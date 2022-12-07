Kinh ngạc với cách trị mụn thịt bằng giấm táo giúp làn da đẹp mịn màng trẻ mãi với tuổi xuân

Một thực tế chị em nào cũng phải công nhận, mụn thịt xuất hiện sẽ khiến cho làn da kém mịn màng, nhìn già trước tuổi. Để đối phó với tình trạng này, các chị em nên dùng cách trị mụn thịt bằng giấm táo càng sớm càng tốt. Các dưỡng chất có trong giấm táo sẽ nhanh chóng tác động cắt đứt liên kết phần collagen tăng sinh quá mức, làm xẹp mụn thịt nhanh chóng. Cụ thể cách thực hiện thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn thịt chủ yếu phát triển ở tuổi trưởng thành, trong độ tuổi từ 25 tuổi đến 30 tuổi và xuất hiện đồng đều ở nam và nữ. Các mụn thịt thường xuất hiện ở dạng các nốt sần nhỏ, sưng cứng, có kích thước từ 1mm đến 3mm, mọc thành từng nhóm nhỏ và có thể có màu vàng, màu nâu, màu hồng nhạt...

Mụn thịt (tên khoa học là Syringomas) là khái niệm dùng để chỉ các khối u nhỏ và lành tính, thường nổi trên vùng má trên hoặc dưới mí mắt. Đôi khi, chúng cũng có thể nổi trên vùng bụng, vùng ngực và bộ phận sinh dục. Mụn thịt dư còn có cách hiểu khác là lượng da dư trồi lên khỏi bề mặt da và có kết nối với da bằng cuống nhỏ. Loại mụn này không gây đau đớn, hoàn toàn lành tính và cũng không tăng trưởng như các khối u ác tính.

Nguyên nhân gây ra mụn thịt là gì?

Nguyên nhân trực tiếp

Sự rối loạn collagen và sự mất cân bằng của tuyến mồ hôi là nguyên nhân trực tiếp gây mọc mụn thịt!

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sự phát triển của mụn thịt là do sự rối loạn hệ thống collagen trong cơ thể, khiến các nốt thịt thừa nổi lên trên da.

Collagen được định nghĩa là mạng lưới chất kéo dưới biểu bì, giữ chức năng tạo ra hình thái của da. Khi có sự tăng sinh quá mức của Collagen và cùng với đó là sự mất cân bằng hoạt động tuyến mồ hôi, các nốt thịt cộm dưới da sẽ hình thành.

Điều này giải thích vì sao ở những vùng da nhạy cảm và có cơ địa yếu thì mụn thịt càng dễ hình thành và phát triển.

Nguyên nhân gián tiếp

Ăn uống, sinh hoạt không khoa học và tiếp xúc với ánh sáng xanh thường xuyên chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc mọc mụn thịt!

Việc sinh hoạt không lành mạnh được xem như là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc hình thành các Syringomas khiến mụn thịt xuất hiện. Có thể kể đến đó là:

- Ăn uống không đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá,... hoặc do thức quá khuya, ngủ không đủ giấc.

- Quá trình làm việc tiếp xúc thường xuyên với các tia cực tím, sóng điện từ gây phá hủy các sợi Collagen.

- Căng thẳng, stress kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm sức đề kháng và gây nên tình trạng lão hóa sớm ở da.

- Bên cạnh đó, các đối tượng thừa cân, mắc bệnh tiểu đường cũng thường có nguy cơ cao hình thành bệnh.

- Người có làn da dầu khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn nhưng lại không vệ sinh mỗi ngày khiến tế bào chết tích tụ lâu ngày gây ra tình trạng mụn thịt.

Vì sao điều trị mụn thịt bằng giấm táo mang lại hiệu quả tốt?

Giấm tóc chứa thành phần giúp ngăn ngừa vi khuẩn, loại bỏ chân mụn hiệu quả!

Giấm táo là một trong những “thần dược” được chị em tin dùng để điều trị mụn thịt. Bởi vì giấm táo có nhiều công dụng tốt cho da như: chứa hàm lượng lớn canci, axit amin, vitamin B, glycerin, axit succinic, đường,... là các thành phần giúp da hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết để trở nên mềm mại, trắng hồng tự nhiên hơn.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất này cũng cung cấp thêm năng lượng mới, giúp da tràn đầy sức sống, làm se khít lỗ chân lông.

Đặc biệt, các thành phần axit tự nhiên trong giấm táo có tác dụng tác động nhanh chóng thấm sâu vào bên trong da, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn, loại bỏ phần chân mụn giúp da phẳng mịn lên trông thấy, không còn những nốt mụn thịt “đáng ghét” làm phiền làn da của phái đẹp.

