5 bài tập yoga giúp khuôn mặt trẻ mãi và kéo dài tuổi thọ cho phái đẹp

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/01/2018 17:51

Tập yoga thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường đào thải độc tố trong cơ thể, nhờ đó nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Các bài tập yoga dưới đây sẽ giúp cho khuôn mặt trẻ mãi, đồng thời kéo dài tuổi thọ.

Yoga được xem là một bộ môn cực kỳ tốt cho sức khỏe lẫn nhan sắc của mọi người. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra 20 phút cho 5 bài tập yoga dưới đây, lão hóa sẽ được đẩy lùi, khuôn mặt sẽ trẻ mãi, thậm chí là còn kéo dài tuổi thọ cực hiệu quả.

Bài tập thiền định

Theo một nghiên cứu trong nhiều năm từ các chuyên gia, ngồi thiền có tác dụng cân bằng huyết áp, kích thích sự hứng khởi và giúp tinh thần lạc quan, an yên.

Động tác ngồi thiền còn có khả năng giảm căng thẳng, mệt mỏi và lo âu hiệu quả hơn cả việc uống thuốc an thần. Đặc biệt, hiệu quả ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ, kéo dài tuổi thọ của động tác yoga thiền định đã được khoa học chứng minh.

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Ngồi thiền (động tác thiền định) là bài tập yoga giúp cho khuôn mặt trẻ mãi, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bài tập cân bằng

Bài tập cân bằng này còn có tên gọi khác là tư thế cây (tree pose). Cách thức thực hiện động tác này đòi hỏi bạn phải giữ thăng bằng thật tốt.

Đầu tiên, đúng thẳng lưng, hai chân tạo thành hình chữ V. Sau đó, hít thở một nhịp rồi từ từ đưa chân lên, sao cho bàn chân tiếp xúc với đùi như hình minh họa bên dưới. Lúc này, lòng bàn tay áp sát vào nhau trước ngực, mắt nhắm và hít thở thật đều. Giữ nguyên tư thế này trong vòng 30 giây, sau đó quay về vị trí ban đầu.

5 bài tập yoga giúp khuôn mặt trẻ mãi và kéo dài tuổi thọ cho phái đẹp - Ảnh 2
Động tác yoga cân bằng này tăng lưu thông máu, hỗ trợ sản sinh tế bào mới giúp da tươi trẻ, khuôn mặt tươi tắn - Ảnh: Internet

Bài tập chiến binh

Đây là động tác yoga đơn giản, thích hợp cho những người vừa mới bắt đầu tập. Tư thế chiến binh có khả năng tăng sức chịu đựng, dẻo dai và linh hoạt cho cơ thể.

Đầu tiên, đứng thẳng lưng và đưa hai tay lên cao, đồng thời dang chân rộng hơn vai. Sau đó, từ từ hạ hai cánh tay xuống đưa sang hai bên. Đồng thời, xoay bàn chân trái sang ngang vuông góc với bàn chân phải. Tiếp theo, vừa hít vào vừa khụy gối trái để tạo thành gốc 90°. Lưu ý, chỉ di chuyển hai chân và giữ vững phần hông trở lên.

5 bài tập yoga giúp khuôn mặt trẻ mãi và kéo dài tuổi thọ cho phái đẹp - Ảnh 3
Động tác chiến binh giúp cơ thể cân bằng, dẻo dai, tràn đầy sinh lực - Ảnh: Internet

Kiểm soát hơi thở

Động tác kiểm soát hơi thở này tuy đơn giản nhưng mang lại hiệu quả ngăn ngừa lão hóa, kéo dài tuổi thọ và giúp khuôn mặt bạn trẻ mãi, thách thức thời gian.

Đầu tiên, lấy đầu ngón tay bịt kín lỗ mũi phải, hít vào bằng lỗ mũi trái. Tiếp đó, giữ hơi, dùng ngón tay đóng lỗ mũi bên trái và thở ra bằng mũi phải. Sau đó, thực hiện một lần hít thở khác ngược lại. Luân phiên lập lại khoảng 3 nhịp là hoàn thành.

5 bài tập yoga giúp khuôn mặt trẻ mãi và kéo dài tuổi thọ cho phái đẹp - Ảnh 4
Kiểm soát hơi thở vừa giúp khuôn mặt trẻ mãi vừa giảm mỡ bụng cực nhanh - Ảnh: Internet

Bài tập chữ V ngược

Động tác yoga này có khả năng tăng cường tuần hoàn máu, tăng chuyển hóa chất, cải thiện quá trình đào thải độc tố bên trong cơ thể. Đồng thời, tăng sản sinh tế bào giúp da tươi tắn, trắng hồng rạng rỡ. 

Đầu tiên, bạn nằm úp người trên mặt phẳng. Tiếp đó, từ từ dùng lực đẩy hông lên trên, đồng thời úp lòng bàn tay và lòng bàn chân sát nền nhà. Cứ nâng đến khi tạo thành cữ V úp ngược và cơ ở chân và cánh tay đã căng hết thì dừng lại, giữ yên tư thế khoảng 15 – 20 giây thì đưa về vị trí ban đầu.

5 bài tập yoga giúp khuôn mặt trẻ mãi và kéo dài tuổi thọ cho phái đẹp - Ảnh 5
Tư thế chữ V ngược này có khả năng ngăn ngừa lão hóa giúp khuôn mặt trẻ mãi, thách thức thời gian hiệu quả - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, bạn hãy dành ra khoảng 20 – 30 phút để thực hiện theo 5 động tác yoga giúp cho khuôn mặt trẻ mãi, ngăn ngừa lão hóa và kéo dài tuổi thọ trên. Chẳng cần đến phương pháp thẩm mỹ hay loại mỹ phẩm, thức uống nào, bạn vẫn sẽ sở hữu sắc đẹp thách thức thời gian.

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