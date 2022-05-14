Giảm thiểu việc sử dụng các thiết bị này, tiền điện giảm mạnh một cách kì diệu khiên bạn không thốt nên lời

Đây có thể coi là thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất trong gia đình. Được bật xuyên suốt, chính vì vậy tủ lạnh mặc dù có công suất không quá lớn nhưng lại là thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất.

Việc mở ra mở vào nhiều lần trong ngày khiến máy phải hoạt động nhiều dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng vọt.

Với một chiếc tủ lạnh có dung tích cỡ nhỏ là 150 lít với công suất từ 100-150 W. Trong một ngày, chiếc tủ lạnh này sẽ tiêu hao khoảng 4 kWh đến 5 kWh. Đối với những chiếc tủ lạnh có công suất và kích cỡ lớn hơn sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn khoảng 6 kWh điện mỗi ngày. Đây là một công suất không hề nhỏ đối với thiết bị điện trong gia đình.

Bếp điện

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thiết bị “ngốn” điện nhiều nhất với thời gian sử dụng khoảng 3 tiếng mỗi ngày, thì trong 1 tháng, người dùng tiêu tốn hết 85 - 95 kWh với bếp đơn và 170 - 190 kWh với bếp đôi.

Nồi cơm điện

Ảnh minh họa: Internet

Là một thiết bị rất phổ biến trong gia đình, được sử dụng hằng ngày. Có rất nhiều bà nội trợ vì không có thời gian nên thường cắm cơm rất sớm.

Điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hao tốn điện năng hơn cả điều hòa. Thời gian cắm điện kéo dài càng lâu thì điện năng để hâm nóng cơm càng tăng cao. Dễ gây lãng phí điện năng.

Với một chiếc nồi cơm điện có dung tích khoảng 1,2 lít sẽ có công suất tương đương 350-400W. Một chiếc nồi cơm điện như vậy nếu hoạt động trong hai giờ, trung bình sẽ tiêu thụ khoảng 0,75 kWh. Đối với nồi cơm có dung tích lớn hơn thì mức tiêu thụ điện năng sẽ cao hơn nữa.

Lò vi sóng

Ảnh minh họa: Internet

Lò vi sóng có công suất tiêu thụ khá cao từ 800W-1500W. Nếu mỗi ngày sử dụng 15 phút thì hàng tháng lò vi sóng tiêu tổn 8 - 10 số điện

Tivi

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Rất nhiều người có suy nghĩ tivi sẽ không tốn bao nhiêu tiền điện đâu vì chiếc tivi có công suất khá nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy.

Đối với những chiếc tivi có màn hình 32 inch có công suất khoảng 40W. Nếu Tivi được bật liên tục trong sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Ngoài lượng điện tiêu thụ ở màn hình thì lượng nhiệt tỏa ra từ tivi cũng gây hao mòn điện một cách đáng kể.

Ngay cả khi ở trong trạng thái không hoạt động chiếc TV được cắm điện cũng có thể khiến gia đình bạn tiêu tốn một khoảng 500.000 đồng tiền điện một năm.

Máy tính để bàn và laptop

Ảnh minh họa: Internet

Máy tính để bàn và laptop vẫn sẽ hoạt động ngầm, ngay cả khi bạn đã tắt bằng lệnh turn off. Trung bình, các thiết bị này sử dụng khoảng 96W mỗi ngày.

Tức là trong mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của gia đình bị đội lên khoảng 3 số điện vô ích cho mỗi chiếc máy tính ở trong nhà. Con số này sẽ cao lên gấp 15 lần nếu như bạn có thói quen để máy ở chế độ “Sleep”.

Quạt lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày nắng nóng mùa hè quạt lạnh được sử dụng rất nhiều. Thông thường một chiếc quạt lạnh sẽ có công suất khoảng từ 80W-200W. Đây là một công suất khá lớn.

Thêm nữa, quạt lạnh không có khả năng tự ngắt như điều hòa chính vì vậy nếu bật quạt điện 6 giờ mỗi ngày thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ vào khoảng 0.48 kWh-1.2 kWh.

Với lại khả năng làm mát của quạt lạnh không bằng điều hòa vẫn gây cảm giác bức bối, khó chịu cho người sử dụng. Chính vì vậy quạt lạnh không phải là phương án lựa chọn tối ưu khi bạn muốn một thiết bị làm mát nhanh chóng, tiết kiệm điện cho những ngày nắng nóng.

Máy nước nóng (loại dùng điện)

Ảnh minh họa: Internet

Một máy nước nóng sẽ có mức công suất trên dưới 3.000W tuỳ dung tích và giống như tất cả những thiết bị điện dùng cơ chế đốt nóng điện trở để sinh nhiệt, hao phí trong quá trình hoạt động của sản phẩm này là rất đáng kể.

một máy nước nóng này sẽ tiêu tốn trên dưới 4kW điện cho mỗi giờ hoạt động, biến nó trở thành thiết bị ăn điện bậc nhất trong gia đình của bạn.

Bàn là (bàn ủi)

Ảnh minh họa: Internet

Bàn ủi cũng là một thiết bị điện được góp mặt trong danh sách ngốn điện này. Tuy có ngoại hình khá nhỏ bé nhưng một chiếc bàn ủi lại có công suất cao bằng cả một chiếc máy lạnh 750 W.

Nếu như trong gia đình bạn sử dụng bàn là vào khoảng 10 giờ/tuần. Thì điện năng tiêu thụ cũng rất lớn lên đến 30 kWh.