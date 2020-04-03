Salon đóng cửa hàng loạt, hội chị em ở nhà gội đầu đừng bao giờ mắc phải 5 sai lầm này khiến tóc rụng nhiều hơn

Những thói quen sai lầm khi gội đầu dưới đây chính là nguyên nhân khiến tóc rụng nhiều, mái tóc ngày càng thưa thớt, thiếu sức sống.

Để bảo vệ mái tóc luôn suôn mượt, óng ả, bạn hãy từ bỏ những thói quen tai hại là nguyên nhân khiến tóc rụng cả mảng dưới đây:

Gội đầu khi tóc còn đang rối

Đây là thói quen hầu hết chị em đều mắc phải và cũng là nguyên nhân khiến tóc của bạn rụng như lá mùa thu. Cách tốt nhất là bạn nên dùng lược để gỡ rối tóc trước khi gội đầu. Bỏ qua bước cực đơn giản này, bạn đang tăng khả năng tóc rụng và xơ yếu lên đến 60%.

Gội đầu khi tóc còn đang rối cực kỳ hại cho tóc, khiến tóc dễ bị gãy rụng hơn - Ảnh: Internet

Đổ trực tiếp dầu gội lên tóc

Đây là sai lầm cực kỳ phổ biến mà hầu như ai tự gội đầu cũng đều mắc phải mà không hề hay biết. Nguyên nhân là vì các loại dầu gội đều chứa nhiều hóa chất tạo mùi, việc đổ trực tiếp lên tóc sẽ khiến tóc yếu đi trông thấy. Thay vào đó, bạn nên cho dầu gội ra lòng bàn tay và thêm vào một chút nước để tạo bọt trước khi thoa đều lên da đầu.

Dùng nước nóng để gội đầu

Vào mùa lạnh, bạn thường có thói quen gội đầu bằng nước nóng. Tuy nhiên, nước nóng là tác nhân khiến tóc trở nên yếu đi, kém bồng bềnh và dễ gãy rụng. Tốt nhất bạn vẫn nên dùng nước lạnh để gội đầu hoặc nước ấm để ngăn ngừa tóc hư tổn.

Hạn chế dùng nước nóng gội đầu - Ảnh: Internet

Dùng móng tay để chà xát da đầu

Nhiều người khi gội đầu thường thích gãi thật mạnh để đã cơn ngứa nhưng đây là điều cấm kỵ. Thói quen này không chỉ khiến tóc khô xơ mà còn làm tổn thương da đầu. Để tóc được làm sạch, bạn nên dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng mát xa để tóc không mất đi lớp bảo vệ bên ngoài.

Xả tóc qua loa

Tóc sau khi gội bằng xà phòng và dầu xả cần được xả sạch hoàn toàn. Nếu chỉ gội qua loa, cặn sản phẩm dễ bám lên tóc, gây ra tình trạng kích ứng, thậm chí là rụng tóc kinh hoàng. Chính vì vậy, bạn cần xả tóc nhiều lần với nước để đảm bảo các loại hóa chất đã được làm sạch.

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