Thời điểm ‘vàng’ bà bầu cần uống nước khi mang thai để mẹ khỏe, con không bị thiếu nước ối

Mẹ bầu 29/01/2018 12:02

Không chỉ uống đủ lượng nước theo nhu cầu, chị em còn cần phải biết những thời điểm nên uống nước khi mang thai để bảo vệ sức khỏe của mẹ và con.

Nước có vai trò quan trọng đối với con người, đặc biệt là các bà bầu trong giai đoạn mang thai. Khi mang thai, bà bầu cần được bổ sung nhiều nước để cơ thể khỏe mạnh và giúp lượng nước ối bao bọc thai nhi luôn dồi dào. Thông thường, mẹ bầu cần uống từ 2 - 3 lít nước mỗi ngày và cần uống vào những thời điểm quan trọng dưới đây.  

7 thời điểm bà bầu cần uống nước khi mang thai

1. Bắt đầu buổi sáng bằng ly nước ấm

Sáng sớm, sau khi thức dậy, mẹ bầu nên uống 1 ly nước ấm để khởi động cho một ngày nhiều năng lượng. Thói quen này không chỉ tốt cho sức khỏe của mẹ bầu cùng thai nhi mà còn hữu ích với người bình thường.

Thời điểm ‘vàng’ bà bầu cần uống nước khi mang thai để mẹ khỏe, con không bị thiếu nước ối - Ảnh 1
Mẹ bầu hãy bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, một ly nước ấm vào buổi sáng sẽ có tác dụng:

- Làm sạch trực tràng, làm tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất vào dạ dày.

- Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

- Tái tạo tế bào máu mới.

- Kích thích nhu động ruột, tăng khả năng bài tiết, phòng ngừa chứng táo bón.

- Đào thải các chất có hại, giúp khí quản dễ chịu hơn.

Mẹ bầu tuyệt đối không uống nước lạnh vào buổi sáng sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon miệng.

2. Uống nước sau bữa ăn 30 phút

Sau khi ăn xong, mẹ bầu không nên uống nước ngay vì dễ khiến dịch vị dạ dày tiết ra bị loãng. Để quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi, mẹ bầu nên uống nước sau bữa ăn khoảng 30 phút.

3. Uống nước trước và sau khi tắm

Thời điểm ‘vàng’ bà bầu cần uống nước khi mang thai để mẹ khỏe, con không bị thiếu nước ối - Ảnh 2
Một ly nước trước và sau khi tắm sẽ bổ sung lượng nước đã mất cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu cần uống nước trước và sau khi tắm để bổ sung nước cho cơ thể. Khi tắm, cơ thể mẹ bầu sẽ thoát ra nhiều nhiệt, các mạch máu giãn ra, tim đập nhanh hơn, tốn nhiều năng lượng hơn. Do đó, chị em không nên tắm lâu với nước quá nóng kẻo cơ thể bị mất nước nhanh và ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.

4. Khi ngồi phòng điều hòa

Làm việc suốt 8 giờ đồng hồ tại phòng máy lạnh nơi công sở sẽ khiến cơ thể mẹ bầu bị khô và mất nước. Trên thực tế, gió điều hòa và gió tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Để bổ sung nước và dưỡng ẩm cho cơ thể, bà bầu nên uống nước sau mỗi 30 phút khi đi làm.

5. Trước khi đi ngủ

Ban đêm, khi đi ngủ, thân nhiệt của mẹ bầu sẽ hạ thấp. Để giấc ngủ sâu hơn, mẹ bầu nên uống một ly nước ấm trước khi lên giường. Thói quen này không chỉ cung cấp đủ nước mà còn giúp cơ thể chị em được giữ ẩm sau một đêm dài.

Tuy nhiên, chị em cũng không nên uống quá nhiều nước để tránh tình trạng đi tiểu nhiều ban đêm. Những tháng cuối thai kỳ, thai nhi to dần sẽ chèn ép bàng quang của mẹ, do đó mẹ bầu chỉ cần uống một lượng nước nhỏ.

6. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi

Sự thay đổi các hormone nội tiết khi mang thai khiến mẹ bầu luôn cảm thấy uể oải, tâm trạng không thoải mái. Tình trạng này có thể kéo dài suốt thai kỳ ở một số chị em. Vì vậy, mẹ bầu nên tăng cường uống nước để cơ thể được thư giãn. Một ly nước ấm sẽ giúp mẹ bầu dễ chịu hơn, giảm thiểu tình trạng căng thẳng, uể oải.

7. Uống nước khi cảm thấy buồn nôn

Đối với những mẹ bầu ốm nghén, uống một cốc nước mỗi giờ đồng hồ sẽ giảm thiểu tình trạng buồn nôn khó chịu.

Thời điểm ‘vàng’ bà bầu cần uống nước khi mang thai để mẹ khỏe, con không bị thiếu nước ối - Ảnh 3
Mẹ bầu nên uống nước khi thấy buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Khi có cảm giác buồn nôn, mẹ bầu hãy uống từng ngụm nước nhỏ và uống đều đặn cả ngày, không nên uống nước quá nhiều vào một thời điểm.

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