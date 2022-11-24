Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da!

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/11/2022 14:05

Mẹo trị mụn thịt dân gian chủ yếu sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên như: hành tây, dầu oliu, đu đủ, khoai tây, cà rốt… Những cách này đảm bảo an toàn cho nhiều loại da, mang lại hiệu quả cải thiện khá tốt với chi phí vô cùng hạt dẻ.

Nội dung bài viết

Mụn thịt quanh mắt là nỗi ám ảnh, khiến nhiều chị em đau đầu, bởi dù có make up hay không thì cũng không thể che hết được những chiếc mụn "khó ưa" này. Vậy đâu là giải pháp "đánh bay" tình trạng mụn thịt quanh mắt mất thẩm mỹ này? Đừng lo lắng, hãy cùng áp dụng ngay những mẹo dân gian trị mụn thịt quanh mắt siêu hiệu quả và đơn giản ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn thịt quanh mắt là gì?

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 1
 Mụn thịt quanh mắt dễ lây sang vùng da lận cận và gây mất thẩm mỹ!

Mụn thịt quanh mắt là sự tích tụ của của bã nhờn bên dưới da gây phá vỡ hệ thống collagen, theo thời gian chúng sẽ tạo thành những khối u và nổi rõ lên bề mặt da. Đây là loại mụn hình thành sâu bên dưới lớp nang lông và không biểu hiện ra bên ngoài ngay từ giai đoạn đầu nên khiến chị em khó nhận biết.

Thường thì kích thước của các mụn này chỉ nhỏ li ti giống như hạt gạo nhưng do nó mọc nhiều, lan rộng và có thể tập trung thành đám nên rất mất thẩm mỹ. Theo thời gian, các nốt mụn này tăng dần về kích thước, trở nên dày hơn và dễ lan sang các vùng da lân cận. Những vùng da mọc mụn thịt cũng sẽ có xu hướng xuất hiện nếp nhăn nhiều hơn và dễ bị lão hóa hơn bình thường.

Nguyên nhân hình thành mụn thịt quanh mắt

Trong cơ thể chúng ta, hệ thống collagen và tuyến bã nhờn sẽ tồn tại dưới dạng đặc biệt nên rất dễ bị tổn thương. Nếu cơ thể bị mất cân bằng dinh dưỡng hoặc rối loạn hoocmon sẽ khiến vùng da quanh mắt bị ảnh hưởng và hình thành nên mụn thịt.

Cụ thể, nguyên nhân gây ra mụn thịt sẽ dựa vào các yếu tố:

- Tuổi tác: sự gia tăng tuổi tác khiến cho quá trình lão hóa xảy ra nhanh hơn, hoạt động tích tụ và chuyển hóa collagen thay đổi trở thành lý do khiến mụn thịt xuất hiện.

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 2
Hệ thống collagen và tuyến bã nhờn là nguyên nhân chủ yếu gây mụn thịt quanh mắt! 

- Thay đổi hormone: nữ giới thường dễ bị mụn thịt ở mắt hơn nam giới, nhất là người trong độ tuổi tiền mãn kinh, mang thai hoặc cho con bú. Nguyên nhân của tình trạng ấy là do mụn thịt có liên quan đến sự thay đổi nồng độ của một số hormone bên trong cơ thể.

- Tuyến mồ hôi bị rối loạn: đây là một trong những lý do thường gặp khiến cho mụn thịt xuất hiện ở mắt.

- Di truyền: nhiều nghiên cứu cho thấy mụn thịt cũng có khả năng di truyền nên nếu cha mẹ từng bị thì nguy cơ con cái có mụn thịt cũng tương đối cao.

- Tác động của các tác nhân bên ngoài: nếu vùng da quanh mắt không được che chắn cẩn thận khi đi ra ngoài thì nó sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với tia UV, bụi bẩn,... nên dễ bị mụn thịt.

- Chế độ ăn uống thiếu khoa học: thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, đồ chiên rán, thực phẩm chứa chất bảo quản độc hại,... dễ làm tích tụ độc tố bên trong cơ thể và tạo điều kiện cho mụn thịt xuất hiện.

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 3
Thói quen chăm sóc da, ăn uống, sinh hoạt không khoa học cũng là nguyên nhân gây mụn thịt!

- Chế độ sinh hoạt không khoa học: bị mất ngủ thường xuyên, rối loạn giấc ngủ cũng rất dễ khiến cho da vùng mắt bị lão hóa, cấu trúc bị phá vỡ, elastin và collagen bị thoái hóa nên mụn thịt ở mắt cũng hình thành.