Hướng dẫn trị mụn thịt bằng giấm táo

Cách trị mụn bằng giấm táo an toàn với nhiều loại da, không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, hiện có nhiều công thức dùng giấm táo trị mụn thịt khiến cho chị em “hoa mắt”. Nên bài viết này sẽ chọn lọc ra một số cách trị mụn thịt bằng giấm táo có hiệu quả cải thiện tốt để phái đẹp yên tâm áp dụng nhé!

1. Trị mụn thịt bằng giấm táo kết hợp với bột ngô

Giấm táo trong công thức này sẽ đóng vai trò như một chất “phá hủy” làm xẹp mụn thịt, còn bột ngô sẽ làm sạch lớp dầu thừa trên da, ngăn ngừa mụn tái phát. Quả là một sự kết hợp chất lượng phải không nào?!

Giấm táo và bột ngô là sự kết hợp giúp xóa bỏ và ngăn ngừa mụn thịt mọc lại!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bột ngô: 1 thìa.

Giấm táo: 2 thìa.

Cách thực hiện:

- Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp sền sệt.

- Sau khi vệ sinh làn da sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên da.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần bạn sẽ thấy được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

2. Trị mụn thịt bằng giấm táo kết hợp với dầu oliu

Dầu oliu có công dụng tái tạo da và ức chế sự hình thành mụn thịt!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giấm táo: ¼ chén giấm táo.

Dầu oliu: ¼ chén dầu oliu.

Cách thực hiện:

- Trộn đều dầu oliu với giấm táo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Sau đó thoa đều hỗn hợp lên vùng mụn thịt.

- Để trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, khoảng sau 1 tháng các nốt mụn thịt sẽ xẹp dần.

Hiệu quả:

Dầu oliu chứa nhiều vitamin E giúp tái tạo da hiệu quả. Đồng thời chất chống oxy hóa của dầu oliu có tác dụng ức chế sự hình thành mụn thịt vô cùng hữu hiệu nữa.

3. Trị mụn thịt bằng giấm táo kết hợp với dâu tây

Dâu tây kết hợp với giấm táo sẽ hộ trợ đẩy nhanh hiệu quả trị mụn thịt của giấm táo!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 quả dâu tây.

3 thìa giấm táo.

Cách thực hiện:

- Nghiền nhuyễn dâu tây bằng máy xay sinh tố.

- Trộn đều dâu tây với giấm táo thành hỗn hợp đồng nhất.

- Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên da mụn.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, khi các dưỡng chất thấm đều hết vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy da mặt mình phẳng mịn hơn, không còn mụn thịt.

Công dụng điều trị:

Trong dâu tây chứa rất nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và chất chống oxy hóa giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen mới, cải thiện độ đàn hồi, giúp da mịn màng. Khi kết hợp cùng với giấm táo sẽ đẩy nhanh công dụng điều trị, làm sạch mụn thịt hiệu quả.

Biện pháp phòng ngừa mụn thịt

Cách duy nhất và hiệu quả nhất để phòng ngừa mụn thịt là tẩy tế bào chết thường xuyên, sử dụng các hoạt chất làm se và hạn chế hoạt động của tuyến mồ hôi. Tránh hoặc bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, chẳng hạn như tia UV cũng có thể ngăn ngừa sự phát triển của các nốt mụn.

Tẩy da chết thường xuyên là một trong những biện pháp ngăn ngừa mụn thịt hữu hiệu!

Bên cạnh đó, để phòng ngừa nguy cơ hình thành các nốt mụn thịt, người bệnh có thể tham khảo một số biện pháp như:

- Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, đặc biệt là khi cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

- Tránh các chất có thể gây dị ứng hoặc dị ứng da

- Đảm bảo lượng đường trong máu cân bằng và khỏe mạnh, đặc biệt là ở người bệnh tiểu đường

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, đầy đủ các chất dinh dưỡng cho da như vitamin A và E

- Sử dụng các biện pháp tẩy tế bào chết cho da tại nhà hoặc các sản phẩm không kê đơn 3 lần mỗi tuần

- Sử dụng các chất làm se da tự nhiên để ngăn ngừa các nguy cơ hình thành mụn thịt

Trên đây là tất tần tật thông tin về mụn thịt, cũng như tổng hợp các cách trị mụn thịt bằng giấm táo siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Qua bài viết này, hy vọng các chị em sẽ áp dụng thành công và nhanh chóng "xóa bay" những chiếc mụn thịt thiếu thẩm mỹ này đi nhé!