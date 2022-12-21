5 loại thực phẩm tuyệt đối không bỏ vào lò vi sóng rất nguy hiểm và ngay lại cho sức khoẻ

Cải bó xôi là thực phẩm chứa nhiều vitamin K, canxi và nitrat. Khi được nấu lại, các nitrat này sẽ chuyển thành nitrit, một chất gây ung thư trong cơ thể. Do vậy, tuyệt đối không nên bỏ vào lò vi sóng hâm lại loại rau này.

Nếu bạn hâm nóng lại nấm trong lò vi sóng sẽ khiến thành phần protein của nấm thay đổi

Mặc dù có hàm lượng protein, vitamin và axit amin cao nhưng nấm là loại thực phẩm khó tiêu hóa. Nếu bạn hâm nóng lại nấm trong lò vi sóng sẽ khiến thành phần protein của nấm thay đổi và điều này gây ra tình trạng đau bụng và trướng bụng do càng khó tiêu hóa hơn. Nếu bạn không muốn loại bỏ đĩa nấm còn thừa của mình, hãy đặt nó vào tủ lạnh và nấu lại chúng ở nhiệt độ không quá 70 độ C.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là một trong những loại rau lành mạnh nhất mà mỗi người nên ăn ít nhất 1 lần/tuần. Tuy nhiên, khi củ cải được hâm nóng trong lò vi sóng sẽ chuyển sang trạng thái axit hóa có thể ảnh hưởng đến ruột non gây đau bụng.

Trứng

khi được làm nóng lại dưới nhiệt độ cao, lòng đỏ trong trứng sẽ biến thành chất độc hại cho cơ thể Ảnh minh họa: Internet

Trứng là món ăn yêu thích của rất nhiều người, có thể chế biến thành nhiều món như trứng rán, trứng luộc, trứng hấp… Nó có hàm lượng canxi cao, giàu chất dinh dưỡng, vitamin... khi được làm nóng lại dưới nhiệt độ cao, lòng đỏ trong trứng sẽ biến thành chất độc hại cho cơ thể và khi bỏ vào lò vi sóng có thể dẫn đến tình trạng nổ. Nếu ăn không hết, tốt nhất bạn nên cho chúng vào bánh mì kẹp hay làm salad hoặc bỏ chúng đi.

Khoai Tây

Do khi khoai tây tiếp xúc với nhiệt vi sóng thì các phân tử được gọi là glycoalkaloid sẽ được tạo thành và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không cho khoai tây vào lò vi sóng. Do khi khoai tây tiếp xúc với nhiệt vi sóng thì các phân tử được gọi là glycoalkaloid sẽ được tạo thành và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Nguy hiểm hơn là bị chảy máu đường ruột.