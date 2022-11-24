Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da!

Mụn thịt quanh mắt là nỗi ám ảnh, khiến nhiều chị em đau đầu, bởi dù có make up hay không thì cũng không thể che hết được những chiếc mụn "khó ưa" này. Vậy đâu là giải pháp "đánh bay" tình trạng mụn thịt quanh mắt mất thẩm mỹ này? Đừng lo lắng, hãy cùng áp dụng ngay những mẹo dân gian trị mụn thịt quanh mắt siêu hiệu quả và đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thường thì kích thước của các mụn này chỉ nhỏ li ti giống như hạt gạo nhưng do nó mọc nhiều, lan rộng và có thể tập trung thành đám nên rất mất thẩm mỹ. Theo thời gian, các nốt mụn này tăng dần về kích thước, trở nên dày hơn và dễ lan sang các vùng da lân cận. Những vùng da mọc mụn thịt cũng sẽ có xu hướng xuất hiện nếp nhăn nhiều hơn và dễ bị lão hóa hơn bình thường.

Mụn thịt quanh mắt là sự tích tụ của của bã nhờn bên dưới da gây phá vỡ hệ thống collagen, theo thời gian chúng sẽ tạo thành những khối u và nổi rõ lên bề mặt da. Đây là loại mụn hình thành sâu bên dưới lớp nang lông và không biểu hiện ra bên ngoài ngay từ giai đoạn đầu nên khiến chị em khó nhận biết.

Nguyên nhân hình thành mụn thịt quanh mắt

Trong cơ thể chúng ta, hệ thống collagen và tuyến bã nhờn sẽ tồn tại dưới dạng đặc biệt nên rất dễ bị tổn thương. Nếu cơ thể bị mất cân bằng dinh dưỡng hoặc rối loạn hoocmon sẽ khiến vùng da quanh mắt bị ảnh hưởng và hình thành nên mụn thịt.

Cụ thể, nguyên nhân gây ra mụn thịt sẽ dựa vào các yếu tố:

- Tuổi tác: sự gia tăng tuổi tác khiến cho quá trình lão hóa xảy ra nhanh hơn, hoạt động tích tụ và chuyển hóa collagen thay đổi trở thành lý do khiến mụn thịt xuất hiện.

Hệ thống collagen và tuyến bã nhờn là nguyên nhân chủ yếu gây mụn thịt quanh mắt!

- Thay đổi hormone: nữ giới thường dễ bị mụn thịt ở mắt hơn nam giới, nhất là người trong độ tuổi tiền mãn kinh, mang thai hoặc cho con bú. Nguyên nhân của tình trạng ấy là do mụn thịt có liên quan đến sự thay đổi nồng độ của một số hormone bên trong cơ thể.

- Tuyến mồ hôi bị rối loạn: đây là một trong những lý do thường gặp khiến cho mụn thịt xuất hiện ở mắt.

- Di truyền: nhiều nghiên cứu cho thấy mụn thịt cũng có khả năng di truyền nên nếu cha mẹ từng bị thì nguy cơ con cái có mụn thịt cũng tương đối cao.

- Tác động của các tác nhân bên ngoài: nếu vùng da quanh mắt không được che chắn cẩn thận khi đi ra ngoài thì nó sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với tia UV, bụi bẩn,... nên dễ bị mụn thịt.

- Chế độ ăn uống thiếu khoa học: thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, đồ chiên rán, thực phẩm chứa chất bảo quản độc hại,... dễ làm tích tụ độc tố bên trong cơ thể và tạo điều kiện cho mụn thịt xuất hiện.

Thói quen chăm sóc da, ăn uống, sinh hoạt không khoa học cũng là nguyên nhân gây mụn thịt!

- Chế độ sinh hoạt không khoa học: bị mất ngủ thường xuyên, rối loạn giấc ngủ cũng rất dễ khiến cho da vùng mắt bị lão hóa, cấu trúc bị phá vỡ, elastin và collagen bị thoái hóa nên mụn thịt ở mắt cũng hình thành.

Mẹo dân gian giúp trị mụn thịt quanh mắt đơn giản

1. Trị mụn thịt quanh mắt bằng khoai tây nhuyễn

Khoai tây kết hợp cùng nước cốt chanh là biện pháp trị mụn thịt quanh mắt được ưa chuộng!

Khoai tây chứa nhiều vitamin A, B cùng các khoáng chất như phốt pho, canxi, kali kết hợp với vitamin C, axit Citric trong chanh, phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức để xóa bỏ mụn thịt hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 củ khoai tây luộc chín.

½ thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Xay nhuyễn củ khoai đã luộc chín bằng máy xay sinh tố hoặc dùng thìa nghiền nhuyễn.

- Trộn đều nước cốt chanh và khoai tây thành hỗn hợp đồng nhất.

- Đắp hỗn hợp này lên vùng da mụn thịt.Để khoảng 20 phút trên da, sau đó bạn rửa sạch hỗn hợp.

- Chỉ cần thực hiện 3-4 lần/tuần sẽ mang đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách này không những “đá bay” mụn thịt trong thời gian sớm nhất mà còn giúp da trắng hồng, mịn màng và căng tràn sức sống.

2. Trị mụn thịt quanh mắt bằng cà rốt

Cà rốt chứa các dưỡng chất trị mụn thịt và dưỡng da hiệu quả!

Cà rốt chứa nhiều vitamin A, E, chất chống oxy hóa mạnh cùng các nhóm chất vi lượng nhanh chóng tác động vào bên trong lớp biểu bì “san bằng” mụn thịt một cách an toàn. Ngoài ra, cách này còn giúp da láng mịn, sáng màu, dưỡng ẩm, ngăn ngừa mụn hình thành.

Nguyên liệu cần có:

Cà rốt: ½ củ.

Sữa chua: 2 thìa.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Gọt sạch vỏ cà rốt rồi rửa sạch và mang đi xay nhuyễn.

- Trộn đều cà rốt xay nhuyễn với sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.

- Vệ sinh làn da mụn sạch sẽ bằng nước ấm rồi sau đó thấm khô bằng khăn bông.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi làm sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, mụn thịt không những giảm hẳn mà còn giúp cho làn da thêm trắng sáng, mịn màng.

3. Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá chè xanh

Chè xanh chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hiệu quả cho làn da của bạn!

Chè xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, cùng các loại vitamin A, E… giúp làn da khỏe mạnh, tăng sức đề kháng điều trị mụn thịt vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó loại lá này còn được biết đến là một loại nguyên liệu từ thiên nhiên quý giá, giúp thanh nhiệt, giải độc và ngăn ngừa lão hóa da.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, từ xa xưa mẹo trị mụn thịt bằng lá chè xanh đã được nhiều chị em áp dụng và mang lại hiệu quả cải thiện khá tốt nên vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Tuy nhiên, cách này cần chị em phải kiên trì thực hiện hàng ngày thì mới cho hiệu quả cải thiện tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 nắm lá chè xanh.

1-2 giọt tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu bạc hà.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn đun hãm khoảng 200g lá chè tươi, để lấy nước rửa mặt hàng ngày.

- Tiếp theo, bạn cho thêm 1-3 giọt tinh dầu bạc hà hoặc oải hương vào nước trà xanh để rửa mặt, vệ sinh làn da sạch sẽ là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là tổng hợp những cách trị mụn thịt quanh mắt bằng các mẹo dân gian đơn giản mà hiệu quả tại nhà, cùng với chi phí vô cùng "hạt dẻ" nhé. Các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay thôi nào! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng lấy lại làn da sáng mịn, khỏe đẹp của mình nhé!