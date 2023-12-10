Mách bà nội trợ mẹo bảo quản ớt, đảm bảo cực đơn giản, để nửa năm cũng không hỏng, thơm nồng như mới

Ớt là một loại gia vị thường thấy phổ biến trong nhiều bữa ăn gia đình Việt, giúp món ăn thêm kích thích và ngon miệng. Trong 100g ớt chứa khoảng 39 kcal, ngoài ra còn chứa nhiều chất khác như:

9g carbohydrate

1.5g chất xơ

5g đường

1.9g protein

143.7mg vitamin C

1mg chất sắt

0.5mg vitamin B6

23mg magie

14mg canxi

Ảnh minh họa: Internet

Các cách bảo quản ớt tươi lâu

Bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh

Để bảo quản ớt trong tủ lạnh, đầu tiên chúng ta cần cắt bỏ cuống và rửa sạch rồi để cho ráo nước. Tiếp đó chúng ta cho ớt vào một chiếc hộp hoặc một chiếc túi zip, đóng thật kín và cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Cách bảo quản này sẽ giúp cho ớt tươi lâu hơn. Khi sử dụng chúng ta chỉ cần lấy ớt ra sau đó rửa với nước là ớt sẽ mềm lại.

Ảnh minh họa: Internet

Sấy khô ớt để bảo quản

Trước khi sấy khô ớt để bảo quản, đầu tiên chúng ta cần rửa sạch ớt và cắt bỏ cuống. Tiếp theo, dùng dao rạch dọc vài đường trên quả ớt hoặc có thể cắt đôi, bỏ hạt để ớt nhanh khô hơn.

Sau khi đã cắt ớt xong, chúng ta cho ớt vào ngâm với nước ấm khoảng 10 phút sau đó cho ớt vào rổ hoặc trải đều ớt ra giấy (hoặc báo) rồi đem ra phơi nắng và phơi cho đến khi thấy ớt khô lại là được. Sẽ mất vài ngày để ớt khô tuỳ vào điều kiện nhiệt độ của ánh nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã phơi khô, chúng ta cho ớt vào lọ hoặc hộp đậy kín lại, để vào tủ lạnh. Bảo quản ớt bằng cách này thì ớt dùng được rất lâu.

Cách bảo quản ớt tươi bằng chai nước

Để có thể bảo quản ớt được tươi lâu, trước tiên bạn hãy chọn những trái ớt tươi, cuống còn xanh, quả cứng. Kế đến, bạn hãy rửa sạch ớt và để cho thật khô.Dùng kéo cắt bớt phần cuống. Trộn ớt với một ít dầu ăn, sao cho từng quả ớt đều được bao phủ một lớp dầu mỏng.Bạn hãy lấy chai nước khoáng rửa sạch và để khô. Cho ớt vào chai nhựa một cách nhẹ nhàng, không ép quá chặt và đậy nắp chai lại.Bảo quản chai ớt trong ngăn đá tủ lạnh, bạn có thể dùng đến nửa năm. Nếu bạn để trong ngăn mát thì có thể bảo quản từ 1 - 2 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản ớt tươi với giấm

Bảo quản ớt với giấm cũng là một cách hay được nhiều người lựa chọn. Bạn hãy ngâm ớt với giấm và tỏi để có thể dùng dần. Ớt ngâm với giấm có vị chua dịu, thơm và vị cay nồng, có thể kết hợp với nhiều món ăn khác.