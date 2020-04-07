Nằm yên trên giường hít thở theo 3 cách này, mỡ bụng bị đốt cháy nhanh chóng, vòng eo thon gọn mà chẳng cần tập luyện

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/04/2020 13:36

Học theo các bài tập hít thở giảm cân này, mỡ thừa quanh bụng sẽ bị đốt cháy nhanh chóng giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn.

Để tiêu hao lượng calo nạp vào trong ngày, đồng thời kích thích đốt cháy mỡ thừa quanh bụng, mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy thực hiện 3 bài tập hít thở giảm cân sau đây.

Hít thở đúng cách là một phương pháp trong yoga giúp ích cho hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn máu. Áp dụng các bài tập hít thở không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn mang đến cho bạn sức khỏe, sự thư giãn và giấc ngủ sâu.

Cứ trước giờ đi ngủ khoảng 20 phút, chỉ cần tập luyện các bài tập đơn giản này, sau khoảng 1 tuần, kết quả đạt được chắc chắc sẽ khiến bạn bất ngờ.

Dùng bụng nâng quyển sách

Bắt đầu với tư thế nằm ngửa, hai tay đặt hai bên hông, chân duỗi thẳng và hít thở đều đặn. Đặt quyển sách lên giữa bụng, từ từ thở ra đến khi bụng hóp lại không còn không khí, sau đó hít vào nhẹ nhàng để bụng chứa đầy hơi nâng quyển sách lên cao.

Lặp lại tương tự khoảng 20 - 25 lần bài tập hít thở này.

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Hít thở đúng cách giúp giảm cân, giảm mỡ bụng hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nâng cao chân và hít thở

Đây là một trong những bài tập hít thở quen thuộc không chỉ giảm béo bụng mà còn giảm kích thước đùi nhanh chóng. Bắt đầu với tư thế tương tự động tác 1, từ từ nâng cao chân, duỗi thẳng để chân vuông góc với thân trên. Giữ nguyên tư thế này và bắt đầu hít thở thật đều đặn, nhắm mắt thư giãn khoảng 1 phút thì quay về vị trí ban đầu.

Thực hiện động tác này khoảng 3 - 5 lần.

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Bài tập hít thở đơn giản này giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngồi thiền 

Bắt đầu với tư thế ngồi xếp chân, thẳng lưng và nhắm mắt trên giường hoặc thảm tập. Từ từ đặt bàn tay trái lên giữa ngực, bàn tay phải lên giữa bụng. Hít vào thật sâu và mạnh đến khi không khí lấp đầy bụng thì giữ lại khoảng 2 giây rồi thở ra nhẹ nhàng.

Lặp lại quy trình hít thở này khoảng 10 - 20 lần.

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Hít thở, ngồi thiền trước khi ngủ rất tốt cho sức khỏe, đồng thời tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Tối nào cũng thực hiện 3 bài tập hít thở này, bạn sẽ giảm cân hiệu quả như mong muốn, giảm kích thước vòng eo nhanh chóng.

Tập luyện vào 3 khung giờ này giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả gấp 3 lần, lười cỡ nào vóc dáng cũng chuẩn từng centimet

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Theo nghiên cứu, tập luyện đúng thời điểm trong ngày sẽ mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa tốt và nhanh hơn.

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