Top 5 sai lầm khi sử dụng lò nướng mà hầu hết mọi người đều mắc phải

Để sử dụng lò đúng cách, bạn phải làm nóng lò trước. Nên làm nóng khoảng 10-15 phút trước khi cho các món ăn vào lò, đảm bảo món ăn của bạn sẽ được làm chín hoàn toàn.

Bạn có thể chế biến được khá nhiều món ăn bằng lò nướng tại nhà. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng chúng ra sao, món ăn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, bạn cần tránh những sai lầm sau để đảm bảo lò nướng hoạt động bình thường và cho ra lò những món ăn hoàn hảo nhất.

Để tránh nướng không chín hoặc cháy khét, bạn cần biết cách điều chỉnh nhiệt độ lò sao cho phù hợp với từng món ăn.

Bạn có biết rằng vị trí khay có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thực phẩm? Một số quy tắc cơ bản liên quan bạn nên ghi nhớ là:

Phần trên: Đây là khu vực giữ nhiệt cao nhất trong lò, lý tưởng cho các món ăn cần hâm nóng càng nhanh càng tốt, chẳng hạn như gratin.

Giữa: Thích hợp cho các loại thực phẩm quay chậm như cá, bánh ngọt, bánh quy.

Phần dưới: Dành cho các món ăn mất nhiều thời gian để nấu, chẳng hạn như thịt, nên nướng ở phần dưới của lò.

3. Thường xuyên mở lò

Nếu bạn thường xuyên mở và đóng lò để kiểm tra xem bánh đã nướng xong chưa, việc này sẽ làm cho nhiệt độ thay đổi và bánh của bạn sẽ không chín kỹ được.

4. Sử dụng các hộp chứa không đúng cách

Nếu bạn là người mới bắt đầu nấu ăn, bạn có thể không biết nên sử dụng hộp đựng nào. Không phải hộp và khuôn nào cũng có thể chịu được nhiệt độ cao của lò nướng.

Khi sử dụng lò, bạn nên chọn đồ đựng bằng thủy tinh, gốm hoặc thép không gỉ. Nên tránh dùng hộp nhựa vì chúng có thể bị chảy do nhiệt độ của lò nướng.

5. Không vệ sinh lò sau khi sử dụng

Một nhà bếp sạch sẽ là điều quan trọng hàng đầu để duy trì sức khỏe của gia đình bạn và cũng như là hương vị của các món ăn. Lò nướng cũng vậy, nó cần phải được làm sạch kỹ bên trong bằng chất tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.

Bạn có thể sử dụng giấm trắng thay cho các chất tẩy rửa thông thường nếu lo sợ lò sẽ bị hỏng hóc. Sau khi sử dụng lò nên được vệ sinh thật sạch sẽ, không để lại dầu mỡ hay cặn thức ăn, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến hương vị của những món sau đó mà bạn cho vào lò.

Theo Step To Health