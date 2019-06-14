Ngày của Cha nên tặng quà gì? Những món quà tuyệt vời làm bừng sáng niềm vui trong mắt Cha

Móc chìa khóa gỗ khắc tên Cha và cả gia đình là một món quà đơn giản mà lại đong đầy yêu thương gửi tới người đàn ông ảnh hưởng nhất đến cuộc đời bạn. Bạn có thể lựa chọn được những nội dung khắc trên mỗi thẻ gỗ gắn trên móc khóa. Tin rằng, bất kì người cha nào cũng thích món quà tặng cho Ngày của Cha này.

Ngày của Cha nên tặng quà gì? Tìm kiếm món quà hoàn hảo cho Ngày của Cha có thể khiến bạn bối rối trước nhiều lựa chọn. Vì vậy, thử xem trong danh sách các món quà tặng Ngày của Cha ý nghĩa nhất gửi tặng cho tất cả ông bố, người cha, cha dượng, ông bà và những người đàn ông như những người cha đối với các bạn để giúp có một Ngày của Cha thật nhiều kỉ niệm đẹp.

Không chỉ móc khóa, các bạn cũng có thể tặng bố những chiếc cốc ngộ nghĩnh nhiều màu sắc in thông điệp nhắn gửi đến bố, mỗi khi sử dụng, nhìn thấy những thông điệp ý nghĩa đó, bố sẽ rất vui vẻ.



Cốc uống nước tặng Ngày của Cha ý nghĩa

Hay một lời chúc Ngày của Cha thật thú vị và hài hước như:



Quà tặng cho Ngày của Cha độc đáo

Chuẩn bị áo đôi tặng bố nhân ngày Ngày của Cha cũng là một món quà hay, bố chắc hẳn sẽ rất thích những chiếc áo đôi đặc biệt này.



Những chiếc áo đôi nghộ nghĩnh tặng Ngày của Cha

Quà tặng cho ngày của Cha những món quà như máy ngâm chân, máy mát xa giúp thư giãn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi cũng là một gợi ý hay gửi tới các bạn cân nhắc.

Hoặc một bộ Loa cảm ứng không dây hiện đại cho phép khuếch đại âm thanh phát ra từ điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc mp3. Nếu cha bạn là một người yêu âm nhạc, món quà này sẽ làm hài lòng ông khi được nghe nhạc yêu thích với chất lượng âm thanh hoàn hảo. Nó chắc chắn là một trong những món quà tuyệt vời trong Ngày của Cha mà bạn nên nghĩ đến khi mua.

Bạn có thể nghĩ đến một chiếc đồng hồ da mới làm quà tặng Ngày của Cha sẽ làm hài lòng cha của bạn. Bố có thể đeo chiếc đồng hồ cũ trong nhiều năm qua. Món quà thú vị này sẽ mang lại niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của ông, và nó sẽ luôn luôn được dùng thường xuyên.



Đồng hồ da sang trọng tặng Ngày của Cha ý nghĩa

Ngoài ra, máy cạo râu điện là một vật dụng hữu ích khác mà cha bạn sẽ đánh giá cao khi được tặng. Nếu bố đã sử dụng máy cạo râu kiểu cũ, thiết bị hiện đại này sẽ giúp việc chăm sóc ngoại hình của bố đơn giản hơn nhiều.

Quà tặng Ngày của Cha: Đừng bỏ qua hoa cho ngày của Cha

Gửi hoa cho Ngày của Cha là cách hoàn hảo để thể hiện tình cảm trân trọng đến những gì bố đã, đang và sẽ làm giúp bạn trong suốt cuộc đời. Từ những bó hoa lưu niệm độc đáo đến những giỏ hoa để bàn, đây sẽ là một món quà tuyệt vời để làm bừng sáng Ngày của Cha! Dưới đây là một số loại hoa gợi ý nên tặng trong Ngày của Cha:

- Hoa hồng đỏ và trắng

- Hoa tulip

- Hoa hướng dương

Tặng hoa cho Ngày của Cha là một món quà có giá trị tinh thần rất lớn cho bố bạn, nhất là khi bố nói rằng bố không cần tặng quà, việc gửi tặng những bông hoa đẹp rạng rỡ sẽ giúp bố bất ngờ và chắc chắn rằng ánh mắt bố sẽ lấp lánh đầy niềm vui.

