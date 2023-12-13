4 mẹo xử lý bồn rửa bát bị tắc mà không cần đổ nước nóng, vừa tiện lợi vừa khử được mùi hôi

Trong quá trình sử dụng sơ chế thực phẩm, rửa chén bát... thì một lượng lớn dầu mỡ được xả xuống. Lớp mỡ này tích tụ lâu dần, dính với nhiều vụn thức ăn, chất bẩn khác, sẽ bám ở đường ống và dày lên từng ngày. Đến khi phần cặn thức ăn không thể làm nước chảy xuống ống thoát nước được và gây nên nghẹt chậu rửa chén, vì thế bạn cần xử lý tình trạng này ngay.

Bồn rửa chén bị tắc nghẽn gây ứ đọng nước là điều kiện lý tưởng đến muỗi, gián, vi sinh vật phát triển… từ đó ảnh hưởng đến không gian sống và gây bệnh truyền nhiễm cho con người. Nếu không biết cách thông cống bồn rửa bát khi gặp sự cố, tình trạng thậm chí có thể nghiêm trọng hơn.

Hoặc trong quá trình sau khi chế biến thức ăn hay ăn uống, bạn luôn bỏ các chất thải xuống chậu rửa. Số lượng chất thải ngày càng nhiều và làm cho nước không xả xuống ống được làm chậu bị nghẹt.

Búi tóc, cặn, bụi bẩn đất cát tích tụ lâu ngày gây ảnh hưởng đến đường ống.

Vậy tình trạng bồn rửa chén bị nghẹt có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Do rác thải thực phẩm: Cặn thức ăn, rau, củ, quả, cặn thức ăn từ bát đĩa mắc trong đường ống dài ngày gây tắc nghẽn.

Búi tóc, cặn, bụi bẩn đất cát tích tụ lâu ngày gây ảnh hưởng đến đường ống.

Thực phẩm bẩn, dầu mỡ hay quá nhiều xà phòng lâu dài bám vào thành ống làm hẹp đường thoát nước.

Do người dùng không vệ sinh, dọn dẹp chậu rửa thường xuyên.

Đặc biệt, từ tình trạng thoát nước chậm, nước chảy lò rò nếu không được xử lý kịp thời cũng là nguyên nhân phổ biến khiến tình trạng tắc nghẽn trở nên trầm trọng hơn.

4 mẹo xử lý bồn rửa bát bị tắc

Dùng nước vo gạo và baking soda

Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít nước vo gạo cho vào bát rồi cho một lượng baking soda và nước vo gạo thích hợp vào trộn đều. Tiếp đến đổ xuống cống bị tắc, cống sẽ bắt đầu thông từ từ. Trong nước vo gạo đã có khả năng tẩy bẩn mạnh, cộng thêm baking soda thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Dùng hỗn hợp baking soda, giấm và muối

Dùng hỗn hợp baking soda, giấm và muối giúp thông bồn rửa bát bị tắc nhanh và hiệu quả.

Bạn hãy trộn baking soda và muối theo tỉ lệ 1:1, chuẩn bị 200ml giấm trắng. Tiếp đến đổ hỗn hợp baking soda và muối vào miệng cống rồi đổ giấm vào. Đậy nắp và chờ khoảng 1-2 tiếng. Rót thêm nước nóng vào cống để tăng khả năng làm sạch cặn bẩn cho bồn rửa bát bị tắc.

Dùng thụt thông bồn rửa bát

Trước tiên bạn xả nước vào bồn rửa bát. Sau đó bịt đầu cao su thụt thông tắc vào miệng ống. Nén thụt thông tắc xuống thật mạnh, rút lên nén xuống liên tục nhiều lần. Thực hiện liên tục thao tác trên cho đến khi nước trong bồn thoát được.

Dùng dây lò xo và móc sắt

Dùng dây lò xo và móc sắt cũng là một cách giúp thông bồn rửa bát nhanh và hiệu quả tức thì.

Bạn chuẩn bị 1 dây lò xo hoặc dây sắt, cắt và duỗi lò xo bằng kìm. Uốn cong 1 đầu dây sắt thành chữ U. Cho đầu chữ U vào trong ống thoát nước một cách từ từ, vừa đưa vừa xoay tròn để rác bám vào móc. Bạn di chuyển móc sắt lên xuống vài lần cho đến khi kéo được hết rác trong ống ra.

Làm sao để hạn chế tình trạng bồn rửa bát bị tắc?