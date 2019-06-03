Clip khiến hàng triệu chị em rưng rưng: Người cha khóc nức nở trong đám cưới con gái

Xã hội 03/06/2019 15:08

Xem đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha khóc nức nở trong ngày đưa con gái về nhà chồng, nhiều chị em không khỏi ngậm ngùi, nhớ lại hình ảnh cha mẹ già của mình.

Đối với mỗi cô gái, đám cưới là ngày hạnh phúc nhất đời. Đó là ngày họ cùng người mình yêu thương nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp gia đình riêng. Dù là ngày vui nhưng đám cưới cũng lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Không chỉ cô dâu khóc vì xa gia đình, những người làm cha, làm mẹ cũng rơi nước mắt vì thương nhớ, lo lắng cho đứa con gái nhỏ mà mình đã sinh ra và nuôi nấng suốt bao nhiêu năm trời giờ đây lại sắp phải rời xa vòng tay của mình để làm dâu nhà người.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người cha khóc nức nở trong đám cưới của con gái nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, trong ngày đưa con gái về nhà chồng, người cha đã ôm con khóc nức nở, dặn dò nhiều điều. Trước khi rời đi, ông cầm tay con gái gửi gắm cô cho con rể với hy vọng cả hai sẽ luôn luôn sống hạnh phúc với nhau.

Theo thông tin trên Thế giới trẻ, đoạn clip được quay tại một đám cưới ở Cần Thơ. Cặp đôi đã yêu nhau 8 năm trước khi kết hôn.

Clip khiến hàng triệu chị em rưng rưng: Người cha khóc nức nở trong đám cưới con gái - Ảnh 1
Người cha nghẹn ngào khi đưa con gái về nhà chồng - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều chị em phụ nữ lấy chồng xa gia đình không kiềm được nước mắt khi xem đoạn clip này. Thậm chí nhiều chị em chưa kết hôn còn tuyên bố sẽ không lấy chồng xa nhà để được sống gần cha mẹ.

“Phải trải qua cảm giác này rồi mới hiểu được nó buồn như thế nào. Lúc đó, chỉ muốn được sống mãi với cha mẹ mình thôi”, K.D bình luận.

Clip khiến hàng triệu chị em rưng rưng: Người cha khóc nức nở trong đám cưới con gái - Ảnh 2
Hình ảnh khiến nhiều chị em không cầm được nước mắt - Ảnh cắt từ clip

“Xem clip xong, chỉ muốn sống vậy với cha mẹ cả đời thôi. Không muốn lấy chồng nữa, thương cha mẹ quá đi mất”, H.T ngậm ngùi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên những đoạn clip ghi lại hình ảnh cha mẹ khóc trong đám cưới con gái được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng nó vẫn khiến cộng động mạng "dậy sóng" vì chạm vào cảm xúc của mọi người.

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"Một đám cưới hai tâm trạng" - bức ảnh làm dậy sóng MXH hôm nay chứng minh: Ngày cưới chưa chắc ai cũng vui!

Ảnh chụp ngày cưới, một bên là vợ chồng cô dâu chú rể chụp với bố mẹ anh em nhà gái, cả nhà mặt ai cũng tái đi vì buồn. Trong khi một bên, bức ảnh cô dâu chú rể chụp cùng nhà trai thì gương mặt ai ai cũng phấn khởi hạnh phúc.

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Từ khóa:   cha khóc trong đám cưới con gái tình phụ tử con gái đi lấy chồng

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