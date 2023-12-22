Chị em đi mua giò lụa nhớ để ý những điểm này, chắc chắn chọn được giò lụa thơm ngon, không chứa tạp chất

Mẹo vặt trong bếp 22/12/2023 05:00

Giò lụa là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của hầu hết gia đình Việt, khi mua bạn nhớ chú ý điểm này để mua được giò lụa ngon nhé.

Nhìn vào bề mặt khoanh cắt giò chả

Giò không trộn phụ gia cắt ra sẽ thấy mặt giò mịn, ướt, đôi chỗ có vài điểm rỗ xốp. Những giò chả có đặc điểm này thường là giò làm từ thịt ngon, giữ được không khí trong lớp giò xay và đến khi luộc hấp thì không khí bục ra nên tạo lớp rỗ xốp trên bề mặt. Còn giò chả có hóa chất thì bề mặt khá là nhẵn không có lỗ khí, bề mặt sẽ cảm thấy dai dai.

Khi cắt thì giò chả ngon sẽ bị dính vào dao khó thái chứ không trơn tuột thái mà không dính dao, thái nhẹ tay.

Chị em đi mua giò lụa nhớ để ý những điểm này, chắc chắn chọn được giò lụa thơm ngon, không chứa tạp chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương

Giò lụa ngon sạch ngửi mùi sẽ thấy hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng của lá chuối gói. Còn nếui ngửi thấy có mùi thơm nồng, thơm sực và khó có thể cảm nhận được mùi thơm của lá gói, còn nhớt nhớt thì đây là loại đã tẩm hàn the, kém chất lượng.

Nếu đi chợ, chị em quan sát và ngửi thấy giò có mùi ôi thiu, lá gói khô cũ và dính nhớt tay vậy hãy tránh xa vì có thể loại này đã ôi thiu, nấm mốc.

Chị em đi mua giò lụa nhớ để ý những điểm này, chắc chắn chọn được giò lụa thơm ngon, không chứa tạp chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hương vị

Giò ngon, khi cắn, miếng không bị bở. Hương vị đặc trưng của giò còn ở cuống họng, sau khi nuốt. Giò khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, giòn, mềm, không có cảm giác khô rắn, không bị bã.

Ngoài ra, muốn thử giò, chả có hàn the hay không, bạn có thể lấy miếng giấy nghệ (giấy thử ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô) ấn vào bề mặt sản phẩm. Sau một phút quan sát, nếu thấy giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang đỏ là thực phẩm có hàn the.

Màu sắc

Giò lụa ngon cắt ra có màu trắng ngà hơi ngả sang màu hồng nhạt. Còn giò lụa mà chỉ có màu trắng, không có lỗ li ti và cắt rất trơn tuột, đây ắt hẳn là loại có ướp bột hàn the và dùng thịt kém chất lượng.

Chị em đi mua giò lụa nhớ để ý những điểm này, chắc chắn chọn được giò lụa thơm ngon, không chứa tạp chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dùng của nghệ thử giò chả

Kinh nghiệm của nhiều người là phụ gia hàn the sẽ phản ứng với màu của của nghệ, khiến cho củ nghệ đổi màu. Đó là vì hàn the tính axit, trong khi nghệ nhạy cảm với axit. Khi bạn quẹt nghệ vào giò mà thấy chúng chuyển màu vàng sang đỏ thì có nghĩa là giò đó đã có hàn the. Tương tự bạn cũng có thể dùng giấy quỳ tím để ấn vào miếng giò chả. Nếu chúng đổi màu đỏ hoặc cam thì đã nhiễm hàn the.

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