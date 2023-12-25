Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt mỗi dịp năm hết Tết đến. Để luộc được một nồi bánh chưng phải mất ít nhất 8-10 tiếng. Vì vậy, một số người bán hàng tìm cách rút ngắn thời gian luộc bánh, giúp tiết kiệm chi phí. Một trong những cách phổ biến nhất là luộc bánh chưng bằng pin.

Tất nhiên, sử dụng pin để luộc bánh chưng thì bánh không thể thơm ngon bằng khi luộc thông thường. Đặc biệt, bánh luộc bằng cách này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe .

Pin hay pin lithium có chứa chất điện phân, thường là kali hydroxit – một chất kiềm. Ngoài ra, nó cũng chứa những chất có thể thúc đẩy phản ứng điện hóa tạo ra dòng điện. Đặc tính của môi trường kiềm là giúp tinh bột hấp thụ nước tốt hơn. Vì vậy, nếu cho pin vào nồi luộc cùng bánh chưng thì bánh sẽ mau chín hơn.

3 dấu hiệu nhận biết bánh chưng luộc bằng pin

Một là: Vỏ lá gói bên ngoài

Bánh chưng luộc theo cách truyền thống sẽ mất từ 8-10 tiếng để gạo chín mềm. Do đó, lá bánh bên ngoài sẽ bị ngả màu hơi vàng. Trong khi đó, bánh chưng luộc bằng pin thường có màu ánh tím hoặc xanh mướt như lá tươi mới gói bánh.

Vỏ lá gói bên ngoài của bánh chưng luộc bằng pin và luộc thường hoàn toàn khác nhau.

Hai là: Bề mặt bánh

Bánh chưng luộc bình thường thì bề mặt bánh sẽ có màu hơi xanh nhạt hoặc ngã sang hơi vàng, hạt nếp không được trong. Trong khi đó, bánh luộc bằng pin thì vỏ bánh xanh rờn, nếp trong vắt, nhìn bắt mắt hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người gói có thể trộn gạo nếp với nước lá riềng để tạo màu xanh cho bánh. Khi đó, bánh cũng có thể có màu xanh đậm hơn.

Riêng đối với bánh chưng nếp cẩm có vỏ bánh màu tím thì có thể nhận biết bằng màu của lá gói bên ngoài và nhân bánh bên trong.

Ba là: Nhân bánh bên trong

Với bánh luộc bình thường thì nếp sẽ rất dẻo, có mùi thơm đặc trưng và cầm chắc tay hơn. Trong khi đó, bánh luộc bằng pin không có mùi thơm, nếp không được dẻo vị bị ép chín nhanh, bánh cầm cũng không chắc tay.

Bánh luộc bình thường thì nếp sẽ rất dẻo, có mùi thơm đặc trưng và cầm chắc tay hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình ăn bánh, nếu phát hiện thấy có mùi vị lạ, vỏ bánh có màu khác thường hoặc các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn thì cần dừng ăn bánh ngay.

Tác hại khôn lường khi ăn phải bánh chưng luộc bằng pin

Luộc bánh chưng bằng pin có thể rút ngắn thời gian luộc, nhờ đó tiết kiệm thời gian cũng như chi phí để tạo ra chiếc bánh. Tuy nhiên, nếu ăn phải loại bánh chưng này sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.

Nguyên nhân là do kim loại nặng chứa trong pin như thủy ngân, thạch tín, chì…chúng đều là những chất độc hại, gây nguy hiểm cho não bộ, tim mạch, thận đồng thời ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người dùng.

Ăn phải bánh trưng nhiễm độc sẽ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, vô sinh thậm chí sảy thai. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu nhiễm độc chì ở mức độ nặng sẽ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, vô sinh thậm chí sảy thai ở phụ nữ mang thai.

Chưa kể, nếu các chất độc hại khác chứa trong pin tích tụ quá lâu trong cơ thể với nồng độ cao sẽ gây ra tử vong.