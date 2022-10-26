Mụn thịt hay còn gọi là mụn đá, mụn gạo hoặc mụn cơm. Theo các chuyên gia da liễu, loại mụn này là một dạng u tuyến mồ hôi, lành tính, chứa chất sừng Keratin. Mụn thịt không bị vi khuẩn tấn công nên nó không bị viêm, nhưng lại nằm khá sâu dưới da.

Nếu như không nhận ra nó và điều trị kịp thời, đúng cách, thì mụn thịt có thể mọc dày hơn, vì khả năng lây lan của mụn thịt cao. Vì thế, hãy nhận dạng mụn thịt qua những biểu hiện sau đây:

Hiện nay, số người bị mụn thịt rất nhiều, và đa số họ cảm thấy khó chịu khi những nốt mụn này rất cứng đầu, bám lì trên da mãi không biến mất. Nó khiến cho da sần sùi, gây mất thẩm mỹ, nhưng lại không thể che khi makeup.

- Về màu sắc: mụn thịt thường có màu trắng hoặc ngả vàng

- Về kích thước: Kích thước mụn đá ban đầu rất nhỏ chỉ khoảng 1-2mm, , nhưng lâu dần kích thước này có thể tăng lên

- Vị trí thường mọc: Mụn thịt thường mọc tập trung ở quanh mắt, trán, cổ, nách,..

- Mụn thịt thường không đau nhức, không sưng, không viêm.

Nguyên nhân gây ra mụn thịt

Mụn thịt hình thành do yếu tố bên trong cơ thể

- Rối loạn hormone: Mụn thịt thường xuất hiện nhiều hơn ở nữ giới, hình thành vào các giai đoạn như dậy thì, có thai, rối loạn nội tiết tố,...

- Rối loạn tuyến mồ hôi: Việc mồ hôi đột ngột tăng khiến các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn, phình to tạo thành mụn thịt.

- Di truyền: Gen di truyền cũng ảnh hưởng tới việc bạn có xuất hiện mụn thịt hay không.

Mụn thịt hình thành do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài

Stress và một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi không lành mạnh cũng dẫn đến mọc mụn thịt!

- Chế độ ăn kém lành mạnh, nhiều dầu mỡ, thiếu hụt các chất dinh dưỡng nuôi da, da yếu đi tạo điều kiện cho mụn thịt phát triển.

- Mất ngủ, stress kéo dài, tiếp xúc nhiều với ánh sáng từ các thiết bị điện tử khiến da lão hóa sớm.

- Không tẩy trang kĩ càng, tẩy da chết không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến cho các chất dầu nhờn ứ đọng gây ra mụn thịt.

Vì sao kem đánh răng có thể trị được mụn thịt?

Theo các nghiên cứu khoa học, kem đánh răng có thành phần là sodium pyrophosphate – chất này có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây hại, ngăn ngừa mụn thịt hình thành và phát triển. Nhanh chóng “đánh bật” chân mụn, giúp làn da mịn màng, căng tràn sức sống.

Kem đánh răng giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn thịt!

Bên cạnh đó, kem đánh răng còn chứa một chất hóa học có tên gọi là silica giúp chống viêm nhiễm cực tốt, khắc phục hiệu quả tình trạng collagen tăng sinh quá mức, “san bằng” bề mặt da, nâng cao thẩm mỹ cho phái đẹp. Tuy nhiên, để trị mụn thịt bằng kem đánh răng hiệu quả nhất, thì bạn tuyệt đối không được bỏ qua các lưu ý sau đây.

Những lưu ý khi dùng kem đánh răng trị mụn thịt

1. Cần vệ sinh da mặt thật sạch sẽ

Vệ sinh mặt sạch sẽ giúp lỗ chân lông giãn nỡ, dễ dàng diệt nguồn vi khuẩn hơn!

