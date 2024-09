3 loại rau mùa này rẻ nhất chợ, giàu dinh dưỡng lại dễ trồng tại nhà: Cứ cắm cành vào đất là mọc đi mọc lại quanh năm, có ăn mỗi ngày

Cách trồng: Rau cần tây cần phát triển ở những nơi ẩm ướt. Do đó, bạn nên chọn cắt lấy phần gốc già (khoảng 4-6cm) của cây cần tây, đặt vào bát nhỏ có chút nước. Thay nước thường xuyên, sau 5-7 ngày sau, hãy chuyển cần tây vào chậu đất hoặc thùng xốp.

Rau lang

Ảnh minh họa: Internet

Rau lang là một phần của cây khoai lang (tên khoa học là Ipomoea batatas), thuộc loại cây dây leo thân thảo. Trong y học, rau lang chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, riboflavin... những thành phần dinh dưỡng này tương tự như trong củ khoai lang.

Món ăn quen thuộc nhất của rau lang có lẽ phải kể đến rau lang xào tỏi, là món ăn được xuất hiện trong nhiều gia đình. Ngoài ra, rau lang còn là loại thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ngon dân dã như canh rau lang nấu tôm, canh rau lang thịt bò, rau lang xào thịt, rau lang nấu thịt băm,...

Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng: Chỉ cần cắt một đoạn dây khoai lang thân già, dài khoảng 10cm cắm vào chậu đất hoặc thùng xốp.

Rau dền

Ảnh minh họa: Internet

Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội, rau dền là rau phổ biến, giá rẻ. So với cải xoăn, cải bó xôi, rau dền ít được người dân quan tâm hơn nhưng về giá trị dinh dưỡng lại đứng đầu bảng các loại rau.

Theo y học hiện đại, rau dền đỏ chứa nhiều vitamin A tốt cho thị lực, chứa các chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, phòng bệnh ung thư. So với các loại rau màu xanh, dền đỏ chứa nhiều vitamin K tốt cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn đông máu, phòng bệnh suy giảm trí nhớ, Alzheimer, kiểm soát tốt các tổn thương thần kinh trong não.

Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng: Chọn những cây rau dền có thân to, chắc khỏe; ngắt hết lá lớn và giữ lại lá non hoặc mầm (nếu có). Sau đó ngâm các thân cây vào một ly nước, sao cho nước chỉ cao tầm 2 - 3 cm so với gốc cành. Sau 7-10 ngày sau, hãy chuyển rau dền vào chậu đất hoặc thùng xốp.