Muốn giảm 2kg sau 1 tuần nhẹ tênh, chỉ cần ăn trứng luộc theo thực đơn này

Trứng giàu protein, dưỡng chất nhưng ít chất béo và có lượng calo thấp. Do đó, nếu ăn loại thực phẩm này theo chế độ dinh dưỡng khoa học, bạn sẽ giảm cân nhanh chóng và dễ dàng.

Thân hình quá khổ là nỗi tự ti của rất nhiều người. Để lấy lại vóc dáng, không ít người chọn cách nhịn ăn khiến cơ thể suy nhược, sức khỏe yếu ớt. Ngoài ra, một số có điều kiện thường áp dụng phương pháp phẫu thuật hay uống các viên thuốc đốt mỡ, giảm cân cực kỳ nguy hiểm. Thay vì chọn những phương pháp tiêu cực cho sức khỏe trên, bạn nên tìm đến các thực đơn ăn kiêng, chế độ dinh dưỡng khoa học để giảm cân an toàn hơn mà hiệu quả vẫn đảm bảo.

Trứng là nguồn protein tốt rất phù hợp cho người đang giảm cân - Ảnh: Internet Theo nghiên cứu, trứng là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Vì món ăn này giàu protein, loại dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa, đốt cháy mỡ thừa tích tụ. Đồng thời tái tạo cơ giúp hình thể săn chắc, thon gọn. Trong thể hình, trứng là món ăn được các gymer bổ sung mỗi ngày. Khi kết hợp trứng với các món giàu chất xơ, vitamin, axit amin, chất béo lành mạnh, hiệu quả giảm cân sẽ tăng lên rất nhiều lần. Sau đây là 3 thực đơn mẫu giúp bạn ăn kiêng bằng trứng đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà.

Ăn trứng theo chế độ dinh dưỡng khoa học, sau 1 tuần, bạn sẽ giảm được số cân nặng đáng kể - Ảnh: Internet Thực đơn giảm cân bằng trứng thuần chay Khi áp dụng thực đơn này, bạn chỉ ăn thực vật mà không cần bổ sung các món như thịt, cá. Bữa sáng: 1 quả trứng luộc + 1 quả táo + 1 ly nước chanh mật ong ấm. Bữa trưa: 1 quả trứng luộc + 2 củ khoai lang cỡ vừa + 2 quả dưa leo. Bữa tối: 1 quả trứng luộc + 1 đĩa rau luộc + 1 củ khoai lang + Nửa ly sữa không đường. Lưu ý: Bạn có thể tùy ý thay đổi các loại rau, củ, quả trên tùy ý. Tuy nhiên, không nên ăn khoai tây. Salad trứng luộc, rau quả sẽ giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet Thực đơn giảm cân giàu protein Khi áp dụng thực đơn giảm cân này, bạn sẽ bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein tốt như thịt nạc gà, thịt cá, trứng, đậu... Bữa sáng: 1 quả trứng gà luộc + 1 bát bột yến mạch. Bữa trưa: 1 quả trứng gà luộc + 1 đĩa salad thịt nạc gà + 1 ly nước cam tươi. Bữa tối: 1 quả trứng gà luộc + 1 ly sữa không béo không đường + 1 lát thịt nạc gà luộc. Lưu ý: Bên cạnh những món ăn gợi ý sẵn trên, bạn có thể chế biến tùy ý, tuy nhiên không nên thêm dầu, muối, đường, mayonaise. Protein là dưỡng chất vô cùng cần thiết trong quá trình giảm cân, săn chắc cơ thể - Ảnh: Internet Áp dụng thực đơn ăn kiêng bằng trứng cùng các thực phẩm lành mạnh khác, cộng thêm thói quen sinh hoạt khoa học, chỉ sau thời gian ngắn, chắc chắn bạn sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn như mong muốn.

Tưởng lành mạnh nhưng 8 món ăn này chính là 'thủ phạm' khiến bụng đầy mỡ thừa, khó giảm cân Brightside vừa đưa ra 8 món ăn mà đa số mọi người đều nghĩ là lành mạnh nhưng chúng lại là thực phẩm khiến mỡ bụng tích tụ ngày càng nhiều.

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