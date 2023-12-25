Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà

Mẹo vặt trong bếp 25/12/2023 05:00

Vào thời điểm cận Tết, nhằm tăng lợi nhuận và tiết kiệm thời gian, nhiều cửa hàng sử dụng pin để luộc bánh chưng. Vậy làm sao để nhận biết bánh chưng luộc bằng pin độc hại này, cùng tìm hiểu ngay nhé.

Bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt mỗi dịp năm hết Tết đến. Để luộc được một nồi bánh chưng phải mất ít nhất 8-10 tiếng. Vì vậy, một số người bán hàng tìm cách rút ngắn thời gian luộc bánh, giúp tiết kiệm chi phí. Một trong những cách phổ biến nhất là luộc bánh chưng bằng pin.

Vì sao luộc bánh chưng bằng pin lại nhanh chín?

Pin hay pin lithium có chứa chất điện phân, thường là kali hydroxit – một chất kiềm. Ngoài ra, nó cũng chứa những chất có thể thúc đẩy phản ứng điện hóa tạo ra dòng điện. Đặc tính của môi trường kiềm là giúp tinh bột hấp thụ nước tốt hơn. Vì vậy, nếu cho pin vào nồi luộc cùng bánh chưng thì bánh sẽ mau chín hơn.

Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà - Ảnh 1
Bánh chưng luộc bằng pin sẽ rất độc hại. Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, sử dụng pin để luộc bánh chưng thì bánh không thể thơm ngon bằng khi luộc thông thường. Đặc biệt, bánh luộc bằng cách này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe.

3 dấu hiệu nhận biết bánh chưng luộc bằng pin

Một là: Vỏ lá gói bên ngoài

Bánh chưng luộc theo cách truyền thống sẽ mất từ 8-10 tiếng để gạo chín mềm. Do đó, lá bánh bên ngoài sẽ bị ngả màu hơi vàng. Trong khi đó, bánh chưng luộc bằng pin thường có màu ánh tím hoặc xanh mướt như lá tươi mới gói bánh.

Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà - Ảnh 2
Vỏ lá gói bên ngoài của bánh chưng luộc bằng pin và luộc thường hoàn toàn khác nhau. 

Hai là: Bề mặt bánh

Bánh chưng luộc bình thường thì bề mặt bánh sẽ có màu hơi xanh nhạt hoặc ngã sang hơi vàng, hạt nếp không được trong. Trong khi đó, bánh luộc bằng pin thì vỏ bánh xanh rờn, nếp trong vắt, nhìn bắt mắt hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người gói có thể trộn gạo nếp với nước lá riềng để tạo màu xanh cho bánh. Khi đó, bánh cũng có thể có màu xanh đậm hơn.

Riêng đối với bánh chưng nếp cẩm có vỏ bánh màu tím thì có thể nhận biết bằng màu của lá gói bên ngoài và nhân bánh bên trong.

Ba là: Nhân bánh bên trong

Với bánh luộc bình thường thì nếp sẽ rất dẻo, có mùi thơm đặc trưng và cầm chắc tay hơn. Trong khi đó, bánh luộc bằng pin không có mùi thơm, nếp không được dẻo vị bị ép chín nhanh, bánh cầm cũng không chắc tay.

Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà - Ảnh 3
Bánh luộc bình thường thì nếp sẽ rất dẻo, có mùi thơm đặc trưng và cầm chắc tay hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình ăn bánh, nếu phát hiện thấy có mùi vị lạ, vỏ bánh có màu khác thường hoặc các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn thì cần dừng ăn bánh ngay.

Tác hại khôn lường khi ăn phải bánh chưng luộc bằng pin

Luộc bánh chưng bằng pin có thể rút ngắn thời gian luộc, nhờ đó tiết kiệm thời gian cũng như chi phí để tạo ra chiếc bánh. Tuy nhiên, nếu ăn phải loại bánh chưng này sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.

Nguyên nhân là do kim loại nặng chứa trong pin như thủy ngân, thạch tín, chì…chúng đều là những chất độc hại, gây nguy hiểm cho não bộ, tim mạch, thận đồng thời ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người dùng.

Cách ra ‘soi’ bánh chưng luộc pin qua 3 tiêu chí cơ bản, Tết khỏi lo mua nhầm đồ bẩn, bảo vệ sức khỏe cả nhà - Ảnh 4
Ăn phải bánh trưng nhiễm độc sẽ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, vô sinh thậm chí sảy thai. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu nhiễm độc chì ở mức độ nặng sẽ dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, vô sinh thậm chí sảy thai ở phụ nữ mang thai.

Chưa kể, nếu các chất độc hại khác chứa trong pin tích tụ quá lâu trong cơ thể với nồng độ cao sẽ gây ra tử vong.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, chị em đã biết cách chọn miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương vừa ngon vừa an toàn chưa? Lưu ngay mẹo hay để ai cũng khen đảm đang

Tết Nguyên Đán đang đến gần, chị em đã biết cách chọn miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương vừa ngon vừa an toàn chưa? Lưu ngay mẹo hay để ai cũng khen đảm đang

Các loại đồ khô như miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương... và rau củ quả đều là những nguyên liệu không thể thiếu trong ngày Tết. Lưu ngay những mẹo này để biết cách chọn vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   phân biệt bánh chứng luộc pin bánh chưng bánh chưng tết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 29 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?