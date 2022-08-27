Biết những mẹo "thần thánh" này chị em chấp hết các vấn đề khi dùng trứng trong bếp, cực dễ thực hiện lại siêu hiệu quả

Những mẹo dưới đây sẽ giúp chị em trong tất cả các trường hợp dùng trứng từ tách lòng đỏ, thời gian luộc trứng chuẩn cho đến phân biệt trứng cũ và mới... Chị em tham khảo ngay!

1. Mẹo tách lòng đỏ trứng siêu nhanh và không bẩn tay

Bạn đập trứng ra đĩa sâu lòng hoặc bát có miệng rộng như bình thường. Sau đó dùng một chai nhựa để lấy lòng đỏ trứng hàng loạt bằng cách bóp mạnh thân chai lại. Để miệng chai lại gần lòng đỏ trứng rồi nhả tay vừa bóp ra, không khí bên ngoài nhanh chóng ùa vào chiếm chỗ tạo ra một lực hút hút lòng đỏ trứng vào bên trong. Bóp chai để “nhả” lòng đỏ ra. Bằng cách này bạn có thể tách được rất nhiều lòng đỏ và lòng trắng trứng cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Mẹo xác định trứng mới và cũ

Thả trứng vào một chậu nước, số trứng chìm dưới đáy chậu là trứng còn mới và ngược lại, số trứng nổi lềnh bềnh trên mặt nước là trứng đã cũ.

3. Mẹo luộc trứng nhanh bằng lò vi sóng

Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng trong lò vi sóng: Đập trứng vào ly thủy tinh, thêm nước, đậy nắp ly và cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút, bạn sẽ có món trứng luộc lòng đào cực ngon để ăn kèm với bánh mỳ hoặc cơm.

4. Mẹo thời gian chuẩn để luộc trứng ngon

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nắm rõ mốc thời gian chuẩn khi luộc trứng sau đây thì bạn sẽ thấy luộc trứng thật là đơn giản và ó thể đáp ứng bất cứ sở thích ăn trứng nào của gia đình như người thích ăn trứng chín hẳn, người lại thích ăn trứng lòng đào hay là kiểu muốn ăn trứng vừa chín tới, lòng đỏ còn hơi ướt, v.v.. Trường hợp trứng lòng đào thì hãy luộc sôi 4 phút và để trứng chín hẳn thì nhớ luộc sôi 8 phút là được.

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