Bánh kem cho Ngày của Cha, một ý tưởng quà tặng tuyệt vời

Bánh kem chúc mừng Ngày của Cha là không thể thiếu. Một số mẫu bánh kem cho Ngày của Cha đẹp sẽ làm bố bạn tan chảy trước tình cảm ấm áp của gia đình.



Bánh kem ngon đẹp tặng Ngày của Cha



Bánh kem Ngày của Cha ngon miệng



Quà tặng Ngày của Cha: Bánh kem ngon miệng

Ngày của Cha nên chúc gì? Những lời chúc và tấm thiệp kèm theo những món quà

Ngày của Cha luôn luôn là một ngày đặc biệt. Hãy đánh dấu dịp quan trọng này với những tấm thiệp ghi lời chúc ý nghĩa, thể hiện tình cảm yêu thương và trân trọng của bạn tới cha yêu. Thiệp tặng ghi lời chúc Ngày của Cha có thể là những tấm thiệp đẹp mua ngoài cửa hàng hoặc những tấm thiệp tự làm đơn giản, như một món quà nhỏ nhưng gửi gắm nhiều yêu thương tới bố nhân Ngày của Cha.

Có những mẫu thiệp đơn giản như:



Thiệp handmade tự làm tặng ngày của Cha

Hoặc



Thiệp hay tặng Ngày của Cha

Chọn mẫu thiệp không khó nhưng ngày của Cha nên chúc gì, ghi lời chúc trên thiệp tặng Cha như thế nào thì lại có chút khó khăn, nhất với những bạn không hay bày tỏ cảm xúc với người thân. Tham khảo một số lời chúc ý nghĩa Ngày của Cha dưới đây:

1, Con cảm ơn ba vì đã luôn là người soi đường cho chúng con từ thời thơ bé đến bây giờ, để con luôn tự tin và vượt qua mọi khó khăn. Và con chỉ có một mong ước là ba có nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ như bây giờ, bên cạnh chúng con.

2, Bố luôn là nguời chịu nhiều "thiệt thòi" nhất trong nhà. Trong khi ngày của mẹ có rất nhiều người nhớ đến như: 8/3, 20/10, "Ngày của Mẹ"... còn bố thì chỉ có mỗi 1 ngày. Con đã quên ngày này rất nhiều lần. Con xin lỗi, năm nay nhất định con sẽ nhớ để tổ chức cho bố 1 ngày thực sự có ý nghĩa. Chúc bố luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi mãi bên mẹ con chúng con.

Chúc bố luôn khỏe mạnh vui vẻ và mãi bên ba mẹ con chúng con. Chúng con cám ơn bố vì bố đã hi sinh vì gia đình mình. Chúng con tự hào về bố lắm. Chúng con yêu bố nhiều.

3. Không cần những triết lý khoa học, không cần những lập luận logic, chỉ cần một nụ cười của Bố là con biết con có thể làm được tất cả, chỉ cần một cái nắm tay của Bố là con như được truyền một động lực lớn lao. Chỉ cần một cuộc điện thoại là con biết Bố luôn luôn ở bên con. Con yêu Bố. Chúc mừng ngày của Cha!

4. Cảm ơn Ba đã sinh ra con. Cảm ơn Ba đã nuôi dưỡng con. Cảm ơn Ba đã dạy dỗ con. Cảm ơn Ba đã khóc, đã cười vì con. Cảm ơn Ba nhiều lắm, đơn giản chỉ vì Ba đã chịu làm Ba của con. Và trên hết, Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha trên trần thế thật tuyệt vời.

5. Cha ơi nhiều lúc con không làm tròn trách nhiệm của con, nhiều lúc con làm cha buồn nhiều lúc con đã làm cha no lắng. Thế gian này không gì cao quý bằng tình Cha, người luôn âm thầm dìu dắt con trên cuộc đời này, con không biết lấy gì đền đáp lại tình Cha. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn luôn ban sức mạnh cho Cha để Cha mãi ở bên cạnh con.

Với một trong những món quà được giới thiệu ở trên, bố của bạn chắc chắn sẽ là ông bố hạnh phúc nhất trong Ngày của Cha này. Chúc bạn tìm được món quà ưng ý và có một Ngày của Cha diễn ra trọn vẹn niềm vui