Mẹo dân gian giúp trị mụn thịt quanh mắt đơn giản

1. Trị mụn thịt quanh mắt bằng khoai tây nhuyễn

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 4
 Khoai tây kết hợp cùng nước cốt chanh là biện pháp trị mụn thịt quanh mắt được ưa chuộng!

Khoai tây chứa nhiều vitamin A, B cùng các khoáng chất như phốt pho, canxi, kali kết hợp với vitamin C, axit Citric trong chanh, phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức để xóa bỏ mụn thịt hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 củ khoai tây luộc chín.
  • ½ thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Xay nhuyễn củ khoai đã luộc chín bằng máy xay sinh tố hoặc dùng thìa nghiền nhuyễn.

- Trộn đều nước cốt chanh và khoai tây thành hỗn hợp đồng nhất.

- Đắp hỗn hợp này lên vùng da mụn thịt.Để khoảng 20 phút trên da, sau đó bạn rửa sạch hỗn hợp.

- Chỉ cần thực hiện 3-4 lần/tuần sẽ mang đạt được hiệu quả tốt nhất. Cách này không những “đá bay” mụn thịt trong thời gian sớm nhất mà còn giúp da trắng hồng, mịn màng và căng tràn sức sống.

2. Trị mụn thịt quanh mắt bằng cà rốt

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 5
 Cà rốt chứa các dưỡng chất trị mụn thịt và dưỡng da hiệu quả!

Cà rốt chứa nhiều vitamin A, E, chất chống oxy hóa mạnh cùng các nhóm chất vi lượng nhanh chóng tác động vào bên trong lớp biểu bì “san bằng” mụn thịt một cách an toàn. Ngoài ra, cách này còn giúp da láng mịn, sáng màu, dưỡng ẩm, ngăn ngừa mụn hình thành.

Nguyên liệu cần có:

  • Cà rốt: ½ củ.
  • Sữa chua: 2 thìa.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Gọt sạch vỏ cà rốt rồi rửa sạch và mang đi xay nhuyễn.

- Trộn đều cà rốt xay nhuyễn với sữa chua thành hỗn hợp sền sệt.

- Vệ sinh làn da mụn sạch sẽ bằng nước ấm rồi sau đó thấm khô bằng khăn bông.

- Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn.

- Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi làm sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 3-4 lần/tuần, mụn thịt không những giảm hẳn mà còn giúp cho làn da thêm trắng sáng, mịn màng.

3. Trị mụn thịt quanh mắt bằng lá chè xanh

Lạ lùng với mẹo trị mụn thịt quanh mắt theo dân gian, mang lại “phép màu” cho làn da! - Ảnh 6
 Chè xanh chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hiệu quả cho làn da của bạn!

Chè xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, cùng các loại vitamin A, E… giúp làn da khỏe mạnh, tăng sức đề kháng điều trị mụn thịt vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó loại lá này còn được biết đến là một loại nguyên liệu từ thiên nhiên quý giá, giúp thanh nhiệt, giải độc và ngăn ngừa lão hóa da.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, từ xa xưa mẹo trị mụn thịt bằng lá chè xanh đã được nhiều chị em áp dụng và mang lại hiệu quả cải thiện khá tốt nên vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Tuy nhiên, cách này cần chị em phải kiên trì thực hiện hàng ngày thì mới cho hiệu quả cải thiện tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 nắm lá chè xanh.
  • 1-2 giọt tinh dầu oải hương hoặc tinh dầu bạc hà.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn đun hãm khoảng 200g lá chè tươi, để lấy nước rửa mặt hàng ngày.

- Tiếp theo, bạn cho thêm 1-3 giọt tinh dầu bạc hà hoặc oải hương vào nước trà xanh để rửa mặt, vệ sinh làn da sạch sẽ là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là tổng hợp những cách trị mụn thịt quanh mắt bằng các mẹo dân gian đơn giản mà hiệu quả tại nhà, cùng với chi phí vô cùng "hạt dẻ" nhé. Các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay thôi nào! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng lấy lại làn da sáng mịn, khỏe đẹp của mình nhé!

Cách làm mực xào rau muống thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Cách làm mực xào rau muống thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Mực xào rau muống nóng hổi, thơm ngon bắt vị cho bữa tối, đảm bảo bao nhiêu cơm cũng đủ hết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mụn thịt quanh mắt mụn thịt ở mắt cách trị mụn thịt cách trị mụn thịt quanh mắt trị mụn thịt quanh mắt cách trị mụn thịt ở mắt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc