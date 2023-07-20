Gói hút ẩm tưởng vô dụng nhưng đừng vứt nó đi, bạn sẽ phải trầm trồ trước công dụng của nó đấy!

Mẹo vặt trong bếp 20/07/2023 00:00

Bạn có thể tích trữ các gói hút ẩm và dùng nó vào nhiều mục đích khác trong gia đình.

Gói hút ẩm chứa vật liệu có tác dụng duy trì độ khô, ngăn hơi ẩm làm hỏng đồ điện tử, thực phẩm, thuốc... Gói hút ẩm có tác dụng hấp thu độ ẩm để duy trì môi trường không có độ ẩm, nhờ đó ngăn tình trạng hư hỏng, ăn mòn hoặc ngăn vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Có khá nhiều chất khác nhau được sử dụng để làm gói hút ẩm. Đó có thể là silica gel, than hoạt tính, than sulfat...

Bạn hoàn toàn có thể giữ những gói hút ẩm này lại và tận dụng chúng vào nhiều việc khác trong nhà.

Gói hút ẩm tưởng vô dụng nhưng đừng vứt nó đi, bạn sẽ phải trầm trồ trước công dụng của nó đấy! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ đồ đạc khi vận chuyển hoặc lưu trữ

Khi cần vận chuyển đồ đạc đi xa hoặc lưu trữ các món đồ trong một thời gian dài, bạn có thể gói đồ cùng với gói hút ẩm để bảo vệ món đồ đó. Gói hút ẩm sẽ ngăn hơi ẩm có cơ hội tiếp cận và gây ảnh hưởng xấu tới món đồ.

Túi chống ẩm giúp khử mùi cho giày

Trên thị trường cung cấp khá nhiều loại túi chống ẩm, khử mùi tự nhiên và đảm bảo an toàn. Bạn chỉ cần đặt túi chống ẩm vào bên trong giày, loại túi này sẽ hút ẩm cho đôi giày của bạn, đồng thời loại bỏ mùi hôi hiệu quả.

Gói hút ẩm tưởng vô dụng nhưng đừng vứt nó đi, bạn sẽ phải trầm trồ trước công dụng của nó đấy! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ ảnh cũ và sách báo

Ẩm ướt chính là nguyên nhân chính dẫn đến mùi mốc cũ đặc trưng của sách báo. Vì vậy, để tránh hiện tượng này, bạn hãy hạn chế sự ẩm ướt bằng cách cho cuốn sách vào một cái túi cùng vài gói hút ẩm.

Hầu hết những bức ảnh sẽ không tránh khỏi việc bị phai màu và hư hỏng do các tác động hóa học và một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng này chính là độ ẩm của không khí. Tương tự như khi bảo quản sách báo, bạn cũng đặt vài gói hút ẩm trong xấp ảnh để giữ cho ảnh bền đẹp suốt thời gian dài.

Làm khô điện thoại

Hiện nay, điện thoại được xem là vật dụng không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi người. Do đó, nếu một ngày điện thoại không may bị ướt hay bị rơi xuống nước là trường hợp không ai mong muốn. Lúc này, bạn hãy nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi nước và tháo pin cũng như thẻ nhớ ra khỏi thiết bị càng nhanh càng tốt.

Sau đó, hãy lấy một chiếc tô thật lớn đặt điện thoại vào trong và lấy gói hút ẩm phủ lên hết chiếc điện thoại để qua một đêm rồi lấy ra bật nguồn. Thời điểm này, chắc chắn thiết bị đã có thể hoạt động lại bình thường.

Gói hút ẩm tưởng vô dụng nhưng đừng vứt nó đi, bạn sẽ phải trầm trồ trước công dụng của nó đấy! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giữ trang sức không bị xỉn màu

Các món đồ trang sức có thể bị xỉn màu do tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao. Bạn có thể bảo quản đồ trang sức cùng với gói hút ẩm. Các gói hút ẩm sẽ giữ cho môi trường xung quanh trang sức luôn khô ráo, hạn chế sự xỉn màu, giúp trang sức luôn sáng đẹp.

Kéo dài tuổi thọ của lưỡi dao cạo râu

Theo tiến sĩ David Elks, bỏ túi hút ẩm vào một chiếc túi kín không khí đựng các lưỡi dao cạo sẽ gia tăng tuổi thọ của chúng tới vài năm. Trong khi tuổi thọ trung bình của một lưỡi dao cạo trong điều kiện bình thường chỉ khoảng 5 tuần.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là thường xuyên làm mới các túi hút ẩm để duy trì khả năng thấm hút nước làm mòn gỉ các lưới dao, giúp kéo dài tuổi thọ của chúng.

Kiến bu quanh lọ đường, hãy áp dụng những cách này đảm bảo chúng bỏ đi ngay lập tức, lọ đường lại sạch bóng mà chẳng cần dùng đến thuốc tốn tiền!

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