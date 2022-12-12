Trị mụn thịt bằng mật ong – Tuyệt chiêu “tống tiễn” mụn thịt nhanh chóng giúp da đẹp hoàn hảo

Mụn thịt (tên khoa học là Syringomas) là khái niệm dùng để chỉ các khối u nhỏ và lành tính, thường nổi trên vùng má trên hoặc dưới mí mắt. Đôi khi, chúng cũng có thể nổi trên vùng bụng, vùng ngực và bộ phận sinh dục. Mụn thịt dư còn có cách hiểu khác là lượng da dư trồi lên khỏi bề mặt da và có kết nối với da bằng cuống nhỏ. Loại mụn này không gây đau đớn, hoàn toàn lành tính và cũng không tăng trưởng như các khối u ác tính.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thường do sự rối loạn collagen của cơ thể, hoặc do lối sinh hoạt, ăn uống không điều độ, dư thừa dầu mỡ,...

Mụn thịt chủ yếu phát triển ở tuổi trưởng thành, trong độ tuổi từ 25 tuổi đến 30 tuổi và xuất hiện đồng đều ở nam và nữ. Các mụn thịt thường xuất hiện ở dạng các nốt sần nhỏ, sưng cứng, có kích thước từ 1mm đến 3mm, mọc thành từng nhóm nhỏ và có thể có màu vàng, màu nâu, màu hồng nhạt...

Tại sao mật ong có thể trị mụn thịt?

Mật ong chứa các dưỡng chất giúp trị mụn thịt và cân bằng độ ẩm cho da!

Mật ong chứa nhiều thành phần thiết yếu có lợi cho làn da đang bị mụn thịt. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng mật ong nguyên chất để thoa lên da. Ngoài khả năng dưỡng ẩm thì dùng lâu dài có thể hỗ trợ loại bỏ các nốt mụn thịt.

Các loại acid amin, acid béo, peptide và vitamin nhóm B dồi dào trong mật ong còn giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da. Từ đó làm giảm tác động xấu trước ảnh hưởng của các yếu tố từ bên ngoài.

Hơn nữa, thoa mật ong lên da còn giúp cân bằng độ ẩm và tái thiết lập môi trường sinh lý của da. Đây cũng là cách tốt giúp kiểm soát hoạt động bài tiết mồ hôi và bã nhờn. Từ đó ngăn ngừa tình trạng mụn thịt phát triển trên phạm vi rộng.

Chính vì vậy, theo các chuyên gia, trị mụn thịt bằng mật ong cần được thực hiện càng sớm càng tốt, để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào da, phá vỡ cấu trúc mô, san bằng bề mặt da. Nếu để tình trạng mụn thịt kéo dài, các tổn thương đã ăn sâu vào da, hình thành liên kết vững chắc sẽ gây ra nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.

Cụ thể là áp dụng các cách chữa mụn thịt bằng mật ong như nào? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các cách chữa mụn thịt bằng mật ong tại nhà

1. Trị mụn thịt bằng mật ong và nước cốt chanh

Sự kết hợp giữa mật ong và chanh mang tới hiệu quả trong thời gian ngắn nhất!

Đây là bộ đôi nguyên liệu giúp “đánh bật” mụn thịt trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, còn chần chừ gì nữa mà bạn không áp dụng ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa mật ong.

½ thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn hãy cắt đôi quả chanh và vắt lấy nướt cốt.

- Trộn đều mật ong và nước cốt chanh theo tỉ lệ 1: ¼.

- Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần để có hiệu quả chữa trị tốt nhất.

Công dụng:

Chất chống oxy cùng các dưỡng chất có trong mật ong kết hợp vitamin C và axit Citric trong chanh, tạo thành lớp “kem” trị mụn hiệu quả, tác động cắt đứt phần collagen tăng sinh quá mức, trị mụn thịt nhanh chóng.

2. Cách trị mụn thịt bằng mật ong và hành tây

Mật ong và hành tây giúp điều trị mụn thịt, tẩy tế bào chết và kháng viêm!

Chất quexitin trong hành tây và các dưỡng chất trong mật ong kết hợp lại có tác dụng tẩy tế bào chết, kháng viêm, tăng sức đề kháng, giúp da khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình điều trị mụn thịt đạt được kết quả tốt nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Hành tây: 1 củ.

Mật ong: 2 thìa cà phê.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Hành tây lột bỏ vỏ khô bên ngoài, rửa sạch, thái nhỏ rồi mang xay nhuyễn.

- Trộn đều 2 thìa củ hành tây xay nhuyễn và mật ong tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Đắp lên vùng mụn thịt trên da, sau khoảng 20 phút bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện từ 2-3 lần/tuần thì chỉ sau 1-2 tháng, bạn sẽ thấy da sạch mụn thịt, da đẹp, sáng mịn hơn.

3. Trị mụn thịt bằng mật ong và nghệ

Nghê mang hợp chất có công hiệu điều trị mụn thịt vô cùng hữu hiệu!

Tinh chất Cucurmin trong nghệ có công hiệu điều trị mụn thịt cực kì hiệu quả. Nên khi mật ong kết hợp với nghệ sẽ thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh hơn, mang đến hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 thìa tinh bột nghệ.

2 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều các thành phần ở trên thành hỗn hợp đặc sệt.

- Dùng sữa rửa mặt vệ sinh da sạch sẽ, rồi dùng khăn bông lau khô.

- Thoa đều hỗn hợp lên da mụn.

- Để hỗn hợp khoảng 20 phút trên da, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được các nốt mụn thịt xẹp dần.

4. Cách trị mụn thịt bằng mật ong và lòng trắng trứng

Mật ong và lòng trắng trứng giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da láng mịn!

Đây là công thức giúp điều trị mụn thịt trong thời gian nhanh nhất, làm căng da, se khít lỗ chân lông. Cách này không chỉ “tiêu diệt” mụn thịt nhanh chóng mà còn giúp làn da “hồi sinh”, trắng sáng, mịn màng, đẹp không tỳ vết.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 lòng trắng trứng gà.

2 thìa mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn hãy tách đôi quả trứng gà và chỉ lấy phần lòng trắng trứng.

- Trộn đều 1 lòng trắng trứng với 2 thìa mật ong.

- Thoa đều hỗn hợp lên da mặt.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

- Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần sẽ hết sạch mụn thịt, cải thiện thẩm mỹ cho làn da.

Trên đây là tổng hợp các cách trị mụn thịt bằng mật ong siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với các thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình một biện pháp hợp lý nhất, để nhanh chóng "xóa bay" những hạt mụn thịt mất thẩm mỹ và lấy lại được làn da mịn màng trắng sáng của mình nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

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