Muốn khuôn mặt thon gọn không còn ngấn mỡ, nọng cằm trước Tết, hãy chăm chỉ thực hiện 7 bài tập này mỗi ngày

Brightside đã tổng hợp 7 bài tập tốt nhất để loại bỏ nọng cằm, thon gọn khuôn mặt chỉ sau thời gian ngắn.
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Ăn uống đúng cách cùng hoạt động thể chất là những thói quen tốt có thể giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, trẻ trung. Điều này cũng đúng để ngăn ngừa tình trạng khuôn mặt chảy xệ, mỡ thừa tích tụ dưới cằm.
Bài tập giảm nọng cằm, thon gọn khuôn mặt
Động tác 1:
Đầu tiên, di chuyển hàm dưới của bạn về phía trước rồi ra sau. Tiếp đó là từ trái sang phải. Tất cả các động tác nên được thực hiện từ từ, tránh làm đột ngột. Lặp lại bài tập này 8 - 10 lần.
Động tác 2:
Mở miệng, kéo môi dưới bao trọn hàm răng dưới. Hơi cúi đầu, dùng môi trên ngậm chặt môi dưới. Giữ yên khoảng vài giây thì thư giãn và lặp lại 5 - 7 lần.
Động tác 3:
Đầu tiên, đặt bàn tay dưới cằm, thè lưỡi ra càng xa càng tốt, cố gắng nâng lưỡi lên cao đến khi đầu lưỡi chạm vào mũi. Giữ trong vài giây thì thư giãn và lặp lại 5 lần.
Động tác 4:
Nếu muốn khuôn mặt trông trẻ trung và săn chắc hơn, hãy thực hiện bài tập sau: Đầu tiên, quay đầu sang trái và kéo hàm dưới về phía trước, căng cơ cổ. Bạn sẽ cảm thấy các cơ bên trái cổ kéo dài. Sau đó, quay đầu sang phải và thực hiện động tác tương tự. Lặp lại 5 lần cho mỗi bên.
Động tác 5:
Hãy tưởng tượng bạn cần phải hôn một con hươu cao cổ hoặc một người rất cao.
Đầu tiên, nâng mặt lên và nhìn vào trần nhà. Hơi đưa hàm dưới về phía trước, mím môi như thể bạn sẽ hôn ai đó. Nếu đang thực hiện bài tập chính xác, bạn sẽ cảm thấy căng cơ ở cổ. Giữ nguyên tư thế trong 5 đến 8 giây, thả ra. Lặp lại động tác này 5 lần.
Động tác 6:
Đối với bài tập này, bạn cần đặt 2 nắm đấm ngay dưới cằm. Sau đó, bắt đầu di chuyển hàm dưới xuống, áp chặt vào nắm tay. Hãy tạo lực ép tăng dần. Khi đạt đến mức kháng cự tối đa, giữ trong 3 giây. Sau đó thư giãn, lặp lại bài tập 5 - 7 lần.
Động tác 7:
Ngậm chặt răng và cố gắng kéo căng khóe môi càng rộng càng tốt. Bây giờ, đẩy lưỡi của bạn vào vòm miệng, tăng dần lực nhấn. Nếu cảm thấy căng thẳng ở cơ cằm, bạn đã thực hiện bài tập chính xác. Giữ cảm giác căng thẳng này trong 5 giây, sau đó thư giãn trong 3 giây. Lặp lại bài tập này khoảng 5 - 8 lần.
Chăm chỉ thực hiện 7 động tác này mỗi ngày trong khoảng 10 phút, sau khoảng 1 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của khuôn mặt, cũng như làn da.