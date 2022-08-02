Giảm độ đắng của khổ qua với 6 mẹo đơn giản sau đây

Mẹo vặt trong bếp 02/08/2022 08:24

Khổ qua là loại thực phẩm khó ăn với nhiều người do nó có vị đắng tạo cảm giác khó chịu, chị em áp dụng những tuyệt chiêu này có thể giảm bớt phần nào độ đắng của khổ qua đấy.

Ngâm nước muối

Giảm độ đắng của khổ qua với 6 mẹo đơn giản sau đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua bổ đôi, bỏ hạt, cắt tùy theo cách chế biến món ăn và ngâm vào nước muối loảng khoảng 20 phút. Sau đó, vớt khổ qua ra và rửa lại với nước sạch rồi đem đi chế biến.

Rắc thêm đường thốt nốt

 

Để thưởng thức trọn vẹn các món ăn từ khổ qua mà không sợ đắng, bạn có thể rắc đường thốt nốt vào trong giai đoạn cuối cùng khi chế biến. Cũng chính nhờ điều này mà món ăn của bạn sẽ có thêm vị ngọt dễ dùng hơn.

Chần qua nước sôi

Để giảm vị đắng của khổ qua, bạn cũng có thể chần chúng qua nước sôi trước khi nấu. Hãy bắc một nồi nước lên bếp, thêm một chút xiu muối và đun sôi. Khi nước sôi thì thả khổ qua vào chần trong 2 phút. Các này giúp giảm vị đắng đi đắng kể tuy nhiên nó cũng làm mất đi một phần dinh dưỡng của khổ qua do bị hòa tan trong nước và bay hơi ở nhiệt độ cao.

Giảm độ đắng của khổ qua với 6 mẹo đơn giản sau đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gọt bỏ lớp cùi trắng bên trong

Khi chế biến, bạn nên gọt bỏ hết hạt và lớp cùi trắng bên trong. Như vậy vị đắng sẽ giảm đi rõ rệt.

Ướp lạnh

 

Cắt miếng khổ qua sau đó bỏ vào tủ lạnh hoặc ngâm với nước đá khoảng 20-30 phút cũng có thể giúp món ăn bớt đắng.

 

Giảm độ đắng của khổ qua với 6 mẹo đơn giản sau đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với các nguyên liệu khác

Để làm giảm vị đắng, bạn hãy kết hợp khổ qua với các thực phẩm khác như trứng, thịt băm, tôm... Những nguyên liệu này sẽ giúp món ăn có thêm hương vị và trung hòa vị đắng của khổ qua.

Từ khóa:   mẹo vặt khổ qua

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