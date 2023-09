7 cách khắc phục tóc xoăn bị xù vào nếp nhanh chóng

Nếu trong khi làm, tóc bạn vẫn được các chuyên gia làm tóc đánh giá là tóc khỏe, không hư tổn. Khi làm xong tóc lại bị lỗi thì rất có thể do khi làm tóc, một trong những công đoạn kỹ thuật xử lý tóc bị sai, dẫn đến các lọn tóc xoăn bị chồng lên nhau, không tạo ra hình thù đặc trưng hoặc là do trong khi pha chế thuốc nồng độ Amoniac vượt quá mức cho phép (nhiều amoniac tóc không đóng lại biểu bì, nhanh bị duỗi).

Chúng ta thường tìm ngay cách khắc phục tóc xoăn bị xù , hỏng mà đôi khi lại quên không tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Hầu hết, trường hợp tóc xoăn ngắn bị hỏng hoặc tóc bị xù sau khi gội là do một trong hai nguyên nhân chính sau:

Thêm một nguyên nhân nữa khiến cho mái tóc không vào nếp như ý muốn khiến chủ nhân muốn tìm cách khắc phục tóc xoăn bị xù là do bản thân mái tóc của bạn đã trải qua rất nhiều các cuộc “tân trang” khiến tóc tổn thương nặng. Từ đó, khi thực hiện các biện pháp làm xoăn, tóc nhanh chóng thẳng ra hoặc không tạo được nếp như mong muốn.

Ngoài ra, tóc bị hư khi uốn còn có thể do việc chọn kích cỡ của trục cuốn bị sai (quá nhỏ thì xù mà quá to thì duỗi đờ ra). Cách bố trí trục uốn bị sai (sát chân tóc hoặc quá xa chân tóc) hoặc là bố cục bất cân xứng, bên cao bên thấp nên khi hoàn thành trông khó coi.

Cách làm tóc uốn bớt xoăn

Nếu muốn cải thiện mái tóc sau khi uốn không như ý, hãy áp dụng ngay những gợi ý dưới đây để mái tóc mềm mượt, óng ả mà không phải đụng đến hóa chất hay máy móc nhé. Những cách khắc phục tóc xoăn bị xù này vừa an toàn, tiết kiệm lại hiệu quả thì sao lại không thử áp dụng.

Giữ da đầu thật sạch

Trên thực tế, giữ da đầu sạch chính là chìa khóa, tiền đề cho sự phát triển của một mái tóc khỏe mạnh. Cũng tựa như những lỗ chân lông trên da, nang tóc ở trên da đầu cũng có thể bị bít tắc do ảnh hưởng của bụi bẩn, dầu cùng sự tích tụ của các hóa chất từ sản phẩm làm tóc, dầu gội. Do đó, với những ai đang sở hữu mái tóc hư tổn, hãy tìm dầu gội chứa thành phần acid salicylic, selenium sulfide, pyrithione kẽm. Thêm vào đó, hay vì chỉ làm sạch da dầu bằng cách gội đầu qua loa, hãy xoa dầu gội ở phần gáy. Do tóc ở phần gáy thường hay tích tụ mồ hôi, dễ bị nhờn và cần được làm sạch nhưng lại thường bị nhiều người bỏ qua, kết hợp massage nhẹ nhàng da đầu để loại bỏ bụi bẩn, nang tóc được thông thoáng hơn.

Giữ da đầu sạch chính là chìa khóa, tiền đề cho sự phát triển của một mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp độ ẩm cho mái tóc

Một trong những cách khắc phục tóc xoăn bị xù mà bạn cần lưu ý chính là cấp ẩm cho tóc. Cũng như làn da, mái tóc muốn phục hồi cần phải có độ ẩm cần thiết để nuôi dưỡng, cải thiện tình trạng xơ rối hay bị xù sau khi uốn.

Bạn có thể cung cấp độ ẩm cho tóc bằng cách ủ tóc khoảng 15 phút cùng với dầu ủ tự nhiên (tùy tình trạng tóc mà lựa chọn các loại dầu ủ như: dầu hoa cúc, dầu argan…). Sau đó, gội đầu lại với nước lạnh, thực hiện ủ tóc thường xuyên mỗi tuần sẽ giúp tóc được cải thiện. Các loại tóc tóc làm xoăn bị dùng nhiệt quá cao cũng sẽ thẳng và vào nếp hơn.

