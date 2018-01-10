Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40

Chăm sóc da 10/01/2018 17:16

Chỉ cần thực hiện 5 động tác yoga cho da mặt dưới đây mỗi ngày, lão hóa sẽ được đẩy lùi đến mức tối đa, phụ nữ dù đã U40 nhưng nhan sắc vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày để thực hiện theo 5 động tác yoga cho da mặt dưới đây, việc sở hữu làn da, nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian sẽ vô cùng dễ dàng đối với phụ nữ U40. 

Các bài tập yoga dưới đây sẽ giúp da mặt căng ra, xóa mờ các nếp nhăn trong thời gian nhanh chóng. Đồng thời, cơ hoạt động nhiều dẫn theo tuần hoàn máu tăng, từ đó kích thích sản sinh tế bào giúp da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.

Phồng má

Đây là động tác yoga cho gương mặt đơn giản và dễ thực hiện nhất. Bạn chỉ cần đứng thẳng lưng, hai tay áp sát vào chân, sau đó hít hơi vào thật mạnh rồi phồng má to hết cỡ. Tiếp đó, thở ra bằng mũi nhưng vẫn giữ má căng rồi đưa khí trong khoang miệng từ trái sang phải 5 lần.

Trong ngày, bạn có thể thực hiện động tác này bất cứ thời điểm nào. 

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 - Ảnh 1
Chỉ cần thực hiện theo động tác yoga phồng má này mỗi ngày 5 cái, nếp nhăn sẽ được xóa mờ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Lè lưỡi

Đứng thẳng người, đặt hai tay lên hai bên đầu. Tiếp theo, hả miệng thật rộng rồi lè lưỡi ra ngoài dài đến mức có thể rồi dừng lại khoảng 60 giây, sau đó quay trở về vị trí ban đầu. Cứ như vậy, thực hiện luân phiên 3 nhịp là hoàn thành. 

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 - Ảnh 2
Động tác yoga này giúp kéo căng cơ hàm và mắt, từ đó xóa mờ nếp nhăn hai bên miệng và khóe mắt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nhìn lên trên

Đứng thẳng người, hai chân xếp thành chữ V và dồn trọng lực vào hai gót chân. Sau đó, dần dần ngước cổ, đưa hướng nhìn lên trần nhà sao cho da khổ căng ra hết. Đồng thời, chu môi lại và giữ nguyên tư thế này 30 giây thì trở về vị trí ban đầu.

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 - Ảnh 3
Động tác yoga này vừa giúp tăng tuần hoàn máu cho da mặt vừa có tác dụng giảm mỡ thừa và kéo căng da ở cổ - Ảnh: Internet

Há miệng chữ O

Cách thực hiện rất đơn giản, hãy há miệng sao cho tạo thành chữ O rồi dần dần kéo dài ra như lúc bạn cười tươi. Sau đó, lập lại 10 lần tương tự là hoàn thành. 

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 - Ảnh 4
Động tác yoga cho mặt này giúp cơ dẻo dao, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt cá

Đầu tiên, mím chặt môi vào nhau và hít thở đều. Tiếp theo, hít hơi mạnh sao cho môi bị hút vào bên trong tạo thành miệng cá như hình minh họa bên dưới rồi giữ yên khoảng 30 giây. Thực hiện 4 nhịp tương tự là hoàn thành. 

Phồng má 5 cái/ngày: Động tác yoga cho da mặt trắng trẻo, căng mịn dù đã U40 - Ảnh 5
Động tác chu môi làm căng da, giảm nếp nhăn nơi khóe miệng - Ảnh: Internet

Bằng những động tác yoga cho mặt đơn giản như chu môi, phồng phá, ngước nhìn... lão hóa da mặt sẽ được đẩy lùi, nếp nhăn được xóa mờ vô cùng nhanh chóng. Nhờ đó, nhan sắc của phụ nữ U40 trông sẽ tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn.

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Tập yoga thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường đào thải độc tố trong cơ thể, nhờ đó nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Các bài tập yoga dưới đây sẽ giúp cho khuôn mặt trẻ mãi, đồng thời kéo dài tuổi thọ.

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