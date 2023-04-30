Bỏ túi 4 mẹo bảo quản tỏi cực đơn giản, để trong thời gian dài cũng không sợ bị hỏng

Tỏi mua về nên để nơi khô ráo, thoáng mát cho tới khi lớp vỏ lụa bên ngoài khô lại, bám sát vào thân củ.

Lấy một mảnh giấy hoặc sử dụng túi vải, cho một lượng muối, trà khô, baking soda vừa phải vào rồi buộc chặt lại. Cho tỏi vào túi nilon đựng thực phẩm, bỏ gói trà vào trong và kéo túi để không khí thoát hết ra bên ngoài. Buộc chặt miệng túi.

Để túi tỏi ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách 1 tuần lại mở túi ra một lần để khí thoát ra ngoài.

Kiểm tra xem có củ tỏi nào bị thối, héo và mọc mầm hay không. Lấy những củ bị hỏng ra ngoài để tránh lây sang củ khác.

Nếu túi muối có dấu hiệu bị ướt thì bạn nên thay túi mới. Túi muối trà có tác dụng hấp thụ hơi ẩm, giúp tỏi luôn khô ráo. Với cách này, bạn có thể bảo quản tỏi cả năm mà không sợ nảy mầm.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối rang

Trước tiên tỏi mua về hãy kiểm tra lần lượt, nhặt hết những củ thối và hỏng, sau đó chuẩn bị một túi ni lông và cho tất cả số tỏi cần bảo quản vào.

Chuẩn bị một lượng muối ăn thích hợp, cho muối vào nồi, vặn lửa nhỏ và bắt đầu rang. Sau khi đảo khoảng vài phút, bạn có thể tắt bếp và đổ muối ra khi thấy muối đã ngả sang màu vàng.

Sau khi muối đổ ra, để nguội rồi dùng giấy ăn bọc muối lại rồi cho gói muối vào túi đựng tỏi. Buộc kín túi nilon lại và để ở nơi thoáng mát, thoáng gió. Với cách này, bạn có thể bảo quản tỏi được lâu mà không bị hỏng hay mọc mầm.

Ngâm tỏi với rượu hoặc giấm

Không chỉ giúp bảo quản tỏi được lâu hơn, việc ngâm tỏi với rượu hoặc giấm còn tạo ra món tỏi ngon hơn, đồng thời tăng tác dụng của tỏi lên nhiều lần. Tỏi đã bóc vỏ có thể ngâm trong rượu hoặc giấm và bảo quản trong tủ lạnh đến khoảng 4 tháng.

Các thực hiện rất đơn giản, đầu tiên, bạn cần bóc vỏ tỏi và cho vào lọ thủy tinh hoặc hủ đựng thực phẩm, sau đó đổ đầy rượu trắng hoặc giấm vào rồi đậy kín nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản trong tủ lạnh

Đây cũng là cách bảo quản đơn giản và hiệu quả nhất. Đầu tiên cho tỏi đã bóc vỏ vào túi nilon buộc kín, sau đó cho trực tiếp vào ngăn đá tủ lạnh để ngăn mất nước và ức chế sự nảy mầm của tỏi, đảm bảo tỏi không bị nát, héo. Bảo quản như vậy trong 7 ngày, nhiệt độ của môi trường lạnh là 0-10 độ.