Làm tóc vào nếp với dầu dừa nóng

Dầu dừa được biết đến là mỹ phẩm tự nhiên tốt cho cả làn da lẫn mái tóc. Chính vì thế mà cách khắc phục tóc xoăn bị xù với dầu dừa mà không cần máy được rất nhiều người áp dụng để chăm sóc, cải thiện mái tóc hư tổn do quá trình làm tóc. Để sở hữu mái tóc mềm mượt, óng ả hãy lấy một lượng dầu dừa (nên dùng loại nguyên chất) vừa đủ, mang đi hâm cho ấm, sau đó thoa phần dầu này đều khắp mái tóc đã được làm ướt, lấy tiếp khăn mềm quấn lại, giữ nguyên trong 30 phút. Cuối cùng, gội lại sạch với dầu gội.

Dầu dừa là mỹ phẩm tự nhiên tốt cho cả làn da lẫn mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tóc với sữa tươi không đường

Ít ai trong chúng ta lại biết được rằng, sữa là thực phẩm rất giàu protein và là một trong những nguyên liệu giúp cải thiện độ ẩm mái tóc vô cùng hiệu quả. Vậy cách khắc phục tóc xoăn bị xù như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một bình xịt nước, dùng khoảng 150ml sữa tươi không đường cùng với 150ml nước lọc, đem trộn 2 hỗn hợp này và cho vào bình xịt. Sau đó lắc bình cho thật đều rồi xịt lên mái tóc. Kết hợp massage nhẹ nhàng và ủ tóc trong khoảng 30 phút thì xả lại thật sạch với nước lạnh là được. Chăm áp dụng cách này khoảng 2 -3 lần/tuần, mái tóc của bạn sẽ được cải thiện không chỉ độ xoăn mà còn giúp tóc khỏe, mềm mượt hơn.

Làm tóc vào nếp với chanh và nước cốt dừa

Bên cạnh dùng dầu dừa dưỡng tóc, bạn cũng có thể kết hợp giữa nước cốt chanh và nước cốt dừa để tạo hỗn hợp dưỡng tóc hiệu quả, chăm sóc mái tóc rối, không vào nếp. Chỉ cần chuẩn bị khoảng 100ml nước cốt dừa, sau đó cắt đôi trái chanh, vắt lấy nước cốt và cho vào trong chén đã đựng sẵn nước cốt dừa, trộn lên thật đều. Để tăng hiệu quả dưỡng tóc, có thể thêm vài muỗng sữa chua không đường.

Kết hợp giữa nước cốt chanh và nước cốt dừa để tạo hỗn hợp dưỡng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Lấy hỗn hợp đã được trộn sẵn và thoa đều lên tóc đã làm ướt, chú ý kết hợp massage nhẹ nhàng da đầu cho thật đều và ủ thêm khoảng 1 tiếng trước khi xả tóc lại với nước. Lau khô tóc bằng khăn và để khô tự nhiên. Áp dụng cách này thường xuyên, sau một thời gian bạn sẽ thấy bất ngờ về mái tóc. Tóc không những vào nếp, mềm mượt và còn chắc khỏe.

Tóc thẳng vào nếp bằng giấm táo

Các acid acetic trong giấm táo giúp quét sạch những thành phần hóa chất dư từ sản phẩm chăm sóc tóc, giúp cho mái tóc thêm bóng mượt. Bạn có thể tự tạo một loại dầu xả tự nhiên cho mái tóc bằng cách trộn khoảng 2 muỗng giấm táo cùng với một cốc nước. Thoa đều hỗn hợp lên tóc sau khi đã gội đầu sạch, massage da đầu thật nhẹ nhàng để cho giấm táo tác động vào da đầu và xả sạch lại cùng với nước.

Các acid acetic trong giấm táo quét sạch thành phần hóa chất dư từ sản phẩm chăm sóc tóc - Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng cách này tóc không chỉ sạch gàu mà còn giảm nguy cơ xơ rối, chẻ ngọn, tóc xoăn bị xù cũng thẳng mượt hơn. Nếu không thể chịu được mùi nồng của giấm táo, bạn có thể dùng thêm dầu xả ở bước chăm sóc cuối cùng.

Tinh dầu cây trà

Dầu cây trà có chứa thành phần kháng nấm tự nhiên cùng các chất khử trùng, nhờ đó giúp loại bỏ được các vi khuẩn, vảy gầu cũng như nuôi dưỡng tóc. Để cải thiện tóc bị xù do uốn, bạn có thể thêm vài giọt dầu trà vào trong dầu gội hàng ngày, massage da đầu và giữ trong khoảng 5-7 phút trước khi gội, áp dụng cách này sẽ giúp tóc sạch sẽ, tươi mới, khắc phục tổn thương do hóa chất.

Để cải thiện tóc bị xù do uốn, bạn có thể thêm vài giọt dầu trà vào trong dầu gội hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về cách khắc phục tóc xoăn bị xù, không vào nếp trở nên thẳng mượt, chắc khỏe hơn mà bạn có thể tự áp dụng tại nhà. Hi vọng sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng tốt hiện tại cũng như chăm sóc cho mái tóc đúng cách.