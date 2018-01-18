Bài tập yoga trẻ hóa khuôn mặt: 10 phút mỗi ngày để nhan sắc 'trẻ mãi không già'

Dành 10 phút mỗi ngày để tập 4 động tác yoga dưới đây, việc trẻ hóa khuôn mặt sẽ vô cùng dễ dàng, bạn chẳng cần dùng đến loại kem dưỡng, mỹ phẩm nào, nhan sắc vẫn sẽ rạng rỡ và tươi trẻ.

Yoga là một trong những bộ môn có khả năng tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng, nhan sắc vượt trội. Đây cũng là cách để phụ nữ níu giữ vẻ đẹp thanh xuân, sự tươi trẻ của làn da hiệu quả và lành mạnh. Dưới đây là 4 động tác yoga đơn giản có khả năng trẻ hóa khuôn mặt cực kỳ hiệu nghiệm. Bài tập yoga trẻ hóa khuôn mặt Tập yoga rất có ích cho sức khỏe, đặc biệt là tác dụng ngăn ngừa lão hóa. Khi tập yoga, cơ thể sẽ tăng cường chuyển hóa, đào thải cặn bã, độc tố và chất lỏng thừa bên trong, từ đó ngăn ngừa các dấu hiệu như mụn, viêm xuất hiện trên bề mặt da.

Các động tác yoga còn làm tăng lưu thông máu, thúc đẩy việc sản sinh tế bào mới giúp da luôn tươi trẻ, căng mịn, đồng thời xóa mờ các dấu hiệu lão hóa. Do đó, hãy dành ra khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày để tập theo 4 động tác dưới đây, khuôn mặt sẽ tươi trẻ thách thức thời gian. Động tác 1: Trán Đầu tiên, cuộn tay thành nắm đấm rồi đặt lên giữa trán. Sau đó, vuốt nhẹ từ giữa trán xuống hai bên thái dương. Thực hiện tương tự động tác này trong khoảng 2 phút là hoàn thành.

Bài tập yoga này giúp giảm các nếp nhăn tại vùng trán. Đồng thời, xóa các vết chân chim ở khóe mắt nhanh chóng. Động tác yoga giảm nếp nhăn tại vùng trán - Ảnh: Internet Động tác 2: Má Đứng thẳng người, hai tay áp sát vào chân. Sau đó, mím chặt miệng rồi vừa chu môi vừa ngước mắt hướng sang bên trái như hình minh họa bên dưới. Thực hiện tương tự động tác vừa rồi với hướng nhìn bên phải. Động tác yoga này giúp giảm các nếp nhăn ở má và khóe miệng - Ảnh: Internet Động tác 3: Giảm nọng cằm Đứng thẳng người, đặt hai bàn tay lên thái dương như hình bên dưới. Tiếp đó, vừa chu môi thành hình nhữ O vừa kéo hai thái dương nhẹ lên trên. Thực hiện động tác này khoảng 10 - 15 nhịp là hoàn thành. Ngoài kéo căng da mặt, động tác yoga này còn giúp xóa nếp nhăn, trẻ hóa khuôn mặt - Ảnh: Internet Động tác 4: Kéo căng da Đứng thẳng người, đặt ngón tay trỏ và giữa của bàn tay trái lên thái dương phải. Tiếp theo, dùng lực kéo nghiêng đầu về hướng bên trái. Thực hiện động tác này luân phiên khoảng 10 - 15 nhịp là hoàn thành. Động tác yoga đơn giản này giúp xóa mờ nếp nhăn quanh mắt và giảm mỡ thừa ở cằm - Ảnh: Internet Kiên trì tuân thủ theo các động tác yoga trẻ hóa khuôn mặt trên, nhan sắc sẽ trẻ mãi không già - Ảnh: Internet Những động tác yoga trẻ hóa khuôn mặt trên tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Hãy kiên trì áp dụng mỗi ngày, kết quả đạt được sẽ không làm bạn thất vọng.

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 Chỉ cần thực hiện 5 động tác yoga cho da mặt dưới đây mỗi ngày, lão hóa sẽ được đẩy lùi đến mức tối đa, phụ nữ dù đã U40 nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-tap-yoga-tre-hoa-khuon-mat-10-phut-moi-ngay-de-nhan-sac-tre-mai-khong-gia-267254.html