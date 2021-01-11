Ý nghĩa cây Kim tiền trong dịp Tết đến, Xuân sang

Kim tiền là loại cây cảnh quen thuộc được trồng trong các chậu tại không gian gia đình hay nơi làm việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ý nghĩa cây Kim tiền vào ngày Tết xem có gì đặc biệt. Giúp bạn hiểu rõ hơn về loài cây này và lựa chọn cây trang trí phù hợp trong năm mới.

Phần thân cây Kim tiền to, khỏe, mọng nước, càng về cuối gốc cây sẽ càng phình to. Cây không có thân chính như các loại cây khác mà mọc thành những mầm nhỏ, hình thành nên nhiều thân nhỏ.

Cây còn có tên gọi khác là cây Kim phát tài, là loại cây rễ chùm, có tuổi thọ cao, cho màu xanh mát đặc trưng.

Lá Kim tiền là dạng lá kép, có phần cuống ngắn, phiến lá dày màu xanh thẫm cho màu sắc sáng bóng. Kim tiền có hoa màu trắng và nó thường xuất hiện từ mùa Thu đến đầu Đông. Tuy nhiên, do nhiều người thường để cây Kim tiền trong nhà hay trong văn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, nên rất hiếm khi bạn có thể thấy được Kim tiền nở hoa.

Kim tiền thường được trồng theo bụi đặt trong chậu - Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim tiền có tác dụng cung cấp oxi, thanh lọc không khí trong sạch hơn, làm đẹp cho không gian nội thất nhà ở cũng như văn phòng làm việc. Ngoài ra, cây Kim tiền còn được sử dụng như một món quà tặng ý nghĩa mừng khai trương, tân gia với ý nghĩa phong thủy tốt.

Ý nghĩa cây Kim tiền trong dịp Tết

Ý nghĩa phong thủy của cây Kim tiền trong ngày Tết là mang đến tiền tài, sự giàu sang phú quý cho gia chủ. Bởi chữ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” là ám chỉ sự giàu sang, phú quý về tiền bạc. Vì vậy, trong ngày Tết trồng cây Kim tiền sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình trong năm mới.

Cây Kim tiền mang ý nghĩa tài lộc, may mắn cho gia chủ trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Vậy khi cây Kim tiền nở hoa có ý nghĩa gì? Do Kim tiền thường được trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên nên rất hiếm khi cây ra hoa. Vì vậy, khi cây Kim tiền ra hoa, lại trùng vào đúng dịp Tết thì điều đó nghĩa rằng sự nghiệp, tiền tài, lợi lộc, may mắn của gia chủ ngày càng nhiều, đặc biệt là trong năm mới này.

Kim tiền ra hoa mang đến nhiều tài lộc, tiền tài cho gia chủ trong suốt cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim tiền thuộc Mộc, sử dụng nước tưới là Thủy, lấy dinh dưỡng từ đất là Thổ và để hội tụ đủ 5 yếu tố ngũ hành trong phong thủy vào ngày Tết. Các gia chủ thường treo sợi chỉ đỏ, phong bao lì xì đỏ hoặc vàng để cây mang đến nhiều may mắn, tài lộc hơn trong năm mới.

Cách lựa chọn cây Kim tiền để mang tài lộc trong năm mới

Như vậy, bạn đọc đã hiểu rõ được ý nghĩa phong thủy của cây Kim tiền trong dịp Tết. Vì vậy, bạn cần lựa chọn được những cây Kim tiền phù hợp để mang đến nhiều tài lộc trong năm mới:

Bạn nên lựa chọn những cây Kim tiền có cành và lá cao đều nhau, không lựa những cây bị héo lá, rách lá hoặc cành.

Lựa chọn những cây Kim tiền còn nguyên bầu đất, đất ở trong bầu phải có độ tơi, xốp, cho khả năng thông thoáng tốt.

Bạn nên lựa chọn những chiếc chậu cây to hơn so với bầu cây để giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Chậu cây phải có lỗ thoáng để có thể dễ dàng thoát nước sau khi tưới.

Bạn nên lựa chọn những chậu đựng cây có màu sắc tương sinh hoặc hợp với bản mệnh của gia chủ để mang đến nhiều điều may mắn trong năm mới.

Trang trí cây kim tiền ngày tết hợp phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cây Kim tiền để mang lại may mắn trong năm mới

Theo quan niệm phong thủy, Kim tiền là loại cây thuộc mệnh Mộc. Vì vậy, bạn nên đặt cây Kim tiền tại hướng Nam hoặc Đông nam của căn phòng trong nhà hay tại nơi làm việc. Đây là các hướng tốt, thuộc cung tài lộc, khi đặt cây tại những hướng này sẽ mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ cũng như người chủ doanh nghiệp trong năm mới.

Bạn cũng có thể đặt những chậu Kim tiền ở vị trí trước cửa chính của nhà hay ngoài hành lang. Vì theo phong thủy đây là những vị trí thu hút tiền tài tốt cho gia chủ.

Một vị trí nữa cũng hoàn toàn phù hợp để đặt cây Kim tiền là ở góc phòng khách hoặc phòng bếp. Khi đặt tại đây nó sẽ giúp che khuất những góc cạnh chưa đẹp. Làm tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian nội thất. Đồng thời thu hút được tài lộc vào bên trong gia đình.

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Nên đặt cây Kim tiền tại hướng Nam hoặc Đông Nam để thu hút tài lộc, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên đặt cây Kim tiền trong phòng ngủ để tránh bị thiếu hụt oxy vào buổi tối. Vì sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, cũng như có hại cho sức khỏe của bản thân hay các thành viên khác trong gia đình.

Tránh đặt cây Kim tiền ở vị trí đối diện cửa ra vào của ngôi nhà và phòng bếp. Bởi theo phong thủy, đây là những vị trí không tốt, có thể khiến gia chủ hao tốn về tiền tài.

Như vậy, bạn đọc đã được tìm hiểu về ý nghĩa cây Kim tiền trong dịp Tết đến, Xuân sang. Với những điều may mắn, tài lộc từ loại cây này, hy vọng bạn đọc sẽ lựa chọn được những chậu cây Kim tiền đẹp, ưng ý nhất để đặt trong nhà vào năm mới Tân Sửu 2021 sắp đến gần.