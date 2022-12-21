5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ

Mẹo vặt trong bếp 21/12/2022 07:18

Nhiều người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng lò vi sóng. Hãy lưu ý 5 thực phầm này tránh xa lò vi sóng.

Cải bó xôi

5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi là thực phẩm chứa nhiều vitamin K, canxi và nitrat. Khi được nấu lại, các nitrat này sẽ chuyển thành nitrit, một chất gây ung thư trong cơ thể. Do vậy, tuyệt đối không nên bỏ vào lò vi sóng hâm lại loại rau này.

Nấm

5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ - Ảnh 2

Nếu bạn hâm nóng lại nấm trong lò vi sóng sẽ khiến thành phần protein của nấm thay đổi

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có hàm lượng protein, vitamin và axit amin cao nhưng nấm là loại thực phẩm khó tiêu hóa. Nếu bạn hâm nóng lại nấm trong lò vi sóng sẽ khiến thành phần protein của nấm thay đổi và điều này gây ra tình trạng đau bụng và trướng bụng do càng khó tiêu hóa hơn. Nếu bạn không muốn loại bỏ đĩa nấm còn thừa của mình, hãy đặt nó vào tủ lạnh và nấu lại chúng ở nhiệt độ không quá 70 độ C.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là một trong những loại rau lành mạnh nhất mà mỗi người nên ăn ít nhất 1 lần/tuần. Tuy nhiên, khi củ cải được hâm nóng trong lò vi sóng sẽ chuyển sang trạng thái axit hóa có thể ảnh hưởng đến ruột non gây đau bụng.

Trứng

5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ - Ảnh 3

khi được làm nóng lại dưới nhiệt độ cao, lòng đỏ trong trứng sẽ biến thành chất độc hại cho cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Trứng là món ăn yêu thích của rất nhiều người, có thể chế biến thành nhiều món như trứng rán, trứng luộc, trứng hấp… Nó có hàm lượng canxi cao, giàu chất dinh dưỡng, vitamin... khi được làm nóng lại dưới nhiệt độ cao, lòng đỏ trong trứng sẽ biến thành chất độc hại cho cơ thể và khi bỏ vào lò vi sóng có thể dẫn đến tình trạng nổ. Nếu ăn không hết, tốt nhất bạn nên cho chúng vào bánh mì kẹp hay làm salad hoặc bỏ chúng đi.

Khoai Tây

5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ - Ảnh 4

Do khi khoai tây tiếp xúc với nhiệt vi sóng thì các phân tử được gọi là glycoalkaloid sẽ được tạo thành và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không cho khoai tây vào lò vi sóng. Do khi khoai tây tiếp xúc với nhiệt vi sóng thì các phân tử được gọi là glycoalkaloid sẽ được tạo thành và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Nguy hiểm hơn là bị chảy máu đường ruột.

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Từ khóa:   Lò vi sóng Sức khoẻ Đời sống

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