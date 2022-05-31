Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin

Mẹo vặt trong bếp 31/05/2022 12:02

Bị bỏng, bị bắn dầu khi chiên đồ ăn, thử ngay những mẹo sau bạn sẽ tiếc vì không biết đến sớm hơn

Tránh chiên thực phẩm quá nhiều

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cần phải được ngập sâu trong dầu và dầu phải được sủi tăm, vì thế bạn cần phải hạ nhiệt độ xuống đến mức vừa đủ, không nên để ở nhiệt độ quá cao vì như thế sẽ làm khét thực phẩm. Nếu bạn chiên quá nhiều thực phẩm với chỉ một chút xíu dầu, nhiệt độ sẽ bị cản trở, không phân tán ra đều, thực phẩm giống như được thoa dầu và đầy nước. 

Nên để thực phẩm thật ráo nước trước khi chiên

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì nước và dầu ăn không hòa tan được với nhau nên khi bạn thả thực phẩm có nước vào dầu đang sôi sẽ làm dầu ăn bắn tung tóe. Vậy nên bạn hãy tránh chiên rau củ mới rửa xong hay thức ăn rã đông còn ứ nước.

Dùng muối tinh trước khi cho thực phẩm vào chiên

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách này rất đơn giản. Trước tiên bạn cho dầu ăn vào chảo, đun đến khi dầu nóng thì rắc đều một ít muối vào rồi với cho thực phẩm vào chiên. Bên cạnh việc khử độc tố trong dầu, muối còn giúp làm giảm đáng kể lượng dầu văng ra ngoài.

Dùng hoa tiêu xử lý khi chiên thức ăn có nhiều nước

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các loại thức ăn chứa nhiều nước hoặc thức ăn đông đá mà đem chiên thì sẽ làm tăng thể tích của dầu dẫn tới việc dầu mỡ sẽ bắn hoặc trào ra khỏi chảo. Để xử lý vấn đề này bạn chỉ cần thả vài hoa tiêu vào chảo là được.

Dùng chanh chà đều lên đáy chảo để hạn chế bắn dầu khi chiên

Cách đơn giản này ai cũng có thể áp dụng. Bạn chỉ cần thả một lát chanh vào đáy chảo trước khi cho dầu mỡ vào sẽ thấy rõ hiệu quả.

Dùng gừng áp chảo trước khi đổ dầu vào chiên dầu sẽ không bị bắn

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gừng là gia vị quen thuộc mà hầu như nhà nào cũng có. Bạn hãy rửa sạch củ gừng và lau khô sau đó cắt một lát mỏng. Tiếp đến bạn bắc chảo lên bếp, bật lừa và chờ chảo vừa nóng tới thì cho lát gừng vào, dùng đũa vừa ấn nhẹ vừa chà xát ra khắp đáy chảo.

Bạn làm như vậy khoảng đôi ba phút và đều khắp hết đáy chảo. Sau đó bạn gắp lát gừng ra và cho dầu vào chiên bình thường.

Dùng bột mì để thấm bớt nước trong thực phẩm

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cho một ít bột mì vào thực phẩm cần chiên, bột mì sẽ hút nước và làm khô bề mặt thực phẩm. Khi cho bột mì vào bạn nên trộn lắc đều và chiên ngay. Khi chiên, bạn giũ hoặc gạt lớp bột mì thừa đi để tránh làm khét dầu trong khi chiên.

Nhiệt độ

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Dầu chiên phải đạt nhiệt độ vừa đủ để chiên vàng bề mặt ngoài của thực phẩm nhanh chóng. Vùng nhiệt độ tốt để chiên nằm trong khoảng 350oF đến 375oF (tương đương với 177oC – 191oC). Nếu không thể ước chừng được nhiệt độ, bạn có thể sử dụng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ dầu trong chảo. Tóm lại, bạn hãy cho lửa khá lớn lúc đầu, nhưng đừng để dầu quá sôi, quá nóng tới độ bốc khói. Sau khi đã cho dầu vào, bạn dùng đầu đũa đặt nhẹ xuống đáy chảo, khi nào thấy dầu lên tim nho nhỏ bám đều xung quanh đầu đũa là bạn đã có thể cho thực phẩm vào được. Lúc này hãy để lửa khá lớn rồi sau đó hạ lửa xuống vừa vừa để chiên. Mục đích để lửa lớn lúc đầu là để cho bề mặt thực phẩm se lại và giữ nước bên trong, giúp món ăn của bạn giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm, giữ được hương vị và chất dinh dưỡng, lại không bị văng dầu ra.

Sử dụng màn chắn thay cho nắp đậy

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể mua màn chắn tại các cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp. Màn chắn có những lỗ nhỏ li ti giúp ngăn dầu bắn ra ngoài hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo thoát khí tốt, giúp thực phẩm giòn ngon hơn. Khi áp dụng cách này bạn không nên đậy nắp kín khi chiên vì sẽ làm thức ăn không được giòn như ý muốn.

Dùng chảo chống dính sâu lòng và có thành cao

Đồ chiên ai cũng thích, nhưng nổi ám ảnh chiên bị bắn dầu khiến ai cũng khiếp sợ, thử ngay những mẹo sau không còn tình trạng bỏng dầu, chiên một cách đầy tự tin - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Dùng chảo chống dính sâu lòng và có thành cao là một trong những cách chiên không bị văng dầu hay, được nhiều người áp dụng. Nên mua loại chảo có thành cao từ 5cm trở lên là tốt nhất cho việc nấu ăn. Đây là sự lựa chọn thông minh bởi chảo chống dính có thành cao đem lại nhiều lợi ích thiết thực khi nấu ăn: vừa chống văng dầu nóng ra ngoài, vừa hạn chế được cháy, dính đáy chảo trong lúc chiên. Ngoài ra, chúng còn giúp thao tác lật đồ ăn trong lúc nấu ăn được dễ dàng. Các thực phẩm như cá, trứng, đậu sẽ không bị nát khi chiên, làm món ăn trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. 

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