 05:00

Dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là các loại bàn ghế gỗ luôn là thứ khiến nhiều chị em đau đầu. Cứ áp dụng những mẹo dưới đây, đồ gỗ sạch tinh, sáng bóng như mới trong tích tắc.

Sử dụng dầu oliu và giấm trắng

Dầu oliu (olive) và giấm trắng cũng là những nguyên liệu rất quen thuộc và gần gũi trong không gian bếp nhà bạn. Chúng không chỉ là nguyên liệu nấu ra những món ăn ngon mà còn là một hỗn hợp tuyệt vời giúp vệ sinh đồ gỗ.

Đầu tiên, bạn hãy trộn hỗn hợp này theo tỷ lệ 4-1, có nghĩa là cứ 4 phần dầu oliu thì sẽ có 1 phần giấm trắng. Tùy thuộc theo số lượng đồ gỗ trong nhà bạn mà ước lượng hỗn hợp. Sau đó, đem hỗn hợp vừa trộn xong cho vào một chai xịt và xịt hỗn hợp ấy lên trên mặt tấm vải mềm rồi dùng tấm vải ấy lau khắp tất cả các bề mặt gỗ. Với hỗn hợp này, bề mặt gỗ dù đã cũ hay xuống màu cũng sẽ trở nên sáng bóng ngay tức thì.

Dọn dẹp bàn ghế đón Tết không còn là nỗi lo, cứ lấy những thứ này lau đồ gỗ sáng bóng như mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng giấm, nước chanh pha loãng

Gia chủ cũng có thể sử dụng giấm, nước chanh pha loãng để loại bỏ bụi bẩn, vết bám cứng đầu trên nội thất gỗ của gia đình. Bởi trong giấm ăn, nước chanh có chứa chất axit "khắc tinh" của mọi vết bẩn cứng đầu.

Gia chủ pha hỗn hợp trên theo tỉ lệ: 1:4 - trong đó, giấm hoặc chanh 1 phần và nước 4 phần. Tiếp đến, gia chủ dùng khăn khô có sợi vải mềm, nhúng vào hỗn hợp này và tiến hành lau lên mặt bàn ghế gỗ.

Dùng xà phòng và nước ấm

Sử dụng xà phòng và nước ấm để lau chùi sẽ làm sạch được bụi bẩn cũng như vết ố bám trên bề mặt gỗ.

Để bề mặt gỗ sạch sẽ, chúng ta cần pha loãng xà phòng với nước ấm, sau đó xịt dung dịch đó lên trên bề mặt gỗ rồi dùng một chiếc khăn bông khô để lau là những vết ố bụi bẩn đã được loại bỏ.

Dọn dẹp bàn ghế đón Tết không còn là nỗi lo, cứ lấy những thứ này lau đồ gỗ sáng bóng như mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước trà

Thật ngạc nhiên khi nước trà cũng góp mặt trong danh sách những cách làm sạch bụi trên đồ gỗ phải không nào? Trên thực tế, cách làm này vô cùng hiệu quả nhưng khá ít người biết đến. Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần pha một ấm trà thật đậm đặc sau đó đợi trà nguội thì lược bỏ xác trà, lọc lấy nước. Dùng một chiếc khăn làm từ vải mềm nhúng vào trong nước trà rồi lau chùi trên bề mặt đồ nội thất gỗ, lau từ 2 đến 3 lần thì ngưng.

Dọn dẹp bàn ghế đón Tết không còn là nỗi lo, cứ lấy những thứ này lau đồ gỗ sáng bóng như mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kem đánh răng

Dùng kem đánh răng là một mẹo hay giúp gia chủ làm sạch gàn ghế gỗ ngày Tết. Đồng thời, kem đánh răng còn giúp bàn ghế thêm bóng mịn hơn.

Gia chủ chỉ cần dùng bàn chải lông mềm lấy kem đánh răng chà nhẹ lên khu vực bị ố bẩn. Sau đó dùng khăn lau sạch vết kem đánh răng. Lưu ý, gia chủ không nên chà cọ quá mạnh hay dùng kem đánh răng có chứa hạt, tinh thể sẽ làm mòn, xước bề mặt bàn ghế gỗ.

Sử dụng bia để tẩy vết bẩn bề mặt gỗ

Nghe có vẻ lạ nhưng cách làm này cũng đem lại hiểu qua khá cao. Việc chúng ta cần làm đó là dùng một tấm vải mềm nhúng vào bia sau đó chà lên mặt các sản phẩm bằng gỗ để xóa đi các vết bẩn là bề mặt gỗ đã sạch và sáng hơn.

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