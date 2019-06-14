Lịch sử có nhiều giả thuyết về nguồn gốc ra đời Ngày của Cha tuy nhiên có hai câu chuyện phổ biến nhất, được coi là sự tích Ngày của Cha được ra đời xin được giới thiệu dưới đây. Nhìn chung cả hai câu chuyện thì Ngày của Cha đều được xuất phát từ Mỹ.

Cha luôn là người đàn ông thầm lặng quan tâm bạn hết lòng, có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì bạn nhưng bạn lại hầu như không hề để ý và không cảm nhận được tình cảm ấy. Nhân Ngày của Cha, cùng xem Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Cha ở Việt Nam để hiểu thêm ý nghĩa ngày này cũng như thêm yêu thương và biết ơn Người Cha đáng kính trong gia đình mình.

Theo đó, Ngày của Cha đầu tiên được tổ chức tại bang Washington vào ngày 19 tháng 6 năm 1910, do một người phụ nữ tên là Sonora Smart Dodd đã nảy ra ý tưởng tôn vinh cha mình khi nghe bài giảng Ngày của Mẹ tại nhà thờ ở 1909. Cô cảm thấy các bà mẹ đang nhận được tất cả sự hoan nghênh trong khi những người cha cũng xứng đáng với một ngày vinh danh.

Cha Sonora là một người đàn ông bình thường tên là William Smart, một cựu chiến binh Nội chiến. Vợ ông mất sau khi sinh đứa con thứ 6. Từ đó, ông góa vợ và một mình nuôi sáu đứa con trong trang trại nhỏ của gia đình ở Washington. Để thể hiện sự cảm kích đối với tất cả những khó khăn đã vượt qua và tình yêu mà bố William dành cho mình và anh chị em, Sonora nghĩ rằng nên có một ngày để tỏ lòng tôn kính với cha và những người cha khác. Ban đầu, bà đề nghị kỉ niệm Ngày của Cha vào ngày 5 tháng 6, nhưng sau đó được đổi lại vào Chủ nhật thứ ba tháng Sáu.

Câu chuyện khác về nguồn gốc Ngày của Cha đầu tiên ở Mỹ được ra đời ở phía bên kia của đất nước tại Fairmont, West Virginia vào ngày 5 tháng 7 năm 1908, do bà Grace Golden Clayton đề nghị, với mong muốn vinh danh cuộc đời của 361 người tử nạn trong tai nạn hầm mỏ của Thảm họa Hầm mỏ Monongah ở Monongah, Tây Virginia, vào ngày 06 tháng 12 năm 1907, trong số đó có 250 người là cha bị tử thương, để lại khoảng một nghìn trẻ em mồ côi.

Năm 1924, nhà chính trị Calvin Coolidge đề nghị Ngày của Cha nên trở thành một ngày kỉ niệm quốc gia nhưng không được chấp thuận.

Đến năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson thông qua một mệnh lệnh hành pháp đã ấn định ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu là Ngày của Cha. Sáu năm sau, năm 1972, tổng thống Richard Nixon ký duyệt và công bố Ngày của Cha chính thức là ngày quốc lễ gia. Ngày nay, ngày của Cha được lan truyền khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Ý nghĩa Ngày của Cha

Thông qua nguồn gốc Ngày của Cha chắc hẳn các bạn cũng hiểu phần nào về ý nghĩa Ngày của Cha.



Ngày của Cha ở Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh những người Cha trong gia đình

Ngày của cha là một lễ kỷ niệm tôn vinh những người cha và tôn vinh tình phụ tử, sự gắn kết gia đình và ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. ... Nó được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào các tháng ba, tháng tư và tháng sáu theo phong tục của quốc gia.

Ngày của Cha như một lễ tri ân, món quà ý nghĩa, thể hiện tấm lòng hiếu kính, kính yêu của con cái với cha mình, với Ngày của Cha ở Việt Nam, nó còn là một nét đẹp trong xử thế, văn hóa gia đình, gắn kết tình cảm của người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương, gắn bó, đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau.

Ngày của Cha 2021 tại Việt Nam là ngày nào?

Với sự giao thoa văn hóa các nước, bên cạnh những dịp lễ truyền thống như lễ vu lan, Ngày của Cha, bên cạnh ngày của Mẹ cũng ngày được phổ biến ở Việt Nam là một dịp để con cái hiếu kính, thể hiện tình yêu, lòng biết ơn và trân trọng người Cha của mình.

Ngày của Cha năm nay tại Việt Nam vào ngày Chủ Nhật 20/06/2021, đúng dịp cuối tuần nên nhiều người tranh thủ đưa cả gia đình về thăm ông bà hoặc tự tổ chức những buổi tiệc nhỏ tại nhà để chúc mừng Người Cha, người Chồng trong gia đình. Ở nhiều trường mẫu giáo, các bé cũng được cô giáo hướng dẫn làm thiệp chúc mừng hay tự làm những món quà nhỏ về tặng bố, tặng ông kỉ niệm ngày của Cha.

Không chỉ Ngày của Cha mới là ngày thể hiện tình cảm với cha, bố mình. Các bạn hãy luôn trân trọng và yêu thương người thân trong gia đình hết mình để nhận được những niềm vui, tình cảm ấm áp gia đình hơn nhiều nữa. Chúc các bạn có Ngày của Cha thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.