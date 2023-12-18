Có miếng xốp hơi đừng vội vứt đi, dùng trong nhà bếp sẽ thấy tác dụng kỳ diệu này

Mẹo vặt trong bếp 18/12/2023 05:00

Miếng xốp hơi tưởng chừng vô dụng nhưng thật ra có rất nhiều công dụng tuyệt vời khi sử dụng trong bếp. Bạn đã biết chưa?

 

Miếng xốp thường được sử dụng trong đóng bọc hàng hóa, sản phẩm dễ vỡ và trầy xước như: đồ thủy tinh, gốm sứ, pha lê, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng linh kiện, đồ nội thất, máy móc điện tử điện lạnh, các mặt hàng cần chống tĩnh điện… để chống sốc, hạn chế rủi ro hư hỏng, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển.

Thông thường chúng ta thường sẽ vứt bỏ những miếng xốp hơi này đi vì không biết chúng được sử dụng vào việc gì. Thực tế sản phẩm này rất hữu ích khi dùng vào việc nhà. Dưới đây là 5 cách sử dụng miếng xốp hơi trong bếp vô cùng hiệu quả:

Dùng lót thớt

Có miếng xốp hơi đừng vội vứt đi, dùng trong nhà bếp sẽ thấy tác dụng kỳ diệu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn dùng thớt thái đồ, do bề mặt thớt phẳng và trơn nên rất dễ bị trượt. Nếu bạn không cẩn thận thì khi thái rau củ sẽ rất dễ bị đứt tay. Vì vậy, việc dùng miếng xốp hơi lót xuống dưới đáy thớt là có thể ngăn chặn được tình trạng trơn trượt, quá trình cắt thái đồ cũng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn. Không những vậy, nó còn giúp làm giảm tiếng ồn hiệu quả, khi bạn băm hay chặt thực phẩm sẽ hạn chế việc phát ra tiếng ồn lớn.

Ngăn trái cây khỏi bị thâm tím

Trái cây có thể trở nên nhăn nheo và thâm tím nếu để lâu trong tủ lạnh. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn chỉ cần sử dụng một tờ giấy xốp hơi bong bóng để bọc trái cây hoặc lót ngăn tủ lạnh cất trái cây.

Dùng bảo quản dao

Có miếng xốp hơi đừng vội vứt đi, dùng trong nhà bếp sẽ thấy tác dụng kỳ diệu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những con dao trong nhà bếp rất sắc bén, nếu không cẩn thận sẽ dễ làm bạn bị đứt tay. Nếu ít khi dùng tới, bạn hãy dùng miếng xốp hơi bọc lại và cất đi. Khi làm như vậy, có tác dụng vừa giúp bảo vệ an toàn cho gia đình bạn lại hạn chế việc dao tiếp xúc với không khí bên ngoài nên sẽ đỡ bị gỉ sét.

Giữ lạnh đồ uống hoặc thực phẩm đông lạnh

Không phải ai cũng sở hữu một hộp giữ lạnh chuyên dụng. Nếu bạn ra ngoài tham gia một số hoạt động ngoài trời như dã ngoại và cắm trại thì chỉ cần sử dụng xốp hơi bong bóng để giữ lạnh đồ uống. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn ra ngoài vào những ngày nắng nóng.

 

Dùng lau chùi

Có miếng xốp hơi đừng vội vứt đi, dùng trong nhà bếp sẽ thấy tác dụng kỳ diệu này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chậu rửa bát mỗi khi bị ố vàng hay các vết bẩn bám vào làm bẩn, bạn có thể dùng miếng xốp hơi này để làm sạch rất tốt. Chỉ cần úp mặt có các bong bóng xuống dưới, những quả bóng sẽ tạo ra ma sát, có thể làm sạch vết bẩn nhanh chóng. Nếu bạn muốn tăng hiệu quả thì có thể dùng thêm các chất tẩy rửa.

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