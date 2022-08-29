Những mẹo bóc trứng "thần sầu" giúp bạn lột trụi quả trứng một cách dễ dàng mà trứng vẫn láng mịn

Bạn cứ làm các thao tác luộc trứng như bình thường nhưng trong lúc luộc bạn cho thêm một lát chanh vào cùng hoặc là một muỗng giấm vào nước luộc. Khi trứng chín thì bạn tắt bếp nhưng để thêm tầm 5 phút nữa rồi đem trứng ra bóc vỏ.

Chất axit trong chanh và giấm sẽ tác động trực tiếp lên vỏ trứng nên phần vỏ rất dễ phân tách. Thậm chí khi bạn đập nhẹ vỏ là vỏ tự nứt ra và trôi tuột, không hề dính phần thịt bên trong.

Nếu được luộc trong nước sôi sùng sục, trứng sẽ nảy lung tung, va chạm vào nồi. Điều này sẽ khiến vỏ trứng vỡ thành các mảnh vụn và khó bóc hết được, hơn nữa, vỏ sẽ dính vào lòng trắng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Lăn tròn quả trứng bằng tay

Cách bóc trứng bằng tay thường thấy là đập nhẹ quả trứng cho nứt ra. Rồi lấy tay gỡ từng mảnh vỏ trứng ra. Nhưng để chúng tôi chỉ cho bạn một cách bóc trứng bằng tay khác nhanh hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng luộc chín rồi để nguội hoàn toàn. Sau đó, bạn cầm trứng theo chiều ngang, đập trứng xuống bàn để lớp vỏ nứt ra. Tiếp theo, dùng bàn tay đè hơi mạnh và lăn trứng về phía trước mặt. Sau đó, lăn trứng về phía của mình. Cuối cùng, dùng tay tách nhẹ phần vỏ 2 bên của trứng.. Rửa sơ trứng lại với nước để loại bỏ vụn vỏ trứng là hoàn tất.

4. Luộc trứng với nước muối loãng

Để trứng khi luộc không va chạm vào nhau cũng như dễ dàng bóc vỏ hơn, bạn có thể lựa chọn luộc trứng với nước muỗi loãng. Đầu tiên, bạn rửa sạch trứng với nước. Tiếp đến, cho trứng vào nồi cùng nước lạnh và một chút muối rồi khuấy cho tan hỗn hợp. Sau đó, ngâm trứng trong vòng 5 phút. Muối ăn sẽ giúp vỏ trứng co lại nên rất dễ bóc.

Kế đó, bạn bắc nồi lên bếp nấu đến khi sôi thì hạ lửa xuống mức nhỏ và nấu trong 2 phút rồi tắt bếp. Lúc này, bạn không nên mở nắp nồi ngay mà nên đợi trong 2 - 3 phút. Cuối cùng, bạn cho trứng vào nồi nước lạnh là có thể bóc vỏ siêu nhanh chóng rồi.