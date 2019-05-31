Tại thời điểm trên, bà N.T.T (45 tuổi, ngụ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe máy chở theo con gái N.T.T.D (8 tuổi) lưu thông trên QL1A, khi đến đoạn ngã 3 giao nhau giữa đường tránh TP Vinh và QL 1A thì va chạm với xe tải.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (31/5), trên QL 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiếc xe tải này mang biển số 73C - 038.29 do tài xế Tống Viết Ngọc (28 tuổi, ngụ TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam.

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm, kéo dài khoảng 3m. Hai mẹ con bà T. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã dừng lại chờ công an đến xử lý vụ việc.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Cũng trong sáng nay, tại tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 50 phút, một chiếc xe trung chuyển hành khách mang biển số 49X-31.86 (chưa rõ danh tính tài xế) đi từ hướng Hồ Xuân Hương đến ngã tư Phan Chu Trinh (phường 9, TP. Đà Lạt). Khi đến đoạn ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu – Trạng Trình, chiếc xe này bất ngờ vọt sang bên trái đường tông vào một chiếc xe máy rồi tiếp tục tông vào 2 chiếc xe máy khác.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay tại Lâm Đồng - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 3 người bị đa chấn thương, trong đó có một người bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tài xế gây tai nạn sau đó đã rời đi.

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, riêng chiếc xe ô tô bị móp nhiều chỗ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.