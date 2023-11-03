Mách chị em 5 mẹo dọn dẹp tóc rụng trong nhà cực đơn giản lại còn hiệu quả chỉ trong tích tắc, chưa chắc ai cũng biết

Sau khi quét xong bạn chỉ vần tháo chiếc túi nilon ra là xong, vậy là chỉ trong nháy mắt tóc sẽ được dọn sạch.

Bạn có biết túi nilon khi chà sát sẽ tạo nên lực hút tĩnh điện vì vậy nó có khả năng hút được những sợi tóc. Vì vậy nếu muốn quét tóc sạch bằng chiếc chổi thì bạn hãy bọc ngay chiếc túi nilon ở đầu chiếc chổi để quét nhà, túi nilon sẽ tạo nên lực hút thu gọn tóc mà không làm tóc dính lên chổi.

Ngoài công dụng giải nhiệt, dưỡng da, ít ai biết lá trà còn có tác dụng… "gom" tóc. Chị em đừng vội đổ bỏ bã trà sau khi pha, hãy chờ đến khi bã trà khô khoảng 50% rồi rải lên sàn. Tóc rụng sẽ dính lên bã trà, khi dùng chổi quét sẽ dễ dàng gom sạch bã trà lẫn tóc.

Lưu ý nhỏ là bạn nên trụng lá trà nhiều lần để trôi hết màu, như vậy khi đổ bã trà lên sàn nhà sẽ không có tình trạng bị dây màu, khó lau sạch.

Sử dụng băng dính

Đây là biện pháp quen thuộc với chị em. Bạn có thể dùng băng dính cuốn vòng quanh tay sao cho mặt dính hướng ra ngoài. Sau đó đưa băng dính qua tất cả những khu vực dính nhiều tóc. Những sợi tóc sẽ được thu gom gọn gàng.

Bạn cũng có thể dùng băng dính 2 mặt dán lên đầu chổi để quét dọn bụi bẩn và tóc rụng.

Ảnh minh họa: Internet

Dây thun

Bạn hãy lồng chiếc dây thun vào 4 ngón tay. Sau đó xoa theo hình vòng tròn lên bề mặt thảm vải, nệm, sàn nhà hoặc bất cứ chỗ nào hay có tóc rụng.

Bạn sẽ không ngờ là chỉ với một chiếc dây thun mà chúng có thể thu được lượng tóc đáng kể vương vãi trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng tất (vớ) da

Có một cách rất hay ho để tái sử dụng những đôi tất (vớ) da đã cũ. Bạn hãy bọc chúng quanh đầu chổi để quét nhà. Tất (vớ) khi ma sát với sàn nhà cũng sẽ tạo ra lực hút tĩnh điện tương tự như túi nilon. Những sợi tóc sẽ dễ dàng bám lên bề mặt tất và trả lại sàn nhà sạch bóng.