Vệ sinh da mặt sạch sẽ là yếu tố tiên quyết đầu tiên góp phần giúp điều trị mụn thịt bằng kem đánh răng đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất. Cụ thể, khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, các lỗ chân lông sẽ được giãn nở đồng đều, thông thoáng loại bỏ các nhân mụn một cách dễ dàng, tiêu diệt “nguồn vi khuẩn” ẩn nấp trong da, loại bỏ nguy cơ tái phát.

Hơn nữa, muốn các dưỡng chất trong kem đánh răng thấm đều và sâu vào bên trong, để “chặt đứt” liên kết tăng sinh collagen quá mức, làm xẹp mụn thịt nhanh chóng thì bạn lại càng không thể quên vệ sinh làn da sạch sẽ. Điều này sẽ giúp cho quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, bạn sẽ không phải “mòn mỏi” chờ đợi cải thiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, làn da sẽ đẹp hơn và không còn “mối nguy hại” mang tên mụn thịt.

2. Chỉ nên thoa một lượng vừa đủ

Không nên lạm dụng, chỉ nên thoa một lượng kem đánh răng vừa đủ lên da!

Tùy theo vùng da điều trị xuất hiện nhiều mụn thịt hay ít, để bạn ước chừng thoa kem lượng kem đánh răng cho phù hợp. Bởi do kem đánh răng có tính sát khuẩn, kháng viêm tốt, nếu thoa quá nhiều da sẽ dễ bị kích ứng gây mẩn đỏ hoặc ngứa ngáy khó chịu.

Đặc biệt, vùng da quanh mắt rất nhạy cảm, nếu thoa quá nhiều sẽ làm kem đánh răng dính vào mắt, ảnh hướng đến thị giác sau này. Ngoài ra, bạn không nên để kem đánh răng quá lâu trên da. Tốt nhất, bạn chỉ nên để 15-20 phút là hợp lý, loại bỏ nguy cơ da bị nóng rát. Sau đó, bạn rửa sạch bằng nước ấm, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh. Cứ thực hiện thường xuyên 3-4 lần/tuần, mụn thịt sẽ “biến mất” trong thời gian sớm nhất.

3. Xác định tính chất của làn da

Trước khi sử dụng cách trị mụn thịt bằng kem đánh răng, bạn cần hiểu sâu về làn da của mình. Mặc dù cách này rất an toàn, phù hợp với nhiều loại da như: da khô, da dầu, da hỗn hợp… Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp sử dụng cách này sẽ xảy ra các phản ứng không như ý muốn, gây bào mòn da, nhất là đối với làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng…

Nếu thấy da mẩn đỏ, nóng, rát,…thì ngay lập tức bạn hãy rửa sạch lớp kem đánh răng và ngưng sử dụng. Đồng thời, cần có biện pháp điều trị thay thế để mang lại hiệu quả tốt hơn.

4. Cần phải kiên nhẫn trong một thời gian dài

Trị mụn thịt bằng kem đánh răng là biện pháp tự nhiên, cần kiên nhẫn để đạt được hiệu quả!

Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng trị mụn thịt bằng kem đánh răng chỉ cần áp dụng trong 1- 2 tuần là khỏi. Bởi vì dù có áp dụng cách điều trị bằng công nghệ cao thì cũng rất khó khỏi ngay trong lần điều trị đầu tiên, cũng phải trải qua 2-3 lần điều trị, tương đương tốn khoảng thời gian là 1-2 tháng.

Trong khi đó, trị mụn thịt bằng kem đánh răng là liệu pháp từ thiên nhiên, cho tác dụng từ từ nên thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, muốn có kết quả cải thiện nhanh nhất, bạn phải cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài và có liệu trình điều trị kiên định.

Trên đây là tất tần tật về liệu pháp dùng kem đánh răng để trị mụn thịt hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết áp dụng biện pháp này một cách hợp lý, để nhanh chóng xóa bay những chiếc mụn thịt cứng đầu này đi nhé! Chúc các chị em sớm thu được thành công, lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng!