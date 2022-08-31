3 mẹo khử mùi tanh của cá cực công hiệu chỉ bằng các nguyên liệu tại gia sẵn có

Tương tự như bia, cá sau khi làm sạch, bạn cũng có thể ướp với ít rượu trắng pha loãng trong khoảng 2 phút. Sau đó bạn vớt ra rửa lại với nước lạnh, để ráo để khử mùi tanh của cá.

Một mẹo nhỏ nữa dành cho bạn, đó là nếu không may làm vỡ mật cá, bạn có thể dùng rượu xoa vào chỗ bị dính mật cá. Để một lúc rồi rửa lại với nước sạch, vị đắng của mật cá sẽ hết.

Những loài cá có mùi tanh đặc trưng như cá lóc, cá trê, cá chép... sau khi làm sạch, có thể ngâm vào nước muối pha loãng hoặc nước vo gạo trong khoảng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch cá sẽ bớt mùi tanh.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại cá da trơn, sau khi đã làm sạch, cách tốt nhất để hạn chế mùi tanh là lấy muối hạt hoặc chanh tươi chà xát lên cá, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Pha một ít nước lạnh và giấm, cho cá đã làm sạch vào rửa lại, cá sẽ bớt mùi tanh. Pha loãng nước cốt chanh, ngâm cá vào đó vài phút rồi làm sạch cá như bình thường. Cách này rất hữu ích với các loại cá da trơn vì nó còn giúp loại bỏ chất nhầy.

Lưu ý là không nên ngâm lâu quá sẽ làm cá bị chín phần da. Hoặc có thể sử dụng nước cốt chanh hoặc giấm trắng thoa đều lên mình cá đã làm sạch, sau đó dùng khăn sạch lau khô cũng giúp làm giảm mùi tanh cho cá.

3. Sử dụng bia để khử mùi

Cá sau khi mua về bạn sơ chế, loại bỏ những phần không dùng và rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, bạn đặt cá vào một chiếc bát tô to, đổ bia vào ngập cá. Phần bia này có thể sử dụng bia thừa sau khi uống nhưng với phương pháp này, bia mới khui sẽ có hiệu quả cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn ngâm cá trong bia khoảng 10 phút, rồi mang chế biến như bình thường. Do nồng độ cồn có trong bia khoảng 4 - 5%, trong quá trình cồn bốc hơi sẽ mang theo mùi tanh của cá. Đặc biệt là lúc nấu ăn, chế biến, mùi cá bốc hơi theo cồn còn hiệu quả hơn nên sau khi nấu cá không còn mùi tanh khó chịu nữa.